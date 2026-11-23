Marcelo Bielsa, 71 de ani, ultima oară la naționala Uruguayului, a avut și jucători ca Romain Alessandrini la Marseille, cu sentimente mixte față de faimosul antrenor argentinian.

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Marcelo Bielsa a fost văzut întotdeauna drept un extraordinar teoretician, un filosof al fotbalului.

Mulți antrenori îl apreciază. Pep Guardiola îl apreciază enorm.

Jucătorii au sentimente contradictorii față de Bielsa

În carieră însă, faimosul argentinian a avut mai multe momente tensionate la echipele sale.

Și jucători cu sentimente mixte față de el. Îl plăceau, dar și displăceau în același timp.

Bielsa, 71 de ani, ultima oară selecționer al Uruguayului (2023-2026), a pregătit Olympique Marseille în sezonul 2014-2015.

Atunci l-a avut în lot pe Romain Alessandrini. Francezul, 37 de ani, retras în 2023, are și cuvinte frumoase, și mai puțin frumoase despre tehnicianul sud-american.

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Cum era văzut Bielsa: „Fotbalistic, impresionant. Dar zero la nivel personal”

„La nivel personal, a fost zero. Cu excepția câtorva jucători pe care i-a plăcut”, a declarat fostul mijlocaș ofensiv pentru L’Equipe.

„Mulți jucători făceau sesiuni video individuale. Eu nu. Pentru cei care nu jucau, săptămâna era lungă”.

Bielsa, explicându-i lui Alessandrini ce aștepta de la el. Foto: Imago

Ce a apreciat Alessandrini: „Din punct de vedere fotbalistic, Bielsa era impresionant. Era viața lui. Cu staff-ul său, era ca NASA. Asistenții lui ne arătau alergările pe calculator în timpul antrenamentelor”.

Ce nu i-a plăcut deloc: „Exagera. Antrenamentele erau un iad. Eram ca niște mașini”.

A admis că „lucrurile s-au îmbunătățit spre final, pentru că în sfârșit mi-a dat timp de joc și i-a spus lui Vincent Labrune (n.r. președintele lui OM la acea vreme) că se înșelase în privința mea. Dar nu am avut niciodată o relație bună cu el”.

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