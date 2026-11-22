- Harry Kane s-a accidentat grav la ultimul meci al lui Bayern, 1-1 cu FC Koln, ruptură a ligamentului sindesmotic deasupra gleznei stângi. Minimum 3 luni pauză.
- Ce a spus un chirurg ortoped specializat în operațiile la ligamentele gleznei despre această leziune. Avertismentul său: ce poate provoca!
Harry Kane a încheiat luna trecută în vârful lumii. Pe 26 octombrie, a cucerit Balonul de Aur. În noiembrie, suferă.
Vineri seară, atacantul lui Bayern s-a accidentat grav: ruptură a ligamentului sindesmotic la piciorul stâng. O leziune a ligamentului care leagă tibia și peroneul chiar deasupra articulației gleznei. Minimum trei luni de pauză.
Kane: „Momentele dificile nu durează, oamenii puternici, da”
„Suișurile și coborâșurile vieții. Sunt evident dezamăgit de această accidentare, dar ca întotdeauna este o ocazie să dovedesc rezistența și să revin mai tare în 2027.
Mă voi întoarce mai proaspăt, pregătit de finalul sezonului”, a comentat pe Instagram vârful englez în vârstă de 33 de ani.
„Cineva mi-a spus: «Momentele dificile nu durează, oamenii puternici, da»”. Și o fotografie cu el având piciorul stâng fixat într-o orteză”.
Accidentarea lui Kane: „Aceste entorse nu sunt foarte frecvente”
Un chirurg francez, specializat în operațiile la ligamentele gleznei, a atras atenția asupra acestui gen de leziuni.
Cum se produce accidentarea și ce poate provoca în timp.
„Are loc o rotație externă a gleznei, iar acest lucru lezează ligamentele de deasupra acesteia care țin tibia și peroneul legate.
Aceste entorse nu sunt foarte frecvente, sunt destul de grave și pot duce la osteoartrită dacă nu sunt tratate corespunzător: fie o intervenție chirurgicală făcută prost, fie o intervenție chirurgicală care nu ar trebui efectuată deloc”, a declarat Nicolas Baudrier pentru L’Equipe.
Expert: „Se poate ajunge la osteoartrită ireversibilă”
Ortopedul a explicat: „Ligamentele sindesmotice sunt formate din trei ligamente, unul în față, unul în spate și o membrană în mijloc. Membrana interosoasă este un ligament care susține tibia și peroneul aproape până la genunchi.
Când aceste ligamente sunt rupte, articulația tibiofibulară se poate separa și extinde. În acel moment, glezna nu mai funcționează normal”.
Poți dezvolta într-un an sau doi osteoartrită a gleznei foarte severă. Aceasta este ireversibilă. De aceea, avem tendința să o tratăm chirurgical Nicolas Baudrier, chirurg ortoped francez