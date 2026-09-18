Răspuns pentru Gigi Becali Marius Baciu nu exclude plecarea de la FCSB: „Poate voi decide să nu mai rămân”

Marius Baciu (51 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre viitorul său la echipă înaintea confruntării cu Universitatea Craiova.

FCSB joacă sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 20:30, în deplasare cu Universitatea Craiova, în etapa #10 din Superliga.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Partida ar putea fi decisivă pentru viitorul lui Baciu, în condițiile în care Becali i-a impus să obțină cel puțin patru puncte din meciurile cu Petrolul și Universitatea Craiova.

Marius Baciu, despre ultimatumul lui Gigi Becali: „Nu mă interesează tot ce se discută”

Roș-albaștrii traversează o perioadă dificilă, cu patru meciuri consecutive fără victorie în campionat.

După remiza cu Petrolul, scor 2-2, FCSB are nevoie de un succes la Craiova pentru a îndeplini obiectivul de patru puncte impus de Gigi Becali pentru cele două partide.

„E un meci foarte important pentru noi și pentru ei, de asemenea. Am înțeles că se va juca cu casa închisă.

Întâlnim campioana României, o echipă foarte bună, închegată, care a demonstrat. Noi suntem o echipă în formare, cu jucători foarte buni, și ne străduim să formăm un grup foarte bun. Cred că se poate.

Craiova are un joc elaborat foarte bun, un joc de posesie foarte bun, tranziții foarte bune. Face un bloc defensiv destul de bun. E o echipă cu jucători foarte buni”, a declarat Baciu.

FOTO. FCSB - Petrolul 2-2, în etapa #9 din Superliga

Întrebat cum resimte presiunea ultimatumului oferit de Becali, antrenorul a explicat că încearcă să țină echipa departe de discuțiile despre viitorul său.

„Nu cred că acesta este cel mai important lucru acum. Echipa trebuie să câștige puncte, indiferent de ce se vorbește. Nu mă interesează lucrul ăsta. Încerc să le insuflu asta. Ei trebuie să joace pentru ei, pentru echipă.

Cred că asta e cea mai mică problemă. După meci vom vedea ce se va întâmpla, avem gândurile noastre.

Nu mă interesează tot ce se discută, ce a discutat inclusiv nea Gigi. Echipa are nevoie de liniște și sunt convins că se va forma un grup foarte puternic, indiferent că e Marius Baciu sau nu”.

Mie îmi place cum reacționează echipa la antrenament. E un lucru care se cunoaște de la zi la zi. Cred că în meciul trecut, în prima repriză, am arătat foarte bine. La meciul cu Dinamo am avut momente foarte bune. Se lucrează și la finalizare, și defensiv, pe toate compartimentele. Poate ajung și fundașii la finalizare, nu se știe niciodată. Marius Baciu, antrenor FCSB

Declarație surprinzătoare a tehnicianului: „Poate Marius Baciu va lua o decizie să nu mai rămână”

Gigi Becali a discutat public despre posibilitatea schimbării antrenorului, iar mai multe nume au fost vehiculate pentru banca FCSB.

Totuși, Mihai Stoica a declarat joi că Baciu ar putea continua chiar și fără o victorie la Craiova, în cazul în care echipa va avea o evoluție bună.

„Presiune nu are cum să nu fie. Și în primul meci când am venit aici, și în al doilea, al treilea, al patrulea, același lucru s-a discutat, despre schimbarea antrenorului, și a început să nu mă prea intereseze.

Atât timp cât eu sunt antrenorul echipei, Marius Baciu e chiar foarte concentrat la meciul de mâine. De mâine încolo va fi o perioadă de pauză, de care echipa are nevoie. Latura umană cred că o gestionez destul de bine.

Am trecut prin toate etapele. Am fost jucător, campion, am plecat în străinătate, cred că am avut un parcurs foarte frumos. Am fost crescut de clubul ăsta și mi s-a ivit șansa să fiu antrenor.

Sunt respectat de multă lume în continuare și trebuie să dau totul pentru ceea ce înseamnă aceste culori.

