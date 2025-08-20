Mourinho e fan Messi Antrenorul lui Fenerbahce i-a făcut complimentul suprem argentinianului:  „M-a făcut mai bun, m-a obligat să gândesc mult”
Lionel Messi și Jose Mourinho, imagine dintr-un meci de Champions League din 2010 (foto; imago)
Mourinho e fan Messi Antrenorul lui Fenerbahce i-a făcut complimentul suprem argentinianului: „M-a făcut mai bun, m-a obligat să gândesc mult"

Cristina Negrilă
Publicat: 20.08.2025, ora 11:08
Actualizat: 20.08.2025, ora 11:27
  • Jose Mourinho (62 de ani) a mărturisit că Lionel Messi (38 de ani) este fotbalistul care a avut cel mai mare impact asupra carierei sale.
  • Într-un interviu, portughezul a mărturisit că argentinianul l-a ajutat cel mai mult să fie un antrenor mai bun.

De-a lungul anilor, cel care a câștigat de 8 ori Balonul de Aur i-a dat mari bătăi de cap lui Jose Mourinho atunci când echipa pe care o antrena, fie că a fost vorba despre FC Porto, Chelsea, Inter Milano sau Real Madrid, a înfruntat-o pe Barcelona lui Messi.

Jose Mourinho: „Messi m-a făcut să fiu mai bun, m-a obligat să gândesc mult”

Mourinho a fost întrebat într-un interviu cu Sporty Net care e jucătorul care l-a ajutat să progreseze cel mai mult ca antrenor și a răspuns fără să ezite: „Messi”.

Tehnicianul care acum o antrenează pe Fenerbahce a fost rugat să explice de ce l-a ales pe argentinian. Iar răspunsul a fost un mare compliment pentru superstarul care acum joacă în MLS, pentru Inter Miami: „Pentru că de fiecare dată când am jucat împotriva lui, Messi m-a obligat să gândesc mult”.

  • Leo Messi a debutat la prima echipă a Barcelonei într-un meci amical împotriva echipei pe care Mourinho o antrena la acea vreme, FC Porto, în noiembrie 2003. Catalanii au pierdut, scor 0-2.

Între 2010 și 2013, când Mourinho o antrena pe Real Madrid, iar Messi juca la Barcelona, antrenorul a avut probleme mari în a-l stopa pe superstarul catalanilor.

Tot Messi a fost răspunsul și atunci când „The Special One” a fost rugat să numească un jucător în care a văzut un potențial mare, dar pe care nu a avut onoarea să-l antreneze.

Nu e prima dată când Mourinho a vorbit despre dificultățile de a găsi căi prin care să-l oprească pe Messi.

În 2015, când antrena Chelsea și îl înfruntase deja de multe ori pe argentinian cu Inter, Real Madrid și chiar cu echipa engleză, în primul mandat, Mourinho mărturisea:

E cel mai periculos adversar pe care l-am întâlnit și, de multe ori, când am jucat împotriva lui, am petrecut ore întregi gândindu-mă cum să-l oprim în mod colectiv. E imposibil să-l marchezi. E unic, e de neoprit. Întotdeauna face diferența. Cu el, orice echipă mare poate câștiga UEFA Champions League. Jose Mourinho, în 2015

Messi, cel mai bun din toate timpurile? Ce a spus Mourinho

Mou a refuzat însă un răspuns ferm atunci când a venit vorba despre dezbaterea despre cel mai bun fotbalist din toate timpurile:

„Cred că este nedrept, nu-mi place discuția asta. Generațiile tinere știu, dar nu-i cunosc în profunzime pe Pele, Eusebio sau Beckenbauer, iar apoi compară fotbalul lor cu cel de astăzi și condițiile de astăzi…

Există chiar și câteva detalii ușor comice. Acum 40 de ani, când ploua, mingea cântărea 10 kilograme, iar acum zboară”.

