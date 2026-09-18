Ciprian Marica a analizat variantele apărute pentru banca FCSB-ului și a rămas surprins de disponibilitatea arătată de Adrian Mutu de a lua în calcul o eventuală ofertă din partea lui Gigi Becali.

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Fostul internațional crede că orice antrenor care acceptă postul trebuie să știe de la început regulile impuse de patronul campioanei.

„Am văzut că și Mutu a fost atras de această ofertă. Mă surprinde Adi, dar oamenii se mai schimbă. Mă surprinde că și-ar asuma să vină la FCSB, deși cunoști cum se desfășoară lucrurile acolo.

Până la urmă, domnul Becali e transparent în decizii, vă spune echipa. După meci comentează schimbările și jocul. Îți asumi când mergi acolo că ai un astfel de patron. Dacă tu poți colabora cu el, foarte bine. Sper să aibă succes cine va fi alesul”, a spus Marica.

Marica: „Rădoi nu se întoarce”

În schimb, când discuția a ajuns la Mirel Rădoi, Marica a fost categoric în privința valorii pe care fostul selecționer ar putea să o aducă. Îl consideră drept „cea mai bună variantă” pentru FCSB.

În același timp, vede o problemă majoră în relația pe care Rădoi ar trebui să o construiască din nou cu Gigi Becali.

„Sincer, nu cred că Rădoi s-ar întoarce, dar ar fi cea mai bună variantă pentru FCSB. Sunt două caractere puternice, el și Gigi, doi oameni care vor să-și impună filosofiile.

Unul se pricepe mai mult, altul mai puțin. Unul are experiență mai mare, celălalt mai puțin. Ar putea să facă un tandem acolo, dar la cum îl cunosc pe Mirel nu cred că se va întâmpla acest lucru”.

Marica vede personalitatea lui Rădoi drept principalul obstacol pentru o colaborare de durată cu Becali:

Așa rigid cum e Mirel, cu personalitatea destul de puternică, greu de crezut că poate lucra pe termen mediu cu domnul Becali. Ciprian Marica, acționar Farul

FOTO. FCSB - Petrolul 2-2, în etapa #9 din Superliga

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