„Cea mai mare minciună” Scandal britanic. Patronul lui Manchester vrea  un miliard din bani publici ca ajutor pentru noua arenă a lui United +8 foto
Așa ar arăta viitorul stadion al „diavolilor roșii” Foto: X Manchester United
Campionate

„Cea mai mare minciună” Scandal britanic. Patronul lui Manchester vrea un miliard din bani publici ca ajutor pentru noua arenă a lui United

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 20.08.2025, ora 20:03
alt-text Actualizat: 20.08.2025, ora 20:03
  • Jim Ratcliffe, coproprietarul lui Manchester United, speră să obțină un sprijin de la guvernul britanic pentru megaproiectul noului stadion al „diavolilor”, după modelul cluburilor americane. 

În primăvară, miliardarul britanic Jim Ratcliffe, coproprietarul lui United, lansa un megaproiect la Manchester.

Scandalul verii continuă Mesajul lui Isak care arată că ruptura de Newcastle e totală. Record de mercato în Premier League?
Citește și
Scandalul verii continuă Mesajul lui Isak care arată că ruptura de Newcastle e totală. Record de mercato în Premier League?
Citește mai mult
Scandalul verii continuă Mesajul lui Isak care arată că ruptura de Newcastle e totală. Record de mercato în Premier League?

Un nou stadion în formă de cort de circ (100.000 de locuri), care să înlocuiască Old Trafford (74.000), inaugurat în urmă cu 115 ani și renovat de opt ori.

Întreg proiectul ar costa 2,4 miliarde de euro și ridicarea lui ar dura cinci ani.

Eliberarea terenului pentru stadionul lui Manchester ar putea depăși miliardul

Există însă o problemă. Potrivit The Guardian, pe terenul unde Ratcliffe vrea să ridice stadionul se află un centru de transport feroviar de marfă, care trebuie mutat între Manchester și Liverpool.

Noul stadion Old Trafford. Foto: Foster+Partners/Manchester United
Noul stadion Old Trafford. Foto: Foster+Partners/Manchester United

Galerie foto (8 imagini)

Noul stadion Old Trafford. Foto: Foster+Partners/Manchester United Noul stadion Old Trafford. Foto: Foster+Partners/Manchester United Noul stadion Old Trafford. Foto: Foster+Partners/Manchester United Noul stadion Old Trafford. Foto: Foster+Partners/Manchester United Noul stadion Old Trafford. Foto: Foster+Partners/Manchester United
+8 Foto
labels.photo-gallery

Cât ar costa mutarea acestui nod feroviar? Echivalentul a 230-350 de milioane de euro.

Jurnaliștii englezi precizează că suma ar putea fi mult mai mare și reiau o estimare făcută în trecut. Care ar depăși miliardul!

1,15 miliarde de euro
ar putea costa în realitate mutarea centrului de transport feroviar de marfă

Manchester așteaptă ajutor de la guvern pentru eliberarea terenului

Ratcliffe nu ar vrea să achite el această sumă. Ar vrea ca mutarea să fie făcută de guvernul britanic. Cu bani publici.

Motivul invocat de United ar fi, susține The Guardian, că noul proiect va genera un mare beneficiu comunității:

  • 92.000 de noi locuri de muncă. 
  • 17.000 de locuințe. 
  • 1,8 milioane de turiști în plus. 
  • 7 miliarde de lire sterline (8 miliarde de euro) câștiguri anuale pentru economia insulară. 
Nu cred că exagerez când spun că acest proiect ar putea fi nu doar mai mare decât Londra 2012, pentru Jocurile Olimpice, ci cel mai mare făcut vreodată în Anglia Sebastian Coe, președintele grupului pentru regenerarea Old Trafford, președinte al Comitetului de Organizare JO 2012

Subvenții publice pentru cluburi sportive în SUA: „Cea mai mare minciună”

The Guardian amintește că aceasta este o practică des întâlnită în Statele Unite: cluburile sportive profesioniste să fie sprijinite în proiectele lor de autorități.

Trei exemple de asemenea subvenții publice folosite de grupări din NFL (fotbal american):

  • 750 de milioane de dolari (echivalentul a 643 de milioane de euro) pentru Las Vegas Raiders, în 2016. 
  • 850 de milioane de dolari (730 de milioane de euro) pentru Buffalo Bills, în 2022. 
  • Un miliard de dolari (858 milioane de euro) pregătit acum pentru Washington Commanders.
Povestea beneficiilor economice uriașe e spusă mereu pentru a obține bani publici la finanțarea stadioanelor. Noi exportăm din SUA o mulțime de probleme. Sper să nu exportăm și această mare minciună Pat Garofalo, reprezentantul organizației non-profit American Economic Liberties Project

VIDEO. „Mereu am fost vânat”
Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

