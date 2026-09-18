„Nu m-aș fi gândit niciodată” Mihai Stoica, uluit de incidentul lui Tavi Popescu: „În peste 30 de ani...” +83 foto
Mihai Stoica FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Nu m-aș fi gândit niciodată” Mihai Stoica, uluit de incidentul lui Tavi Popescu: „În peste 30 de ani...”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 18.09.2026, ora 09:58
alt-text Actualizat: 18.09.2026, ora 10:31
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre situația lui Octavian Popescu (23 de ani), împrumutat la Levadiakos.
  • Oficialul roș-albaștrilor a recunoscut că nu se aștepta ca fotbalistul să ajungă într-o asemenea situație.
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Conform surselor GOLAZO.ro, Tavi Popescu n-a răspuns la telefon în una din zilele de dinaintea meciului cu UTA. Părinții, dar și cei din club au intrat în panică și au sunat la Poliție.

Ulterior, acesta a fost găsit în propria locuință, acolo unde Popescu și o altă persoană consumau gaz ilariant. Jucătorul a devenit agresiv și a fost transportat la Spitalul Obregia.

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Mihai Stoica, reacție după incidentul lui Tavi Popescu: „Nu mă gândeam niciodată”

Popescu nu a mai reușit să repete evoluțiile din sezonul 2021-2022, când a marcat 10 goluri și a oferit două pase decisive în 36 de meciuri de campionat. În această vară, FCSB l-a cedat sub formă de împrumut în Grecia, la Levadiakos.

„Nu mă gândeam niciodată că poate să-și aleagă un anturaj greșit. Apropo de faptul că dacă am făcut suficient: poate au fost și alții, dar mai multă răbdare decât mine e greu să aibă cineva vizavi de jucătorii tineri.

În peste 30 de ani, am avut mulți care au luat-o razna, nu lucruri grave, dar aproape pe toți am reușit să-i îndrept.

Uneori se întâmplă să nu reușești să găsești codul PIN”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

FOTO. FCSB - FC Botoșani 3-2, meci în care Octavian Popescu a jucat 7 minute și a oferit o pasă decisivă

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Galerie foto (83 imagini)

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Octavian Popescu a disputat 234 de meciuri pentru FCSB, în care a marcat 28 de goluri și a oferit 30 de pase decisive.

Fotbalistul a fost împrumutat de FCSB timp de un an la Levadiakos, formație antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, tehnician cu care a lucrat și la gruparea roș-albastră.

Ce este gazul ilariant

Gazul ilariant nu este ilegal în România. Nici deținerea, nici comercializarea și nici consumul nu sunt incriminate de lege. De asta a devenit în ultima vreme o variantă tot mai folosită de sportivi, inclusiv a fotbaliștilor cu nume mare.

Gazul ilariant, cunoscut chimic sub numele de protoxid de azot sau oxid nitros, este un gaz incolor, inodor și cu un gust ușor dulceag, care provoacă stări de euforie, relaxare și râs incontrolabil atunci când este inhalat. Este foarte folosit în medicină ca sedativ și analgezic, pentru calmarea durerii, în timpul procedurilor stomatologice.

El provoacă dependență, iar utilizarea lui în exces aduce probleme grave fiindcă provoacă lipsă de oxigen la nivelul creierului, care de cele mai multe ori duce la tulburări psihice. Este folosit des la petreceri din lumea mondenă.

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