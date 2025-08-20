„Aici e punctul slab al lui Aberdeen” Un jurnalist scoțian prezintă adversara FCSB, pentru GOLAZO.ro: „Vrea cu disperare asta”
Adil Aouchiche, mijlocaș ofensiv, adus împrumut de Aberdeen de la Sunderland Foto: Imago
Europa League

„Aici e punctul slab al lui Aberdeen” Un jurnalist scoțian prezintă adversara FCSB, pentru GOLAZO.ro: „Vrea cu disperare asta”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 20.08.2025, ora 12:16
  • Aberdeen, rivala FCSB în Europa League, din perspectiva lui Gary Scott, realizatorul unui podcast despre echipa scoțiană. 
  • Care e punctul fragil al lui Aberdeen, care e pericolul pentru FCSB și cum îl vede jurnalistul pe antrenorul Jimmy Thelin după „dezamăgirea majoră din campionat. Cucerirea Cupei l-a salvat”.
  • Aberdeen - FCSB se joacă joi, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și pe platforma Voyo.

Trei partide oficiale a jucat Aberdeen înaintea duelului cu FCSB, în play-off-ul Europa League.

  • Două în campionatul Scoției, ambele dificile, ambele pierdute, 0-2 cu Hearts (d) și 0-2 cu Celtic (a). 
  • Una în Cupa Ligii, câștigată, 3-0 cu Morton (D2). 
Thiam, la FCSB! Atacantul lui U Cluj a bătut palma cu formația campioană. Ce se întâmplă cu Andrei Gheorghiță
Citește și
Thiam, la FCSB! Atacantul lui U Cluj a bătut palma cu formația campioană. Ce se întâmplă cu Andrei Gheorghiță
Citește mai mult
Thiam, la FCSB! Atacantul lui U Cluj a bătut palma cu formația campioană. Ce se întâmplă cu Andrei Gheorghiță

Gary Scott, jurnalist britanic foarte apropiat de roșii, realizatorul ABZ Football Podcast dedicat lui Aberdeen, a prezentat pentru GOLAZO.ro echipa care a încheiat sezonul trecut foarte bine, cucerind Cupa Scoției.

35 de ani
trecuseră de la ultimul triumf al lui Aberdeen în Scottish Cup: acum, 1-1, 4-3 la penaltyuri cu Celtic. Precedenta performanță, în 1989-1990

Care e pericolul lui Aberdeen: atenție la decar!

„Și echipa, și clubul sunt încă în euforia câștigării Cupei. Pregătirea noului sezon a fost poate puțin cam slabă, ceea ce s-a văzut în primul meci de campionat, cu Hearts.

Nici cu Celtic nu a fost așa cum trebuie. Victoria cu Morton, în Cupa Ligii, a fost totuși convingătoare”, spune Scott.

Adil Aouchiche e cotat la 1,5 milioane de euro pe Transfermarkt Foto: Imago Adil Aouchiche e cotat la 1,5 milioane de euro pe Transfermarkt Foto: Imago
Adil Aouchiche e cotat la 1,5 milioane de euro pe Transfermarkt Foto: Imago

La puncte forte, „greu de definit momentan. Au venit câțiva jucători noi în ofensivă, mai ales Milanovic (n.r. extremă dreaptă) și Aouchiche (mijlocaș ofensiv), ambii par promițători”.

Pericolul vine de la Aouchiche, 20 de ani, decarul francez de origine algeriană.

Aouchiche a început excelent aici. Intră în rolul numărului 10 și îi place să profite de spațiile dintre linii. Are ochi pentru pase decisive și îi place să șuteze. Bun la fazele fixe Gary Scott, jurnalist scoțian

Aberdeen are probleme la fazele fixe defensive

Ca puncte slabe, „chiar dacă a marcat sâmbătă, Kusini Yengi nu mi se pare numărul 9 de care avem nevoie. Nu e o amenințare reală”.

Fisurile apar în apărare: „Defensiva a fost destul de slabă sezonul trecut, în special la centrări și faze fixe”. Surprinzător, pentru o formație britanică.

