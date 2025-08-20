Schimbare de ultimă oră la FRF Ce decizie a luat forul după controversele stârnite de tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României

Federația Română de Fotbal a primit mai multe acuzații după modul în care a fost efectuată tragerea la sorți de marți, pentru play-off-ul Cupei României.

Acum, FRF ar fi luat hotărârea de a schimba urnele existente cu unele mai mari pentru următoarea tragere care va avea loc.

Evenimentul de marți de la Casa Fotbalului a stârnit mai multe controverse în spațiul public, după ce urna în care au intrat cele 24 de echipe, cele din ligile inferioare, a fost prea mică pentru ca bilele să poată fi amestecate.

FRF va schimba urnele pentru următoarea tragere la sorți

Ieri, FRF a negat orice acuzație privind desfășurarea tragerii la sorți.

Acum, forul condus de Răzvan Burleanu ar fi luat decizia de a comanda alte trei urne, de dimensiuni mai mari, pentru următorul tur al Cupei, adică faza grupelor.

„Uite am eu o informație de ultimă oră. S-au comandat trei urne mult mai mari. Deci la turul următor vom vedea urnele uriașe. Știm că până nu te lovești de anumite probleme...”, a transmis Daniel Stanciu, potrivit digisport.ro.

Comunicat oficial FRF despre tragerea la sorți din Cupa României

„Federația Română de Fotbal dorește să clarifice situația generată în social media și în mass media în urma tragerii la sorți a meciurilor din Play-Off-ul Cupei României Betano, desfășurată marți, 19 august 2025, la Casa Fotbalului.

Tragerea la sorți a fost coordonată de către secretarul general adjunct, domnul Gabriel Bodescu, și domnul Mihai Andrieș, reprezentant al departamentului competiții.

Urnele folosite au fost împărțite conform regulamentului competițional: Urna A conținând cele 8 echipe din SuperLiga, iar Urna B – celelalte 24 de echipe calificate din tururile precedente.

FRF admite că dimensiunea urnei utilizate pentru extrageri a fost mai mică decât ar fi fost ideal pentru a asigura o amestecare mai facilă a bilelor.

Totuși, acest aspect nu a afectat în niciun fel corectitudinea procesului, întrucât amestecarea și extragerea au fost realizate cu respectarea procedurilor, în fața reprezentanților unora dintre cluburile participante în această fază și în direct la FRF TV, garantând transparența și imparțialitatea.

Federația Română de Fotbal respinge categoric orice încercare de a crea impresia că ar fi existat vreo favoritizare sau aranjament în cadrul extragerii, punctual meciul Corvinul Hunedoara – Farul Constanța, și rămâne dedicată principiilor integrității, transparenței și echității în organizarea competițiilor naționale, stând ferm împotriva oricărei sugestii nefondate privitoare la manipulări!”.

Programul complet al play-off -ului din Cupa României

FC Corvinul – Farul Constanța

FC Voluntari – Csikszereda

Politehnica Iași – Petrolul

Steaua București – UTA Arad

CSM Unirea Alba Iulia – FC Botoșani

FC Câmpulung-Muscel 2022 – Metaloglobus

Sănătatea Cluj – Unirea Slobozia

Agricola Borcea – FC Argeș

CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița

Sporting Liești – CS Afumați

Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna

Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț

CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea

CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina

Politehnica Timișoara – CS Dinamo București

Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK

Program Cupa României 2025-2026

Play-off: 27 august 2025

27 august 2025 Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

29 octombrie 2025 Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

3 decembrie 2025 Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

17 decembrie 2025 Sferturi de finală: 4 martie 2026

4 martie 2026 Semifinale: 22 aprilie 2026

22 aprilie 2026 Finala: 13 mai 2026

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport