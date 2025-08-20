Denis Alibec (34 de ani) s-a întors pe gazon, după o pauză de 18 zile.

Atacantul a evoluat pentru echipa a doua a lui FCSB într-un amical contra celor de la Unirea Bascov (L3), pierdut cu 1-4.

Aberdeen - FCSB se joacă joi, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe platforma Voyo.

Denis Alibec a revenit pe teren chiar în ziua în care FCSB a plecat în Scoția, pentru manșa tur a „dublei” cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League.

Denis Alibec a revenit pe teren după o pauză de 18 zile

Accidentat la genunchi în meciul cu CFR Cluj din Supercupa României (2-1), atacantul a mai evoluat în duelurile cu Dinamo (3-4) și Shkendija (1-2).

Ulterior s-a confruntat cu mai multe probleme medicale, iar în ultimele partide ale campioanei a fost lăsat în afara lotului.

Așa s-a întâmplat și acum, pentru meciul din Scoția. Astfel Alibec s-a pregătit cu echipa a doua a celor de la FCSB.

A evoluat într-un amical contra celor de la Unirea Bascov, încheiat 4-1 pentru formația din Liga 3.

Partida s-a desfășurat la baza sportivă a celor de la FCSB, din Berceni.

Amical FCSB 2 - Unirea Bascov 1-4 , a jucat și Alibec

„Victorie pentru Unirea Bascov!

Echipa noastră s-a impus clar cu 4-1 în fața celor de la FCSB 2!

Marcatori: Mario Iordache, Andrei Linte, Octavian Staicu, Adrian Albulescu

De menționat că pentru echipa bucureșteană a evoluat și internaționalul Denis Alibec.

Felicitări băieților pentru atitudine și jocul de echipă”, a scris Unirea Bascov pe Facebook.

Mihai Stoica: „E foarte important să se antreneze bine săptămâna asta”

În urmă cu două zile, președintele CA de la FCSB anunța că șansele ca Alibec să facă deplasarea în Scoția sunt minime.

Stoica speră ca fotbalistul de 34 de ani să fie apt pentru duelul cu FC Argeș din Liga 1 și pentru returul din play-off-ul Europa League.

„Alibec e bine din punct de vedere medical. N-are ritm însă și nu cred că va face deplasarea în Scoția.

E foarte important să se antreneze bine săptămâna asta, pentru a-l avea cu FC Argeș, dar, mai ales, pentru returul cu Aberdeen. Nu cred că meciul tur va rezolva ecuația calificării”, declara Mihai Stoica la Prima Sport.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