O problemă care reapare și în startul acestei stagiuni: „Aberdeen a primit deja două goluri similare în primele meciuri de campionat, ceea ce e îngrijorător”.

Aberdeen își dorește cu disperare să joace în faza principală de Europa League, știind că există plasa de siguranță a Conference League Gary Scott, jurnalist scoțian

„Antrenorul Thelin e o enigmă”

A vorbit și despre Jimmy Thelin, antrenorul suedez în vârstă de 47 de ani, venit pe „Pittodrie Stadium” în iunie 2024.

„E oarecum o enigmă”. Rezultatele lui sunt contradictorii.

„La începutul sezonului trecut, Aberdeen a pierdut doar o dată în primele 18 meciuri, fiind la egalitate cu Celtic până în noiembrie.

Jimmy Thelin e la al doilea sezon cu Aberdeen Foto: Imago Jimmy Thelin e la al doilea sezon cu Aberdeen Foto: Imago
Jimmy Thelin e la al doilea sezon cu Aberdeen Foto: Imago

După eșecul cu St. Mirren, în noiembrie, a urmat o serie de 14 partide fără victorie, declanșând o cădere în clasament.

26 de victorii,
9 egaluri și 18 înfrângeri are Jimmy Thelin la Aberdeen

A adus o apărare complet nouă în ianuarie și a durat ceva până când s-a acomodat. De la mijlocul lui februarie, echipa a reușit cinci succese în campionat, dar a pierdut ultimele patru meciuri”.

La final, locul 5, mai bine față de anul precedent, dar o dezamăgire majoră în liga scoțiană, ținând cont de startul foarte bun Gary Scott, jurnalist scoțian

„Cupa i-a permis lui Thelin să continue la Aberdeen”

Cucerirea Cupei a dat savoare sezonului și l-a salvat pe Thelin.

„A devenit primul manager non-scoțian care câștigă trofeul cu Aberdeen și primul antrenor din istoria clubului care realizează această performanță în primul său an la echipă. Cupa i-a permis să continue la Aberdeen”, afirmă Scott.

Gary Scott (stânga), jurnalistul din Aberdeen Foto: Imago Gary Scott (stânga), jurnalistul din Aberdeen Foto: Imago
Gary Scott (stânga), jurnalistul din Aberdeen Foto: Imago

„Va fi interesant de văzut cum va fi actuala stagiune. Thelin a zis mereu că Aberdeen e un proiect de trei ani. Cucerirea Cupei anul trecut nu era probabil în plan”.

Fanii lui Aberdeen vor mai multă constanță în joc și rezultate, o prezență bună în Europa, atingerea fazelor finale ale cupelor și o ascensiune în campionat Gary Scott, jurnalist scoțian

VIDEO. „Mereu am fost vânat”
Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

