Scandalul verii continuă Mesajul lui Isak care arată că ruptura de Newcastle e totală. Record de mercato în Premier League?
Alexander Isak a înscris 27 de goluri în 42 de meciuri la Newcastle, sezonul trecut, în toate competițiile Foto: Imago
Campionate

Scandalul verii continuă Mesajul lui Isak care arată că ruptura de Newcastle e totală. Record de mercato în Premier League?

Theodor Jumătate
Publicat: 20.08.2025, ora 16:35
  • Alexander Isak, 25 de ani, refuză să mai joace la Newcastle. „Când încrederea e pierdută, relația nu mai poate continua”, s-a revoltat atacantul pe InstaStory. 
  • De ce se simte păcălit suedezul, ce promisiune ar fi încălcat Newcastle. Și care e suma maximă pe care ar vrea să o plătească Liverpool. Ar depăși cele 125 de milioane achitate pentru Wirtz.

Cea mai discutată și fierbinte afacere a verii în Premier League.

Suedezul Alexander Isak, 25 de ani, din 2022 la Newcastle, nu mai vrea să joace la alb-negri, refuzând să participe la perioada de pregătire a „coțofenelor”.

A început sezonul și vârful scandinav nu a fost în lotul lui Eddie Howe în prima etapă, la 0-0 cu Aston Villa.

Isak s-a înțeles cu Liverpool, iar campioana a făcut o ofertă majoră, 110 milioane de lire sterline (127,2 milioane de euro), mai mult decât recordul Premier, stabilit tot de Liverpool.

125 de milioane de euro
a plătit Liverpool pentru transferul lui Florian Wirtz, de la Leverkusen

Numai că Newcastle a spus „Nu”, așteptând mult mai mult: 150 de milioane de lire (173,5 milioane de euro).

Și Liverpool ar oferi maximum 120 de milioane de lire (139 de milioane de euro).

Isak: „Când promisiunile sunt încălcate, relația nu poate continua”

Marți seară, după ce a aflat că Asociația Fotbaliștilor Profesioniști din Anglia l-a ales în echipa sezonului, Isak a postat un mesaj dur pe InstaStory împotriva propriului club.

„Nu puteam merge la ceremonie. Cu tot ce se întâmplă, nu ar fi fost potrivit. Am păstrat tăcerea mult timp, în timp ce alții au vorbit.

Mesajul lui Isak Foto: InstaStory Mesajul lui Isak Foto: InstaStory
Mesajul lui Isak Foto: InstaStory

Tăcerea mea le-a permis unora să-și impună propria versiune, deși eu știu că această variantă nu reflectă ce s-a spus și s-a convenit în spatele ușilor închise”, a scris vârful nordic.

Realitatea este că s-au făcut promisiuni, iar clubul cunoaște poziția mea. A acționa acum de parcă aceste probleme apar peste noapte e incorect. Când promisiunile sunt încălcate și încrederea pierdută, relația nu poate continua. Așa stau lucrurile pentru mine, de aceea schimbarea e în interesul tuturor, nu doar al meu Alexander Isak, atacant Newcastle

Isak se simte păcălit de Newcastle

Postul de radio britanic talkSPORT susține că promisiunea de care amintește Isak a fost făcută de Amanda Staveley, un nou contract, cu salariu dublu.

Însă fosta coproproprietară a părăsit clubul și noul director sportiv Paul Mitchell a considerat că nu trebuie să-i extindă acordul lui Isak (expiră în 2028).

18,2 milioane de euro
era salariul dorit de Alexander Isak pentru a continua la Newcastle

Reacția lui Newcastle: „Isak rămâne sub contract”

De aici revolta suedezului. Newcastle a vrut să ia alt atacant, pe Benjamin Sesko (Leipzig), dar Manchester United a fost mai rapidă și mai convingătoare. Nici pe Yoane Wissa nu l-a putut lua de la Brentford.

Isak mai are 3 ani de contract pe „St. James' Park” Foto: Imago Isak mai are 3 ani de contract pe „St. James' Park” Foto: Imago
Isak mai are 3 ani de contract pe „St. James' Park” Foto: Imago

Newcastle a reacționat prompt. Totuși, amintește de altceva, nu ce voia Isak.

„Suntem dezamăgiți de această postare. Răspundem clar că Alex rămâne sub contract și că niciun oficial al clubului nu și-a luat vreodată angajamentul că el ar putea părăsi Newcastle în această vară”.

I s-a explicat lui Alex Isak că trebuie să luăm în considerare întotdeauna interesul lui Newcastle, al echipei, al fanilor. I s-a spus clar că nu s-au îndeplinit condițiile vânzării sale. Și nici nu credem că aceste condiții vor fi realizate în această vară Comunicat Newcastle

Isak nu renunță însă. Nu ar fi exclus ca, pe ultimii metri de mercato, să fie încheiat acest transfer pentru 140 de milioane de euro. Ar fi un nou record în Premier League.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”
Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

liverpool Premier League newcastle alexander isak
