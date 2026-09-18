Pune lupa pe variantele FCSB Marica: „Mă surprinde Mutu, dar oamenii se mai schimbă!” și de ce crede că  Rădoi ar fi alegerea ideală +43 foto
Ciprian Marica (FOTO: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Superliga

Pune lupa pe variantele FCSB Marica: „Mă surprinde Mutu, dar oamenii se mai schimbă!” și de ce crede că Rădoi ar fi alegerea ideală

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 18.09.2026, ora 06:45
alt-text Actualizat: 18.09.2026, ora 06:45
  • Ciprian Marica a analizat variantele apărute pentru banca FCSB-ului și a rămas surprins de disponibilitatea arătată de Adrian Mutu de a lua în calcul o eventuală ofertă din partea lui Gigi Becali.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fostul internațional crede că orice antrenor care acceptă postul trebuie să știe de la început regulile impuse de patronul campioanei.

Drăgușin, semn de întrebare Vești despre accidentarea fundașului, cu 8 zile înainte de meciul cu Suedia din Liga Națiunilor
Citește și
Drăgușin, semn de întrebare Vești despre accidentarea fundașului, cu 8 zile înainte de meciul cu Suedia din Liga Națiunilor
Citește mai mult
Drăgușin, semn de întrebare Vești despre accidentarea fundașului, cu 8 zile înainte de meciul cu Suedia din Liga Națiunilor

„Am văzut că și Mutu a fost atras de această ofertă. Mă surprinde Adi, dar oamenii se mai schimbă. Mă surprinde că și-ar asuma să vină la FCSB, deși cunoști cum se desfășoară lucrurile acolo.

Până la urmă, domnul Becali e transparent în decizii, vă spune echipa. După meci comentează schimbările și jocul. Îți asumi când mergi acolo că ai un astfel de patron. Dacă tu poți colabora cu el, foarte bine. Sper să aibă succes cine va fi alesul”, a spus Marica.

Marica: „Rădoi nu se întoarce”

În schimb, când discuția a ajuns la Mirel Rădoi, Marica a fost categoric în privința valorii pe care fostul selecționer ar putea să o aducă. Îl consideră drept „cea mai bună variantă” pentru FCSB.

În același timp, vede o problemă majoră în relația pe care Rădoi ar trebui să o construiască din nou cu Gigi Becali.

„Sincer, nu cred că Rădoi s-ar întoarce, dar ar fi cea mai bună variantă pentru FCSB. Sunt două caractere puternice, el și Gigi, doi oameni care vor să-și impună filosofiile.

Unul se pricepe mai mult, altul mai puțin. Unul are experiență mai mare, celălalt mai puțin. Ar putea să facă un tandem acolo, dar la cum îl cunosc pe Mirel nu cred că se va întâmpla acest lucru”.

Marica vede personalitatea lui Rădoi drept principalul obstacol pentru o colaborare de durată cu Becali:

Așa rigid cum e Mirel, cu personalitatea destul de puternică, greu de crezut că poate lucra pe termen mediu cu domnul Becali. Ciprian Marica, acționar Farul

FOTO. FCSB - Petrolul 2-2, în etapa #9 din Superliga

Galerie foto (43 imagini)

FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
+43 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Ciprian Marica antrenor adrian mutu gigi becali Mirel Radoi fcsb
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:32
Dan Șucu, în culmea fericirii FOTO. Reacția spectaculoasă a patronului Rapidului după ce fiul său a marcat în Giulești
Dan Șucu, în culmea fericirii FOTO. Reacția spectaculoasă a patronului Rapidului după ce  fiul său a marcat în Giulești
08:58
Tragedie în Italia A murit unul dintre cei mai faimoși jucători din istoria lui Inter. Mesajul transmis de echipa lui Cristi Chivu
Tragedie în Italia A murit unul dintre cei mai faimoși jucători din istoria lui Inter. Mesajul transmis de echipa lui Cristi Chivu
06:45
Stenograma cenzurii GOLAZO.ro are înregistrarea audio din ședința FRH în care s-a cerut intimidarea și reducerea la tăcere a unui angajat TVR
Stenograma cenzurii GOLAZO.ro are înregistrarea audio din ședința FRH în care s-a cerut intimidarea și reducerea la tăcere a unui angajat TVR
05:00
„Mi se ridică puțin părul în cap” Adrian Mutu, despre bullying: de ce crede că părinții nu trebuie să intervină la fiecare conflict
„Mi se ridică puțin părul în cap” Adrian Mutu, despre bullying: de ce crede că  părinții nu trebuie să intervină la fiecare conflict
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Top stiri
Hagi a anunțat lotul final Surprizele pregătite de România pentru meciurile din  Liga Națiunilor » Un singur jucător de la FCSB!
Nationala
18.09
Hagi a anunțat lotul final Surprizele pregătite de România pentru meciurile din Liga Națiunilor » Un singur jucător de la FCSB!
Citește mai mult
Hagi a anunțat lotul final Surprizele pregătite de România pentru meciurile din  Liga Națiunilor » Un singur jucător de la FCSB!
„Bă, băieți, nu vă mai grăbiți” Tactica lui Adrian Mutu când negociază noul contract ca antrenor: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”
Diverse
18.09
„Bă, băieți, nu vă mai grăbiți” Tactica lui Adrian Mutu când negociază noul contract ca antrenor: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”
Citește mai mult
„Bă, băieți, nu vă mai grăbiți” Tactica lui Adrian Mutu când negociază noul contract ca antrenor: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”
Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași  a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta
Diverse
18.09
Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta
Citește mai mult
Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași  a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta
Film horror pe Aeroportul Otopeni, m-am simțit ca atunci când am participat la Asia Express
B365
18.09
Film horror pe Aeroportul Otopeni, m-am simțit ca atunci când am participat la Asia Express
Citește mai mult
Film horror pe Aeroportul Otopeni, m-am simțit ca atunci când am participat la Asia Express

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 23 rapid 24 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 14 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share