Bilete pentru FCSB - Aberdeen Campioana României a pus în vânzare tichete pentru returul play-off-ului din  Europa League. Care sunt prețurile
Europa League
10:27
Bilete pentru FCSB - Aberdeen Campioana României a pus în vânzare tichete pentru returul play-off-ului din Europa League. Care sunt prețurile
Citește mai mult
Bilete pentru FCSB - Aberdeen Campioana României a pus în vânzare tichete pentru returul play-off-ului din  Europa League. Care sunt prețurile
Probleme pentru FCSB Trei jucători din lotul campioanei ar putea rata meciul cu Aberdeen: „Am găsit oameni dornici să ne ajute, dar nu depinde de ei”
Europa League
22:16
Probleme pentru FCSB Trei jucători din lotul campioanei ar putea rata meciul cu Aberdeen: „Am găsit oameni dornici să ne ajute, dar nu depinde de ei”
Citește mai mult
Probleme pentru FCSB Trei jucători din lotul campioanei ar putea rata meciul cu Aberdeen: „Am găsit oameni dornici să ne ajute, dar nu depinde de ei”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
aberdeen scotia europa league fcsb jimmy thelin Adil Aouchiche
Știrile zilei din sport
Cum am ajuns să ne surclaseze și Cipru? Preliminariile europene au o concluzie umilitoare: Cipru e peste Portugalia și Olanda, România e egala Albaniei
Campionate
20.08
Cum am ajuns să ne surclaseze și Cipru? Preliminariile europene au o concluzie umilitoare: Cipru e peste Portugalia și Olanda, România e egala Albaniei
Citește mai mult
Cum am ajuns să ne surclaseze și Cipru? Preliminariile europene au o concluzie umilitoare: Cipru e peste Portugalia și Olanda, România e egala Albaniei
Comisia centrală a reclamațiilor 4 dosare pe rol, după sesizările CCA: Florin Tănase are două plângeri + cine mai e implicat
Superliga
20.08
Comisia centrală a reclamațiilor 4 dosare pe rol, după sesizările CCA: Florin Tănase are două plângeri + cine mai e implicat
Citește mai mult
Comisia centrală a reclamațiilor 4 dosare pe rol, după sesizările CCA: Florin Tănase are două plângeri + cine mai e implicat
„Jucătorii trebuie să ghicească crampoanele”  Petrescu, înainte de partida cu Hacken din  play-off-ul Conference League: care e situația lui Louis Munteanu
Conference League
20.08
„Jucătorii trebuie să ghicească crampoanele” Petrescu, înainte de partida cu Hacken din play-off-ul Conference League: care e situația lui Louis Munteanu
Citește mai mult
„Jucătorii trebuie să ghicească crampoanele”  Petrescu, înainte de partida cu Hacken din  play-off-ul Conference League: care e situația lui Louis Munteanu
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
Europa League
20.08
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
Citește mai mult
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:32
Pericol pentru FCSB Cine e playmakerul lui Aberdeen? A debutat ca profesionist când avea 17 ani, la PSG, înconjurat de staruri
Pericol pentru FCSB Cine e playmakerul lui Aberdeen? A debutat ca profesionist când avea 17 ani, la PSG, înconjurat de staruri
11:24
Cine transmite meciurile românilor FCSB joacă azi în Europa League, iar CFR Cluj și U Craiova în Conference League
Cine transmite meciurile românilor FCSB joacă azi în Europa League, iar CFR Cluj și U Craiova în Conference League
10:15
Schimbul FCSB - U Cluj, oficial! Clubul din Ardeal a anunțat că Mamadou Thiam va juca pentru campioană » Toate detaliile tranzacției
Schimbul FCSB - U Cluj, oficial! Clubul din Ardeal a anunțat că Mamadou Thiam va juca pentru campioană » Toate detaliile tranzacției
10:57
Palmer se luptă cu francezii! VIDEO. Motivul bizar pentru care englezul a fost reclamat în justiție de o podgorie faimoasă
Palmer se luptă cu francezii! VIDEO. Motivul bizar pentru care englezul a fost reclamat în justiție de o podgorie faimoasă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Top stiri din sport
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor” la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
Stranieri
20.08
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor” la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
Citește mai mult
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor” la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre  situația lui Dinamo
Superliga
20.08
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre situația lui Dinamo
Citește mai mult
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre  situația lui Dinamo
Haos cu Ngezana, Radunovic și Baba Ce se întâmplă cu cei 3 jucători care au avut nevoie de viză + FCSB a mers cu un autocar pe care scria „Steaua”
Europa League
20.08
Haos cu Ngezana, Radunovic și Baba Ce se întâmplă cu cei 3 jucători care au avut nevoie de viză + FCSB a mers cu un autocar pe care scria „Steaua”
Citește mai mult
Haos cu Ngezana, Radunovic și Baba Ce se întâmplă cu cei 3 jucători care au avut nevoie de viză + FCSB a mers cu un autocar pe care scria „Steaua”
Messi, ultimul meci ACASĂ la națională? Când ar putea juca starul argentinian pentru ultima oară în fața propriilor fani
Campionate
20.08
Messi, ultimul meci ACASĂ la națională? Când ar putea juca starul argentinian pentru ultima oară în fața propriilor fani
Citește mai mult
Messi, ultimul meci ACASĂ la națională? Când ar putea juca starul argentinian pentru ultima oară în fața propriilor fani

Echipe/Competiții

fcsb 105 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 20 rapid 37 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 14 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
21.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share