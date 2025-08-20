„Contract nedatat, nenumerotat” Motivele pentru care Gigi Becali refuză să plătească 40.000 de euro în procesul în care s-a cerut insolvența FCSB
Agenția de impresariat BestWay Soccer a reclamat-o pe FCSB pentru neplata unui comision de 40.000 de euro pentru transferul fotbalistului David Kiki (31 de ani). Instanța a respins însă cererea, evidențiind mai multe deficiențe ale contractului de comision.

Procesul de insolvență al FCSB. Motivarea instanței: „Contract de comision nedatat, nenumerotat”

Cererea a fost respinsă de judecătorul sindic, care a concluzionat că firma londoneză nu a putut dovedi existența unei datorii certe a clubului FCSB. Motivul: contractul de comision prezentat avea mai multe nereguli. Era nedatat, nenumerotat și nu era clar individualizat.

În motivarea Tribunalului București se arată:

„Între reclamanta creditoare BestWay Soccer și pârâta Fotbal Club FCSB SA a fost încheiat un contract de comision (nedatat, nenumerotat sau individualizat de altă manieră), având ca obiect acordarea de către reclamantă, ȋn favoarea pârâtei, a unor servicii de mediere, negociere și obținerea celor mai favorabile condiții privind încheierea unui contract de fotbalist profesionist al jucătorului David Enagnon Kiki la clubul FCSB (mandatându-l în acest sens pe numitul ##### #####), cu obligația corelativă pentru debitoarea de a achita contravaloarea acestor servicii în sumă de 40.000 euro până la data de 20.07.2024”.

Gigi Becali a declarat că impresarul Mihai Joița a fost cel care a demarat procesul împotriva clubului: „El vrea banii, dar vrea să-i dăm pe altă firmă, iar noi nu avem contract cu firma asta. Noi am negociat cu el, nu putem să dăm banii pe o firmă cu care nu am avut relații”.

FCSB refuză plata către BestWay Soccer: nicio implicare în transferul lui Kiki

Potrivit documentelor, FCSB și BestWay Soccer au semnat un act adițional la 10 octombrie 2024, prin care termenul de plată al comisionului de 40.000 de euro a fost amânat până la 31 decembrie 2024. Cu toate acestea, clubul nu a achitat suma până în prezent.

În instanță, avocatul campioanei României a invocat excepția de neexecutare, adică dreptul de a refuza plata pe motiv că BestWay Soccer nu a oferit consultanță la transferul lui David Kiki. Judecătorul sindic a arătat însă că actul adițional nu poate înlătura această apărare.

Chiar și dacă s-ar putea stabili dincolo de orice putință de tăgadă faptul că actul adițional a fost încheiat cu privire la contractul depus în instanță, această împrejurare nu poate acoperi apărarea privind excepția de neexecutare invocată, întrucât obligația de plată a debitoarei depinde de executarea corespunzătoare a obligațiilor asumate de creditoare. Motivare Tribunalul București

FCSB a subliniat că nu se afla în incapacitate de plată și nici în situația insolvenței prezumate. Clubul a susținut că simpla formulare a cererii de deschidere a procedurii i-a adus un grav prejudiciu de imagine și a periclitat relațiile cu beneficiarii și partenerii contractuali, cu consecințe negative asupra activității sale.

Prin urmare, FCSB a cerut instanței să oblige agenția la plata unei cauțiuni/daune de 40.000 de lei, cuantumul maxim prevăzut de lege.

În aceste condiții, judecătorul sindic a apreciat că, având în vedere contestația FCSB și excepția de neexecutare invocată, nu se poate stabili certitudinea creanței de 40.000 de euro pretinse de BestWay Soccer.

Pe baza documentelor depuse, judecătorul sindic a respins cererea BestWay Soccer ca neîntemeiată, subliniind că procedura insolvenței nu poate fi folosită ca modalitate alternativă de executare silită pentru creanțe contestate:

„Procedura insolvenței nu reprezintă o modalitate alternativă executării silite, în scopul recuperării rapide a creanțelor, cu atât mai puțin atunci când este vorba despre creanțe contestate”.

Instanța apreciază că situația dintre părți nu este la acest moment clarificată, neputându-se aprecia că reclamanta ar deține o creanță certă, lichidă și exigibilă. Motivare Tribunalul București

BestWay Soccer schimbă strategia: Ordonanță de plată împotriva FCSB

Disputa dintre BestWay Soccer și FCSB nu s-a încheiat. Agenția de impresariat încearcă să obțină comisionul de 40.000 de euro pe calea dreptului comun.

După ce Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, a respins cererea de insolvență împotriva echipei FCSB, agenția de impresariat a decis să urmeze o altă cale juridică, mai rapidă, prin procedura ordonanței de plată.

Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Sectorului 4, însă instanța a constatat, din oficiu, că nu are competența de a soluționa litigiul, deoarece valoarea creanței depășește plafonul de 200.000 de lei prevăzut de lege. În consecință, pe 23 iunie 2025, judecătorul a decis să transfere cazul către Tribunalul București.

