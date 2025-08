„Mi-am dat seama atunci că mă iubește”  Marian Aliuță, despre apropierea față de Dumnezeu: „El m-a ridicat, e meritul Lui”

Marian Aliuță (47 de ani) a vorbit despre apropierea sa față de Dumnezeu și divinitate în episodul 10 al seriei „Lumini și Umbre”, proiect GOLAZO.ro.

Marian Aliuță, fost jucător al Stelei, alături de care a câștigat un titlu de campion al României în sezonul 2004/05, a vorbit pentru GOLAZO.ro despre cea mai grea perioadă a vieții sale.

Marian Aliuță, despre apropierea față de Dumnezeu: „ Mi-am dat seama atunci că mă iubește”

Fostul fotbalist a vorbit despre momentele grele din viață în care a cerut ajutorul divinității. De asemenea, Aliuță și-a deschis sufletul și a vorbit despre slăbiciunile sale și motivele pentru care s-a apropiat de Dumnezeu.

„A fost un impas financiar pe care l-am avut după ce mi-am cheltuit banii. Și m-am apropiat mai mult de Dumnezeu.Cred că așa a fost chemarea mea, venită prin acele datorii…

Eram într-un impas foarte mare cu datorii foarte mari. Am stat cu Dumnezeu, m-am rugat Lui și i-am zis: «Doamne, știu că exiști, dar dacă mă iubești trimite-mi un om și spune-mi ce ai vorbit cu tine». Mai aveam un singur apartament și i-am spus că-i voi da casa acelui om dacă îmi va spune ce am vorbit cu tine în taină. Nu-i voi spune nici soției, nici copiilor, doar noi doi știm.

La 3-4-5 zile mi-a apărut un pastor, a venit să cumpere un apartament cu fratele lui. Nu știam că este pastor. Mi-a cerut un apartament în rate și i-am spus că nu pot să fac asta. Avea doar 5.000 de euro.

I-am spus că nu pot, pentru că atunci când nu va plăti îmi va fi foarte greu să-l dau afară pentru că are copii. Copiii se pot lega sufletește de acel imobil și că aș lua păcatele dacă n-ar putea plăti. A plecat dezamăgit și când a ieșit la poartă i–a spus fratelui că acum a înțeles mesajul lui Dumnezeu, a înțeles de ce l-a folosit și de ce l-a chemat aici. „Că nu e pentru casă, ci e pentru tine, pentru a-ți da un mesaj. Și dacă nu va vorbi cu tine, va plăti”.

Abia atunci mi-am dat seama că ceva se întâmplă! M-a luat în brațe și a început să-mi spună tot ce am vorbit eu cu Dumnezeu, cu exactitate, și toate răspunsurile. Mi-am dat seama atunci că Dumnezeu mă iubește, că mă va pune înapoi în același loc unde l-am rugat și am știut că acel om este cel desemnat de Dumnezeu ca să-i dau acea casă. (...) Așa s-a întâmplat la mine și din momentul ăla am știu că voia Lui va fi cu mine.

Și astăzi mă întreb cum m-a scos Dumnezeu din probleme, cum a reușit să trimită oameni lângă mine să mă ajute. Am prieteni care mi-au dat aproape un milion de euro atunci, în cele mai grele momente! Au venit pe rând oameni să mă ajute.

Au venit terenuri către mine fără bani, cu rest de plată. Am dus proiecte fără bani. Vorbesc de terenuri care făceau undeva la 600.000 - 700.000 de euro, plus construcția în sine, se duceau la 3 milioane și ceva! N-am avut banii ăștia și am reușit să duc proiectul.

Nu e meritul meu și niciodată de-aici înainte, de când m-a ridicat Dumnezeu, n-o să spun că e meritul meu. E meritul Lui!”, a declarat Marian Aliuță.

