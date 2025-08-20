„Cea mai mare minciună” Scandal britanic. Patronul lui Manchester vrea un miliard din bani publici ca ajutor pentru noua arenă a lui United

Jim Ratcliffe, coproprietarul lui Manchester United, speră să obțină un sprijin de la guvernul britanic pentru megaproiectul noului stadion al „diavolilor”, după modelul cluburilor americane.

În primăvară, miliardarul britanic Jim Ratcliffe, coproprietarul lui United, lansa un megaproiect la Manchester.

Un nou stadion în formă de cort de circ (100.000 de locuri), care să înlocuiască Old Trafford (74.000), inaugurat în urmă cu 115 ani și renovat de opt ori.

Întreg proiectul ar costa 2,4 miliarde de euro și ridicarea lui ar dura cinci ani.

Eliberarea terenului pentru stadionul lui Manchester ar putea depăși miliardul

Există însă o problemă. Potrivit The Guardian, pe terenul unde Ratcliffe vrea să ridice stadionul se află un centru de transport feroviar de marfă, care trebuie mutat între Manchester și Liverpool.

Cât ar costa mutarea acestui nod feroviar? Echivalentul a 230-350 de milioane de euro.

Jurnaliștii englezi precizează că suma ar putea fi mult mai mare și reiau o estimare făcută în trecut. Care ar depăși miliardul!

1,15 miliarde de euro ar putea costa în realitate mutarea centrului de transport feroviar de marfă

Manchester așteaptă ajutor de la guvern pentru eliberarea terenului

Ratcliffe nu ar vrea să achite el această sumă. Ar vrea ca mutarea să fie făcută de guvernul britanic. Cu bani publici.

Motivul invocat de United ar fi, susține The Guardian, că noul proiect va genera un mare beneficiu comunității:

92.000 de noi locuri de muncă.

17.000 de locuințe.

1,8 milioane de turiști în plus.

7 miliarde de lire sterline (8 miliarde de euro) câștiguri anuale pentru economia insulară.

Nu cred că exagerez când spun că acest proiect ar putea fi nu doar mai mare decât Londra 2012, pentru Jocurile Olimpice, ci cel mai mare făcut vreodată în Anglia Sebastian Coe, președintele grupului pentru regenerarea Old Trafford, președinte al Comitetului de Organizare JO 2012

Subvenții publice pentru cluburi sportive în SUA: „Cea mai mare minciună”

The Guardian amintește că aceasta este o practică des întâlnită în Statele Unite: cluburile sportive profesioniste să fie sprijinite în proiectele lor de autorități.

Trei exemple de asemenea subvenții publice folosite de grupări din NFL (fotbal american):

750 de milioane de dolari (echivalentul a 643 de milioane de euro) pentru Las Vegas Raiders, în 2016.

850 de milioane de dolari (730 de milioane de euro) pentru Buffalo Bills, în 2022.

Un miliard de dolari (858 milioane de euro) pregătit acum pentru Washington Commanders.

Povestea beneficiilor economice uriașe e spusă mereu pentru a obține bani publici la finanțarea stadioanelor. Noi exportăm din SUA o mulțime de probleme. Sper să nu exportăm și această mare minciună Pat Garofalo, reprezentantul organizației non-profit American Economic Liberties Project

