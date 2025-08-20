Se complică fuziunea Președintele lui Dinamo, detalii de ultimă oră despre relația cu clubul MAI: „Nu cred că s-a pus niciodată problema”

Dinamo și-a făcut „satelit” în Liga 3, la ACS Voința Crevedia, care a promovat vara aceasta din L4.

„Câinii” nu au renunțat complet la un parteneriat sau la o fuziune cu CS Dinamo, clubul MAI, dar mai sunt încă multe de pus la punct, spune conducerea „câinilor”.

Andrei Nicolescu, președintele FC Dinamo din Liga 1, a explicat situația.

Oficialul roș-albilor s-a referit la meciul jucat sâmbătă în Liga 2 între CS Dinamo și CSA Steaua, 0-0, pe stadionul „Arcul de Triumf”, la care numai galeria oaspeților a fost prezentă.

Nicolescu: „Nu cred că suporterii vor face galerie pentru CS Dinamo”

„În insolvență nu se putea, apoi am agreat principial cu reprezentanții clubului, a rămas să ia decizia. E o procedură complicată, cu aprobări de la minister.

La noi e simplu, fac acționarii un Zoom (n.r. apel video) și iau o decizie repede. La ei e complicat. Am colaborat cu ei, am trimis 3 jucători împrumut acolo, îi ajutăm. Doar 3 am putut, asta e limita, altfel dădeam mai mulți. Mai departe nu știu ce să spun.

Nu cred că s-a pus niciodată problema (n.r. ca fanii din L1 să susțină CS la fotbal), suporterii nu asimilează (n.r. clubul ca fiind Dinamo), poate doar când echipa ar putea deveni a doua echipă la noi. Dar nici atunci nu cred că vor face galerie pentru echipa secundă a clubului, care e o pepinieră.

Nu vrem să pierdem timpul, am făcut o altă pepinieră, ne dorim să jucăm cu copii de 2008-2009 acolo, dacă nu au competiția asta mai pierd un an, iar așteptăm”, a declarat Nicolescu la Prima Sport.

FOTO Imagini de la CS Dinamo - CSA Steaua 0-0

