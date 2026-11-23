GOLAZO.ro a obținut în exclusivitate imagini din Arena Națională, unde se lucrează la refacerea gazonului, la doar două luni după ce acesta a fost schimbat complet.

Lămpile de fotosinteză sunt aprinse pe mai multe porțiuni ale terenului. În fotografiile realizate de sus se văd zone cu iarbă rărită

Dinamo - Oțelul, programat luni, 7 decembrie, ar urma să fie primul meci după redeschidere, dacă lucrările merg conform planului. Pe 20 decembrie e programat derby-ul Dinamo - Rapid

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Tribunele sunt goale, iar pe teren, mai multe instalații de fotosinteză luminează gazonul în benzi galbene. Așa arată Arena Națională la o săptămână după ce stadionul a fost închis pentru refacerea suprafeței de joc.

În imaginile obținute în exclusivitate de GOLAZO.ro, lămpile sunt dispuse în două rânduri mari, de o parte și de alta a mijlocului terenului. Instalații mai mici au fost amplasate separat, inclusiv spre capetele terenului, iar în câteva locuri se văd prelate întinse pe gazon.

Gazonul are nevoie de timp

Cadrele de aproape arată cât de neuniformă e încă suprafața. În jurul cercului de la mijlocul terenului, porțiunile verzi alternează cu pete cenușii și maronii, unde iarba pare mult mai rară.

Lămpile sunt folosite pentru a stimula fotosinteza și creșterea ierbii în zonele pe care le iluminează.

Ultimul meci disputat pe Arena Națională a fost România - Polonia, 2-1. După partidă, reprezentanții FRF s-au plâns de starea terenului, iar administratorii au decis să închidă stadionul.

Explicația lor pentru degradarea rapidă a gazonului a fost numărul mare de meciuri într-un interval scurt. Arena a mai avut însă perioade cu un program la fel de încărcat și atunci iarba a rezistat.

Gata până pe 7 decembrie?

Închiderea stadionului a trimis-o deja pe Dinamo la Slobozia pentru meciul cu Petrolul. „Câinii” ar urma să revină pe Arena Națională luni, 7 decembrie, când e programată partida cu Oțelul, dacă terenul va fi gata la timp.

Pe 20 decembrie, în ultima etapă a anului, Dinamo o întâlnește pe Rapid. Între revenirea prevăzută pe Arenă și derby sunt 13 zile.

VIDEO Imagini de la Arena Națională și ultimele informații despre stadion

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