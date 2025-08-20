„Aici e punctul slab al lui Aberdeen” Un jurnalist scoțian prezintă adversara FCSB, pentru GOLAZO.ro: „Vrea cu disperare asta”

Aberdeen, rivala FCSB în Europa League, din perspectiva lui Gary Scott, realizatorul unui podcast despre echipa scoțiană.

Care e punctul fragil al lui Aberdeen, care e pericolul pentru FCSB și cum îl vede jurnalistul pe antrenorul Jimmy Thelin după „dezamăgirea majoră din campionat. Cucerirea Cupei l-a salvat”.

Aberdeen - FCSB se joacă joi, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și pe platforma Voyo.

Trei partide oficiale a jucat Aberdeen înaintea duelului cu FCSB, în play-off-ul Europa League.

Două în campionatul Scoției, ambele dificile, ambele pierdute, 0-2 cu Hearts (d) și 0-2 cu Celtic (a).

Una în Cupa Ligii, câștigată, 3-0 cu Morton (D2).

Gary Scott, jurnalist britanic foarte apropiat de roșii, realizatorul ABZ Football Podcast dedicat lui Aberdeen, a prezentat pentru GOLAZO.ro echipa care a încheiat sezonul trecut foarte bine, cucerind Cupa Scoției.

35 de ani trecuseră de la ultimul triumf al lui Aberdeen în Scottish Cup: acum, 1-1, 4-3 la penaltyuri cu Celtic. Precedenta performanță, în 1989-1990

Care e pericolul lui Aberdeen: atenție la decar!

„Și echipa, și clubul sunt încă în euforia câștigării Cupei. Pregătirea noului sezon a fost poate puțin cam slabă, ceea ce s-a văzut în primul meci de campionat, cu Hearts.

Nici cu Celtic nu a fost așa cum trebuie. Victoria cu Morton, în Cupa Ligii, a fost totuși convingătoare”, spune Scott.

Adil Aouchiche e cotat la 1,5 milioane de euro pe Transfermarkt Foto: Imago

La puncte forte, „greu de definit momentan. Au venit câțiva jucători noi în ofensivă, mai ales Milanovic (n.r. extremă dreaptă) și Aouchiche (mijlocaș ofensiv), ambii par promițători”.

Pericolul vine de la Aouchiche, 20 de ani, decarul francez de origine algeriană.

Aouchiche a început excelent aici. Intră în rolul numărului 10 și îi place să profite de spațiile dintre linii. Are ochi pentru pase decisive și îi place să șuteze. Bun la fazele fixe Gary Scott, jurnalist scoțian

Aberdeen are probleme la fazele fixe defensive

Ca puncte slabe, „chiar dacă a marcat sâmbătă, Kusini Yengi nu mi se pare numărul 9 de care avem nevoie. Nu e o amenințare reală”.

Fisurile apar în apărare: „Defensiva a fost destul de slabă sezonul trecut, în special la centrări și faze fixe” . Surprinzător, pentru o formație britanică.

O problemă care reapare și în startul acestei stagiuni: „Aberdeen a primit deja două goluri similare în primele meciuri de campionat, ceea ce e îngrijorător”.

Aberdeen își dorește cu disperare să joace în faza principală de Europa League, știind că există plasa de siguranță a Conference League Gary Scott, jurnalist scoțian

„Antrenorul Thelin e o enigmă”

A vorbit și despre Jimmy Thelin, antrenorul suedez în vârstă de 47 de ani, venit pe „Pittodrie Stadium” în iunie 2024.

„E oarecum o enigmă”. Rezultatele lui sunt contradictorii.

„La începutul sezonului trecut, Aberdeen a pierdut doar o dată în primele 18 meciuri, fiind la egalitate cu Celtic până în noiembrie.

Jimmy Thelin e la al doilea sezon cu Aberdeen Foto: Imago

După eșecul cu St. Mirren, în noiembrie, a urmat o serie de 14 partide fără victorie, declanșând o cădere în clasament.

26 de victorii, 9 egaluri și 18 înfrângeri are Jimmy Thelin la Aberdeen

A adus o apărare complet nouă în ianuarie și a durat ceva până când s-a acomodat. De la mijlocul lui februarie, echipa a reușit cinci succese în campionat, dar a pierdut ultimele patru meciuri”.

La final, locul 5, mai bine față de anul precedent, dar o dezamăgire majoră în liga scoțiană, ținând cont de startul foarte bun Gary Scott, jurnalist scoțian

„Cupa i-a permis lui Thelin să continue la Aberdeen”

Cucerirea Cupei a dat savoare sezonului și l-a salvat pe Thelin.

„A devenit primul manager non-scoțian care câștigă trofeul cu Aberdeen și primul antrenor din istoria clubului care realizează această performanță în primul său an la echipă. Cupa i-a permis să continue la Aberdeen”, afirmă Scott.

Gary Scott (stânga), jurnalistul din Aberdeen Foto: Imago

„Va fi interesant de văzut cum va fi actuala stagiune. Thelin a zis mereu că Aberdeen e un proiect de trei ani. Cucerirea Cupei anul trecut nu era probabil în plan”.

Fanii lui Aberdeen vor mai multă constanță în joc și rezultate, o prezență bună în Europa, atingerea fazelor finale ale cupelor și o ascensiune în campionat Gary Scott, jurnalist scoțian

VIDEO. „Mereu am fost vânat”

Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport