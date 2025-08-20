Se complică fuziunea  Președintele lui Dinamo, detalii de ultimă oră despre relația cu clubul MAI: „Nu cred că s-a pus niciodată problema” +44 foto
Andrei Nicolescu, președintele FC Dinamo
Se complică fuziunea Președintele lui Dinamo, detalii de ultimă oră despre relația cu clubul MAI: „Nu cred că s-a pus niciodată problema”

alt-text Publicat: 20.08.2025, ora 11:32
  • Dinamo și-a făcut „satelit” în Liga 3, la ACS Voința Crevedia, care a promovat vara aceasta din L4.
  • „Câinii” nu au renunțat complet la un parteneriat sau la o fuziune cu CS Dinamo, clubul MAI, dar mai sunt încă multe de pus la punct, spune conducerea „câinilor”.

Andrei Nicolescu, președintele FC Dinamo din Liga 1, a explicat situația.

Nicolescu îl critică iar pe Kopic  Președintele lui Dinamo e nemulțumit de tactica antrenorului + despre un titular: „Mental, e blocat”
Nicolescu îl critică iar pe Kopic Președintele lui Dinamo e nemulțumit de tactica antrenorului + despre un titular: „Mental, e blocat”
Nicolescu îl critică iar pe Kopic  Președintele lui Dinamo e nemulțumit de tactica antrenorului + despre un titular: „Mental, e blocat”

Oficialul roș-albilor s-a referit la meciul jucat sâmbătă în Liga 2 între CS Dinamo și CSA Steaua, 0-0, pe stadionul „Arcul de Triumf”, la care numai galeria oaspeților a fost prezentă.

Nicolescu: „Nu cred că suporterii vor face galerie pentru CS Dinamo”

„În insolvență nu se putea, apoi am agreat principial cu reprezentanții clubului, a rămas să ia decizia. E o procedură complicată, cu aprobări de la minister.

La noi e simplu, fac acționarii un Zoom (n.r. apel video) și iau o decizie repede. La ei e complicat. Am colaborat cu ei, am trimis 3 jucători împrumut acolo, îi ajutăm. Doar 3 am putut, asta e limita, altfel dădeam mai mulți. Mai departe nu știu ce să spun.

Nu cred că s-a pus niciodată problema (n.r. ca fanii din L1 să susțină CS la fotbal), suporterii nu asimilează (n.r. clubul ca fiind Dinamo), poate doar când echipa ar putea deveni a doua echipă la noi. Dar nici atunci nu cred că vor face galerie pentru echipa secundă a clubului, care e o pepinieră.

Nu vrem să pierdem timpul, am făcut o altă pepinieră, ne dorim să jucăm cu copii de 2008-2009 acolo, dacă nu au competiția asta mai pierd un an, iar așteptăm”, a declarat Nicolescu la Prima Sport.

FOTO Imagini de la CS Dinamo - CSA Steaua 0-0

CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Sud Dinamo, act de vandalism Fanii „câinilor” au pictat cu graffiti un monument istoric din București
22:09
Sud Dinamo, act de vandalism Fanii „câinilor” au pictat cu graffiti un monument istoric din București
Sud Dinamo, act de vandalism Fanii „câinilor” au pictat cu graffiti un monument istoric din București
UTA, în concordat preventiv Un personaj decisiv la Dinamo se va ocupa de reorganizarea clubului arădean
20:48
UTA, în concordat preventiv Un personaj decisiv la Dinamo se va ocupa de reorganizarea clubului arădean
UTA, în concordat preventiv Un personaj decisiv la Dinamo se va ocupa de reorganizarea clubului arădean

dinamo liga 1 cs dinamo fuziune andrei nicolescu parteneriat vointa crevedia
Cum am ajuns să ne surclaseze și Cipru? Preliminariile europene au o concluzie umilitoare: Cipru e peste Portugalia și Olanda, România e egala Albaniei
20.08
Cum am ajuns să ne surclaseze și Cipru? Preliminariile europene au o concluzie umilitoare: Cipru e peste Portugalia și Olanda, România e egala Albaniei
Cum am ajuns să ne surclaseze și Cipru? Preliminariile europene au o concluzie umilitoare: Cipru e peste Portugalia și Olanda, România e egala Albaniei
Comisia centrală a reclamațiilor 4 dosare pe rol, după sesizările CCA: Florin Tănase are două plângeri + cine mai e implicat
20.08
Comisia centrală a reclamațiilor 4 dosare pe rol, după sesizările CCA: Florin Tănase are două plângeri + cine mai e implicat
Comisia centrală a reclamațiilor 4 dosare pe rol, după sesizările CCA: Florin Tănase are două plângeri + cine mai e implicat
„Jucătorii trebuie să ghicească crampoanele”  Petrescu, înainte de partida cu Hacken din  play-off-ul Conference League: care e situația lui Louis Munteanu
20.08
„Jucătorii trebuie să ghicească crampoanele” Petrescu, înainte de partida cu Hacken din play-off-ul Conference League: care e situația lui Louis Munteanu
„Jucătorii trebuie să ghicească crampoanele”  Petrescu, înainte de partida cu Hacken din  play-off-ul Conference League: care e situația lui Louis Munteanu
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
20.08
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
Știri ultima oră
11:32
Pericol pentru FCSB Cine e playmakerul lui Aberdeen? A debutat ca profesionist când avea 17 ani, la PSG, înconjurat de staruri
Pericol pentru FCSB Cine e playmakerul lui Aberdeen? A debutat ca profesionist când avea 17 ani, la PSG, înconjurat de staruri
11:24
Cine transmite meciurile românilor FCSB joacă azi în Europa League, iar CFR Cluj și U Craiova în Conference League
Cine transmite meciurile românilor FCSB joacă azi în Europa League, iar CFR Cluj și U Craiova în Conference League
10:15
Schimbul FCSB - U Cluj, oficial! Clubul din Ardeal a anunțat că Mamadou Thiam va juca pentru campioană » Toate detaliile tranzacției
Schimbul FCSB - U Cluj, oficial! Clubul din Ardeal a anunțat că Mamadou Thiam va juca pentru campioană » Toate detaliile tranzacției
10:57
Palmer se luptă cu francezii! VIDEO. Motivul bizar pentru care englezul a fost reclamat în justiție de o podgorie faimoasă
Palmer se luptă cu francezii! VIDEO. Motivul bizar pentru care englezul a fost reclamat în justiție de o podgorie faimoasă
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor” la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
20.08
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor” la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor” la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre  situația lui Dinamo
20.08
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre situația lui Dinamo
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre  situația lui Dinamo
Haos cu Ngezana, Radunovic și Baba Ce se întâmplă cu cei 3 jucători care au avut nevoie de viză + FCSB a mers cu un autocar pe care scria „Steaua”
20.08
Haos cu Ngezana, Radunovic și Baba Ce se întâmplă cu cei 3 jucători care au avut nevoie de viză + FCSB a mers cu un autocar pe care scria „Steaua”
Haos cu Ngezana, Radunovic și Baba Ce se întâmplă cu cei 3 jucători care au avut nevoie de viză + FCSB a mers cu un autocar pe care scria „Steaua”
Messi, ultimul meci ACASĂ la națională? Când ar putea juca starul argentinian pentru ultima oară în fața propriilor fani
20.08
Messi, ultimul meci ACASĂ la națională? Când ar putea juca starul argentinian pentru ultima oară în fața propriilor fani
Messi, ultimul meci ACASĂ la națională? Când ar putea juca starul argentinian pentru ultima oară în fața propriilor fani

