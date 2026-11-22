Harry Kane s-a accidentat grav la ultimul meci al lui Bayern, 1-1 cu FC Koln, ruptură a ligamentului sindesmotic deasupra gleznei stângi. Minimum 3 luni pauză.

Ce a spus un chirurg ortoped specializat în operațiile la ligamentele gleznei despre această leziune. Avertismentul său: ce poate provoca!

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Harry Kane a încheiat luna trecută în vârful lumii. Pe 26 octombrie, a cucerit Balonul de Aur. În noiembrie, suferă.

Vineri seară, atacantul lui Bayern s-a accidentat grav: ruptură a ligamentului sindesmotic la piciorul stâng. O leziune a ligamentului care leagă tibia și peroneul chiar deasupra articulației gleznei. Minimum trei luni de pauză.

Kane: „Momentele dificile nu durează, oamenii puternici, da”

„Suișurile și coborâșurile vieții. Sunt evident dezamăgit de această accidentare, dar ca întotdeauna este o ocazie să dovedesc rezistența și să revin mai tare în 2027.

Mă voi întoarce mai proaspăt, pregătit de finalul sezonului”, a comentat pe Instagram vârful englez în vârstă de 33 de ani.

„Cineva mi-a spus: «Momentele dificile nu durează, oamenii puternici, da»”. Și o fotografie cu el având piciorul stâng fixat într-o orteză”.

Accidentarea lui Kane: „Aceste entorse nu sunt foarte frecvente”

Un chirurg francez, specializat în operațiile la ligamentele gleznei, a atras atenția asupra acestui gen de leziuni.

Cum se produce accidentarea și ce poate provoca în timp.

„Are loc o rotație externă a gleznei, iar acest lucru lezează ligamentele de deasupra acesteia care țin tibia și peroneul legate.

Cum s-a răsucit glezna lui Kane sub forța tacklingului advers. Foto: Imago

Aceste entorse nu sunt foarte frecvente, sunt destul de grave și pot duce la osteoartrită dacă nu sunt tratate corespunzător: fie o intervenție chirurgicală făcută prost, fie o intervenție chirurgicală care nu ar trebui efectuată deloc”, a declarat Nicolas Baudrier pentru L’Equipe.

Expert: „Se poate ajunge la osteoartrită ireversibilă”

Ortopedul a explicat: „Ligamentele sindesmotice sunt formate din trei ligamente, unul în față, unul în spate și o membrană în mijloc. Membrana interosoasă este un ligament care susține tibia și peroneul aproape până la genunchi.

Harry Kane și zona dureroasă. Foto: Imago

Când aceste ligamente sunt rupte, articulația tibiofibulară se poate separa și extinde. În acel moment, glezna nu mai funcționează normal”.

Poți dezvolta într-un an sau doi osteoartrită a gleznei foarte severă. Aceasta este ireversibilă. De aceea, avem tendința să o tratăm chirurgical Nicolas Baudrier, chirurg ortoped francez

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