Griji pe Old Trafford Noul stadion pune în pericol obiectivele lui Manchester United. Cum ar putea fi afectat lotul: „Vrem să evităm asta”
Campionate
15:27
Griji pe Old Trafford Noul stadion pune în pericol obiectivele lui Manchester United. Cum ar putea fi afectat lotul: „Vrem să evităm asta”
Citește mai mult
Griji pe Old Trafford Noul stadion pune în pericol obiectivele lui Manchester United. Cum ar putea fi afectat lotul: „Vrem să evităm asta”
New Trafford Primele imagini cu arena de 100.000 de locuri pregătită de Manchester United: „Parcă e stadionul de Vâjthaț din Harry Potter!” 😅
Campionate
17:07
New Trafford Primele imagini cu arena de 100.000 de locuri pregătită de Manchester United: „Parcă e stadionul de Vâjthaț din Harry Potter!” 😅
Citește mai mult
New Trafford Primele imagini cu arena de 100.000 de locuri pregătită de Manchester United: „Parcă e stadionul de Vâjthaț din Harry Potter!” 😅

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
STADION Manchester United Premier League Old Trafford Jim Ratcliffe
Știrile zilei din sport
Cum am ajuns să ne surclaseze și Cipru? Preliminariile europene au o concluzie umilitoare: Cipru e peste Portugalia și Olanda, România e egala Albaniei
Campionate
20.08
Cum am ajuns să ne surclaseze și Cipru? Preliminariile europene au o concluzie umilitoare: Cipru e peste Portugalia și Olanda, România e egala Albaniei
Citește mai mult
Cum am ajuns să ne surclaseze și Cipru? Preliminariile europene au o concluzie umilitoare: Cipru e peste Portugalia și Olanda, România e egala Albaniei
Comisia centrală a reclamațiilor 4 dosare pe rol, după sesizările CCA: Florin Tănase are două plângeri + cine mai e implicat
Superliga
20.08
Comisia centrală a reclamațiilor 4 dosare pe rol, după sesizările CCA: Florin Tănase are două plângeri + cine mai e implicat
Citește mai mult
Comisia centrală a reclamațiilor 4 dosare pe rol, după sesizările CCA: Florin Tănase are două plângeri + cine mai e implicat
„Jucătorii trebuie să ghicească crampoanele”  Petrescu, înainte de partida cu Hacken din  play-off-ul Conference League: care e situația lui Louis Munteanu
Conference League
20.08
„Jucătorii trebuie să ghicească crampoanele” Petrescu, înainte de partida cu Hacken din play-off-ul Conference League: care e situația lui Louis Munteanu
Citește mai mult
„Jucătorii trebuie să ghicească crampoanele”  Petrescu, înainte de partida cu Hacken din  play-off-ul Conference League: care e situația lui Louis Munteanu
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
Europa League
20.08
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
Citește mai mult
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:32
Pericol pentru FCSB Cine e playmakerul lui Aberdeen? A debutat ca profesionist când avea 17 ani, la PSG, înconjurat de staruri
Pericol pentru FCSB Cine e playmakerul lui Aberdeen? A debutat ca profesionist când avea 17 ani, la PSG, înconjurat de staruri
11:24
Cine transmite meciurile românilor FCSB joacă azi în Europa League, iar CFR Cluj și U Craiova în Conference League
Cine transmite meciurile românilor FCSB joacă azi în Europa League, iar CFR Cluj și U Craiova în Conference League
11:45
Ligue 1 se vede și în România! O platformă de streaming a cumpărat drepturile TV pentru campionatul din Franța » Controversa în care a fost implicată
Ligue 1 se vede și în România! O platformă de streaming a cumpărat drepturile TV pentru campionatul din Franța » Controversa în care a fost implicată
10:57
Palmer se luptă cu francezii! VIDEO. Motivul bizar pentru care englezul a fost reclamat în justiție de o podgorie faimoasă
Palmer se luptă cu francezii! VIDEO. Motivul bizar pentru care englezul a fost reclamat în justiție de o podgorie faimoasă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Top stiri din sport
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor” la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
Stranieri
20.08
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor” la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
Citește mai mult
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor” la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre  situația lui Dinamo
Superliga
20.08
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre situația lui Dinamo
Citește mai mult
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre  situația lui Dinamo
Haos cu Ngezana, Radunovic și Baba Ce se întâmplă cu cei 3 jucători care au avut nevoie de viză + FCSB a mers cu un autocar pe care scria „Steaua”
Europa League
20.08
Haos cu Ngezana, Radunovic și Baba Ce se întâmplă cu cei 3 jucători care au avut nevoie de viză + FCSB a mers cu un autocar pe care scria „Steaua”
Citește mai mult
Haos cu Ngezana, Radunovic și Baba Ce se întâmplă cu cei 3 jucători care au avut nevoie de viză + FCSB a mers cu un autocar pe care scria „Steaua”
Messi, ultimul meci ACASĂ la națională? Când ar putea juca starul argentinian pentru ultima oară în fața propriilor fani
Campionate
20.08
Messi, ultimul meci ACASĂ la națională? Când ar putea juca starul argentinian pentru ultima oară în fața propriilor fani
Citește mai mult
Messi, ultimul meci ACASĂ la națională? Când ar putea juca starul argentinian pentru ultima oară în fața propriilor fani

Echipe/Competiții

fcsb 105 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 20 rapid 37 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 14 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
21.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share