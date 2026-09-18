Marius Baciu (51 de ani), antrenorul celor de la FCSB, ar putea părăsi echipa după meciul cu Universitatea Craiova, indiferent de rezultat.

FCSB joacă sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 20:30, în deplasare cu Universitatea Craiova, în etapa #10 din Superliga.

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Partida ar putea fi decisivă pentru viitorul lui Baciu, în condițiile în care Becali i-a impus să obțină cel puțin patru puncte din meciurile cu Petrolul și Universitatea Craiova.

Valeriu Răchită: „Cred că va fi ultimul meci al lui Marius Baciu”

Fostul jucător Valeriu Răchită crede că derby-ul cu Universitatea Craiova va fi ultimul meci al lui Marius Baciu pe banca tehnică a FCSB.

„Eu cred că va fi ultimul meci al lui Marius Baciu pe banca lui FCSB. Sunt zvonuri, nu știu dacă sunt adevărate, că Marius Baciu pleacă și dacă va câștiga cu Craiova pentru că s-a săturat să fie pus în postura de a spune ceva la conferința de presă, iar apoi să iasă patronul la TV și să spună cu totul altceva decât a spus el.

Cred că a ajuns și Baciu la limita suportabilității și cred că va pleca.

La cum văd cele două echipe în acest moment, cred că sunt sub 10% șanse ca FCSB să bată la Craiova. Poate un egal, dar la cum joacă Universitatea în acest moment și ce probleme au cei de la FCSB în acest moment în defensivă…

Eu nu pot să înțeleg cum nu-și dau seama că golul din apărare este acest Dawa. (n.r. – va fi titular cu Craiova) Atunci Craiova 100% va marca. La fiecare meci el nu știe unde să stea.

Ca fundaș central, dacă îți folosești mintea, poți să închizi culoare, dar el își părăsește zona, nu știe să facă dublaj, nu știe chestii de genul ăsta”, a declarat Răchită.

14 meciuri a adunat Baciu pe banca FCSB, în care a obținut 6 victorii, 3 remize și a suferit 5 înfrângeri. Cel mai dur eșec a venit în dubla cu Auda, pierdută cu 3-7 la general

Marius Baciu, despre ultimatumul lui Becali: „După meci vom vedea ce se va întâmpla”

Întrebat la conferința de presă de astăzi cum resimte presiunea ultimatumului, Marius Baciu a explicat că încearcă să-i țină pe jucători departe de discuțiile despre viitorul său.

„Nu cred că acesta este cel mai important lucru acum. Echipa trebuie să câștige puncte, indiferent de ce se vorbește. Nu mă interesează lucrul ăsta.

Presiune nu are cum să nu fie. Și în primul meci când am venit aici, și în al doilea, al treilea, al patrulea, același lucru s-a discutat, despre schimbarea antrenorului, și a început să nu mă prea intereseze.

Mâine, dacă se va lua vreo decizie sau poate Marius Baciu va lua vreo decizie să nu mai rămână, cred că ne vom putea uita în ochii celorlalți”, a declarat acesta.

FOTO. FCSB - Petrolul 2-2, în etapa #9 din Superliga

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