Mâine, dacă se va lua vreo decizie sau poate Marius Baciu va lua vreo decizie să nu mai rămână, cred că ne vom putea uita în ochii celorlalți”, a spus tehnicianul

14 meciuri a adunat Baciu pe banca FCSB, în care a obținut 6 victorii, 3 remize și a suferit 5 înfrângeri. Cel mai dur eșec a venit în dubla cu Auda, pierdută cu 3-7 la general

Antrenorul a explicat că problemele echipei nu pot fi rezolvate peste noapte, mai ales în condițiile în care o parte dintre jucători au sosit după încheierea cantonamentului.

„Una e să fii criticat, alta e să fii jignit. Cine cunoaște fenomenul poate să analizeze corect.

Marius Baciu nu poate să facă nimic peste noapte. Sunt alte voci care așteptau să vadă ce o să facă antrenorul FCSB-ului cu jucători care au venit după cantonament.

Dacă jucam bine și aveam mai multe puncte, era pur și simplu pe calitatea individuală. Putea să fie și altfel soarta echipei în clasament.

Niciodată nu am punctat jocul sau faptul că am câștigat un meci. Dacă am fost nemulțumit, înseamnă că am fost nemulțumit!”

David Miculescu ratează meciul cu Universitatea Craiova. Care este situația lui Denis Drăguș

David Miculescu nu va putea evolua după ce a suferit o accidentare.

„A suferit o accidentare care, în prima fază, nu părea atât de importantă, dar are o gaură, pur și simplu, în picior.

Arbitrul a zis: «Nu te-a atins». Nu se poate încălța, a sângerat, chiar are o problemă. Vine pauza și cred că se va reface”.

În schimb, Denis Drăguș ar putea primi mai multe minute în meciul cu Universitatea Craiova.

E de la zi la zi tot mai bine. Se pregătește foarte bine. S-ar putea să-i dăm mai multe minute la meciul ăsta sau poate mai puține. Marius Baciu, antrenor FCSB

Antrenorul a vorbit și despre cine va juca pe postul de fundaș dreapta, între Labonne și Valentin Crețu.

„După cum s-a desfășurat ultimul joc, noi am fost foarte mulțumiți de Labonne, dar asta nu înseamnă că nu poate să apară și Vali.

Poate să apară pe parcurs și Valentin Crețu, depinde ce se va întâmpla, dar cred că prima șansă în meciul de la Craiova o va avea Labonne”, a mai spus tehnicianul.

Ce spune Baciu despre plecarea lui Octavian Popescu

Tehnicianul a fost întrebat și despre Octavian Popescu, după schimbarea de mediu făcută de fotbalist.

„E foarte OK că a schimbat mediul. Sper să asculte de antrenorii care l-au avut și aici și să se ridice la nivelul pe care îl așteptăm. E un jucător foarte valoros”.

Conform surselor GOLAZO.ro, Tavi Popescu n-a răspuns la telefon în una din zilele de dinaintea meciului cu UTA, scor 1-3. Părinții, dar și cei din club au intrat în panică și au sunat la Poliție.

Ulterior, acesta a fost găsit în propria locuință, acolo unde Popescu și o altă persoană consumau gaz ilariant. Jucătorul a devenit agresiv și a fost transportat la Spitalul Obregia.

„Am mesajul de la el, că a avut o gripă foarte puternică. Doctorii s-au ocupat de lucrul ăsta. Mai departe chiar nu sunt în măsură să comentez.

Decizia de a pleca mai departe e foarte importantă pentru el, ca să intre într-un ritm bun”, a mai spus Baciu

234 de meciuri a jucat Octavian Popescu pentru FCSB. A marcat 28 de goluri și a oferit 30 de pase decisive

În final, Baciu a revenit la confruntarea cu Universitatea Craiova și a refuzat să afirme că FCSB ar fi superioară adversarei.

„Nu aș vrea să discut că suntem peste vreo echipă. Încercăm ca, prin joc, să fim peste orice echipă. Nu cred că ar trebui să ne punem în fața altei echipe din România.

Eu cred că FCSB va fi cea mai valoroasă echipă din România. Încercăm din răsputeri să ne impunem jocul nostru.

Întâlnim echipa campioană, ăsta e adevărul. Noi am fost echipa din play-out, cu o zvâcnire, că am eliminat Dinamo și ne-am dus în Europa. Mâine se poate întâmpla orice, chiar dacă pe hârtie Craiova pare favorită”, a mai transmis tehnicianul.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport