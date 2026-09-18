FCSB ar fi interesată din nou de serviciile lui Lindon Emerllahu (23 de ani), mijlocașul ucrainenilor de la Polissya Zhytomyr.

Ar fi a treia încercare a roș-albaștrilor de a-l transfera pe fostul fotbalist de la CFR Cluj.

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FCSB l-a dorit prima dată pe Emerllahu în iarnă, când mijlocașul evolua la CFR. Mutarea nu s-a concretizat, iar kosovarul a semnat cu Polissya Zhytomyr.

În această vară, directorul sportiv Florin Cernat a dezvăluit că FCSB s-a interesat din nou de serviciile jucătorului, dar fără succes.

Lindon Emerllahu, dorit din nou de FCSB

În contextul în care Joao Paulo, Ofri Arad și Eddy Gnahore nu au impresionat în acest sezon la FCSB, roș-albaștrii ar fi început căutările pentru un nou mijlocaș central.

Iar echipa antrenată de Marius Baciu și-ar fi îndreptat atenția spre Lindon Emerllahu, mijlocașul celor de la Polissya Zhytomyr, anunță telegrafi.com.

Ar fi a treia oară când FCSB încearcă să-l transfere pe Emerllahu, care a evoluat pentru CFR Cluj în perioada februarie 2025 - ianuarie 2026.

2 milioane de euro este cota de piață a lui Lindon Emerllahu, conform Transfermarkt

FCSB, care a dorit să facă o ofertă de un milion de euro pentru kosovar în iarnă, și-ar dori să-l transfere pe Lindon Emerllahu în următoarea perioadă de mercato.

Mijlocașul a semnat cu Polissya Zhytomyr la începutul acestui an, după experiența de la CFR Cluj. Clubul ucrainean a plătit 1,5 milioane de euro în schimbul lui.

Internaționalul kosovar a disputat, până acum, 21 de meciuri pentru Polissya Zhytomyr, în care a marcat un gol și a oferit 3 pase decisive.

Cifrele lui Lindon Emerllahu:

FC Ballkani: 101 meciuri, 4 goluri, 5 pase decisive

CFR Cluj: 41 de meciuri, 6 goluri, 3 pase decisive

Kosovo: 15 meciuri, 2 goluri, 2 pase decisive

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