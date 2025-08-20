Alibec a jucat la FCSB 2 Atacantul s-a întors pe teren după o pauză de 18 zile +8 foto
Denis Alibec a evoluat pentru FCSB 2 / Foto: Facebook @Unirea Bascov
Superliga

Alibec a jucat la FCSB 2 Atacantul s-a întors pe teren după o pauză de 18 zile

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.08.2025, ora 17:52
alt-text Actualizat: 20.08.2025, ora 18:47
  • Denis Alibec (34 de ani) s-a întors pe gazon, după o pauză de 18 zile.
  • Atacantul a evoluat pentru echipa a doua a lui FCSB într-un amical contra celor de la Unirea Bascov (L3), pierdut cu 1-4.
  • Aberdeen - FCSB se joacă joi, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe platforma Voyo.

Denis Alibec a revenit pe teren chiar în ziua în care FCSB a plecat în Scoția, pentru manșa tur a „dublei” cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League.

De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
Citește și
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
Citește mai mult
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o

Denis Alibec a revenit pe teren după o pauză de 18 zile

Accidentat la genunchi în meciul cu CFR Cluj din Supercupa României (2-1), atacantul a mai evoluat în duelurile cu Dinamo (3-4) și Shkendija (1-2).

Ulterior s-a confruntat cu mai multe probleme medicale, iar în ultimele partide ale campioanei a fost lăsat în afara lotului.

Așa s-a întâmplat și acum, pentru meciul din Scoția. Astfel Alibec s-a pregătit cu echipa a doua a celor de la FCSB.

A evoluat într-un amical contra celor de la Unirea Bascov, încheiat 4-1 pentru formația din Liga 3.

Partida s-a desfășurat la baza sportivă a celor de la FCSB, din Berceni.

Amical FCSB 2 - Unirea Bascov 1-4, a jucat și Alibec

„Victorie pentru Unirea Bascov!

Echipa noastră s-a impus clar cu 4-1 în fața celor de la FCSB 2!

Marcatori: Mario Iordache, Andrei Linte, Octavian Staicu, Adrian Albulescu

De menționat că pentru echipa bucureșteană a evoluat și internaționalul Denis Alibec.

Felicitări băieților pentru atitudine și jocul de echipă”, a scris Unirea Bascov pe Facebook.

Alibec, amical pentru FCSB 2 FOTO Facebook Unirea Bascov (3).jpg
Alibec, amical pentru FCSB 2 FOTO Facebook Unirea Bascov (3).jpg

Galerie foto (8 imagini)

Alibec, amical pentru FCSB 2 FOTO Facebook Unirea Bascov (1).jpg Alibec, amical pentru FCSB 2 FOTO Facebook Unirea Bascov (2).jpg Alibec, amical pentru FCSB 2 FOTO Facebook Unirea Bascov (3).jpg Alibec, amical pentru FCSB 2 FOTO Facebook Unirea Bascov (4).jpg Alibec, amical pentru FCSB 2 FOTO Facebook Unirea Bascov (5).jpg
+8 Foto
labels.photo-gallery

Mihai Stoica: „E foarte important să se antreneze bine săptămâna asta”

În urmă cu două zile, președintele CA de la FCSB anunța că șansele ca Alibec să facă deplasarea în Scoția sunt minime.

Stoica speră ca fotbalistul de 34 de ani să fie apt pentru duelul cu FC Argeș din Liga 1 și pentru returul din play-off-ul Europa League.

„Alibec e bine din punct de vedere medical. N-are ritm însă și nu cred că va face deplasarea în Scoția.

E foarte important să se antreneze bine săptămâna asta, pentru a-l avea cu FC Argeș, dar, mai ales, pentru returul cu Aberdeen. Nu cred că meciul tur va rezolva ecuația calificării”, declara Mihai Stoica la Prima Sport.

Denis Alibec la FCSB 2025
Denis Alibec la FCSB 2025

Galerie foto (12 imagini)

Denis Alibec si Marius Sumudica la Astra Denis Alibec premiat alaturi de Florin Nita si Gabi Tamas Denis Alibec vs Paul Pogba.jpg Denis Alibec campion cu FCSB Denis Alibec si Mihai Popescu la Farul.jpg
+12 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

FCSB, traseu de Champions League  Simularea celui mai greu și atractiv program, dacă trece de Aberdeen: 8 meciuri cu formații din top 5 campionate
Europa League
19:49
FCSB, traseu de Champions League Simularea celui mai greu și atractiv program, dacă trece de Aberdeen: 8 meciuri cu formații din top 5 campionate
Citește mai mult
FCSB, traseu de Champions League  Simularea celui mai greu și atractiv program, dacă trece de Aberdeen: 8 meciuri cu formații din top 5 campionate
FCSB, contract gigantic Pentru returul cu Aberdeen, campioana e aproape de a da cea mai mare lovitură financiară din ultimii 15 ani
Superliga
14:30
FCSB, contract gigantic Pentru returul cu Aberdeen, campioana e aproape de a da cea mai mare lovitură financiară din ultimii 15 ani
Citește mai mult
FCSB, contract gigantic Pentru returul cu Aberdeen, campioana e aproape de a da cea mai mare lovitură financiară din ultimii 15 ani

