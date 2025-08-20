Thiam, la FCSB! Atacantul lui U Cluj a bătut palma cu formația campioană. Ce se întâmplă cu Andrei Gheorghiță

Mamadou Thiam (30 de ani) va fi noul jucător al celor de la FCSB.

U Cluj a ajuns la un acord cu campioana României, care caută întăriri în atac, înainte de faza principală din Europa.

După împrumutul anterior al lui Andrei Gheorghiță la U Cluj, FCSB a încheiat acum o nouă „tranzacție” cu gruparea ardeleană.

Mamadou Thiam a bătut palma cu FCSB

Deși au fost vehiculate și alte plecări, inclusiv în Asia, Mamadou Thiam va ajunge, în cele din urmă, la FCSB, jucătorul fiind o dorință mai veche a lui Gigi Becali.

Cele două părți au ajuns la un acord pentru transferul atacantului care mai avea contract până la finalul sezonului cu U Cluj, iar Andrei Gheorghiță, împrumutat anterior, va rămâne definitiv la formația pregătită de Sabău, potrivit jurnalistului Emanuel Roșu.

În urmă cu câteva zile, GOLAZO.ro a dezvăluit că Becali e pregătit să-i dubleze salariul lui Thiam, care câștiga la U Cluj 150.000 de euro pe an.

Thiam nu a fost în lot pentru meciul cu Farul, câștigat de U Cluj, scor 1-0, în ultima etapă desfășurată în Liga 1.

Atacantul a bifat 7 apariții pentru „șepcile roșii” în acest sezon, în toate competițiile, reușind două goluri și o pasă decisivă.