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
aberdeen europa league Denis Alibec fcsb fcsb 2 unirea bascov
Știrile zilei din sport
Cum am ajuns să ne surclaseze și Cipru? Preliminariile europene au o concluzie umilitoare: Cipru e peste Portugalia și Olanda, România e egala Albaniei
Campionate
20.08
Cum am ajuns să ne surclaseze și Cipru? Preliminariile europene au o concluzie umilitoare: Cipru e peste Portugalia și Olanda, România e egala Albaniei
Citește mai mult
Cum am ajuns să ne surclaseze și Cipru? Preliminariile europene au o concluzie umilitoare: Cipru e peste Portugalia și Olanda, România e egala Albaniei
Comisia centrală a reclamațiilor 4 dosare pe rol, după sesizările CCA: Florin Tănase are două plângeri + cine mai e implicat
Superliga
20.08
Comisia centrală a reclamațiilor 4 dosare pe rol, după sesizările CCA: Florin Tănase are două plângeri + cine mai e implicat
Citește mai mult
Comisia centrală a reclamațiilor 4 dosare pe rol, după sesizările CCA: Florin Tănase are două plângeri + cine mai e implicat
„Jucătorii trebuie să ghicească crampoanele”  Petrescu, înainte de partida cu Hacken din  play-off-ul Conference League: care e situația lui Louis Munteanu
Conference League
20.08
„Jucătorii trebuie să ghicească crampoanele” Petrescu, înainte de partida cu Hacken din play-off-ul Conference League: care e situația lui Louis Munteanu
Citește mai mult
„Jucătorii trebuie să ghicească crampoanele”  Petrescu, înainte de partida cu Hacken din  play-off-ul Conference League: care e situația lui Louis Munteanu
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
Europa League
20.08
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
Citește mai mult
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:32
Pericol pentru FCSB Cine e playmakerul lui Aberdeen? A debutat ca profesionist când avea 17 ani, la PSG, înconjurat de staruri
Pericol pentru FCSB Cine e playmakerul lui Aberdeen? A debutat ca profesionist când avea 17 ani, la PSG, înconjurat de staruri
11:24
Cine transmite meciurile românilor FCSB joacă azi în Europa League, iar CFR Cluj și U Craiova în Conference League
Cine transmite meciurile românilor FCSB joacă azi în Europa League, iar CFR Cluj și U Craiova în Conference League
10:15
Schimbul FCSB - U Cluj, oficial! Clubul din Ardeal a anunțat că Mamadou Thiam va juca pentru campioană » Toate detaliile tranzacției
Schimbul FCSB - U Cluj, oficial! Clubul din Ardeal a anunțat că Mamadou Thiam va juca pentru campioană » Toate detaliile tranzacției
10:57
Palmer se luptă cu francezii! VIDEO. Motivul bizar pentru care englezul a fost reclamat în justiție de o podgorie faimoasă
Palmer se luptă cu francezii! VIDEO. Motivul bizar pentru care englezul a fost reclamat în justiție de o podgorie faimoasă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Top stiri din sport
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor” la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
Stranieri
20.08
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor” la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
Citește mai mult
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor” la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre  situația lui Dinamo
Superliga
20.08
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre situația lui Dinamo
Citește mai mult
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre  situația lui Dinamo
Haos cu Ngezana, Radunovic și Baba Ce se întâmplă cu cei 3 jucători care au avut nevoie de viză + FCSB a mers cu un autocar pe care scria „Steaua”
Europa League
20.08
Haos cu Ngezana, Radunovic și Baba Ce se întâmplă cu cei 3 jucători care au avut nevoie de viză + FCSB a mers cu un autocar pe care scria „Steaua”
Citește mai mult
Haos cu Ngezana, Radunovic și Baba Ce se întâmplă cu cei 3 jucători care au avut nevoie de viză + FCSB a mers cu un autocar pe care scria „Steaua”
Messi, ultimul meci ACASĂ la națională? Când ar putea juca starul argentinian pentru ultima oară în fața propriilor fani
Campionate
20.08
Messi, ultimul meci ACASĂ la națională? Când ar putea juca starul argentinian pentru ultima oară în fața propriilor fani
Citește mai mult
Messi, ultimul meci ACASĂ la națională? Când ar putea juca starul argentinian pentru ultima oară în fața propriilor fani

Echipe/Competiții

fcsb 105 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 20 rapid 37 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 14 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
21.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share