De ce n-a ajuns Măldărășanu la Rapid INTERVIU. Dorit în Giulești, tehnicianul explică de ce nu a preluat echipa vara trecută: „Ca să fie clar”

Marius Măldărășanu (50 de ani) este liber de contract de o lună și jumătate, după despărțirea de FC Hermannstadt, echipă pe care a antrenat-o patru ani și cinci luni.

este liber de contract de o lună și jumătate, după despărțirea de FC Hermannstadt, echipă pe care a antrenat-o patru ani și cinci luni. Într-un interviu pentru GOLAZO.ro, Măldărășanu vorbește despre proiectul pe care și-l dorește în viitor și explică de ce nu a ajuns vara trecută la Rapid.

Marius Măldărășanu (50 de ani) este unul dintre antrenorii care și-au construit cariera pas cu pas, prin continuitate și echilibru.

Fost jucător emblematic al Rapidului, Măldărășanu a făcut trecerea spre banca tehnică fără compromisuri, devenind un antrenor apreciat pentru stilul de joc propus și pentru relația apropiată cu vestiarul.

Marius Măldărășanu explică de ce nu a ajuns la Rapid vara trecută

După patru ani și cinci luni la Sibiu, perioadă în care a promovat Hermannstadt în Liga 1 și a obținut cele mai bune rezultate din istoria clubului, Măldărășanu vorbește despre pauza forțată, ce proiect și-ar dori și despre visul de a antrena cândva Rapidul.

Fostul antrenor explică și de ce nu a ajuns vara trecută în Giulești.

Măldă, cum e vacanța?

E o vacanță binevenită. E adevărat, una forțată, pentru că nu mă gândeam la așa ceva. Am încercat însă să privesc lucrurile realist și să fiu împăcat cu ideea că tot ce ți se întâmplă, așa trebuie să se întâmple.

Cum privești această perioadă de pauză? E un moment de reflecție sau ești deja orientat spre următorul proiect?

Mi-am propus să stau o perioadă mai lungă, pentru că felul meu de a fi este unul echilibrat. Nu mă arunc oricum. Las lucrurile să curgă de la sine.



Vedem ce se va întâmpla. Nu mă gândesc strict la momentul în care voi reintra în circuit. Reflectez asupra a tot ce s-a întâmplat la Sibiu, la lucrurile bune și la cele mai puțin bune.

Regreți că nu ai acceptat oferta Rapidului la finalul sezonului trecut și ți-ai prelungit contractul cu Hermannstadt?

Nu. Ca antrenor nu regret nimic. Am ales continuitatea. Au fost multe oferte, dar n-am plecat pentru că mi se mărea contractul cu o mie, două de euro.

„Dacă era ofertă concretă, probabil eram la Rapid”

Cât de concretă a fost oferta de la Rapid?

Nu e frumos să discut despre lucrurile astea, dar dacă era ofertă concretă, probabil eram acolo. Prelungirea contractului cu Hermannstadt a venit destul de târziu, nu mai puteam aștepta. Ca să fie clar. Și cu asta aș pune punct subiectului.



Nici Hermannstadt nu putea să mă aștepte la nesfâșit. Trebuia ori e albă, ori e neagră. Ar fi mult mai mult de discutat, numai că, la un moment dat a trebuit să îmi prelungesc contractul. Am considerat că este un lucru bun.

„Am rămas la Hermannstadt, pentru că am sperat că vom ajunge în play-off ”

Ți-ai prelungit contractul cu Hermannstadt până în 2027, dar după șase luni ai fost demis. Sperai să realizezi mai mult decât în sezoanele precedente?

Mi-a mai zis cineva din fotbal: „Măldă, doi antrenori din Liga 1 ați făcut mari greșeli în vară, că ați continuat cu aceleași echipe”. Eu și cu Sabău.



Pentru că se considera că Neluțu a făcut maxim la U Cluj, calificând echipa în cupele europene, eu la fel, câștigând play-out-ul și jucând finala Cupei României cu Hermannstadt.



Eu sunt ambițios. Nu știu cum a gândit Neluțu, dar și eu, la fel, am zis că se poate pentru că an de an am terminat mai bine, mai bine. Era o provocare, am sperat că vom ajunge în play-off. Asta a fost dorința mea.

„Vreau și eu să antrenez o echipă care să nu aibă probleme financiare”

Ce fel de proiect îți dorești pentru viitor?

Unul cu stabilitate financiară. Chiar vorbeam cu stafful meu, că vreau și eu să antrenez o echipă care să nu aibă probleme financiare. E greu să auzi ani la rând doar despre probleme cu banii.



La Hermannstadt există un nucleu de jucători cu caracter, pe care se poate construi. Îi felicit încă o dată, chiar dacă s-a terminat așa, n-am ce să le reproșez niciunuia.

Ai primit oferte de când ești liber?

Nu. Sunt sincer. Nu-mi doresc să urmăresc echipe sperând că le merge rău. E vorba de șansă, de ce ți se oferă. De a profita de șansa respectivă. Și ca jucător e la fel.



Vine trenul în gară, nu te-ai suit în el e posibil să-l pierzi și să nu mai vină alt tren altă dată. Așa e vorba și ca antrenor.

„Timpul va decide dacă va fi să antrenez Rapidul”

Și crezi că trenul de la Rapid va mai veni pentru tine?

Am spus mereu, dacă vrei să antrenezi la o echipă, la un moment dat, contează timing-ul. Sunt situații când clubul te vrea și nu poți tu, iar când poți tu nu poate clubul. Nu știu ce se va întâmpla. Timpul va decide dacă va fi să antrenez Rapidul.

„Costel Gâlcă poate da un echilibru Rapidului”

Cum ți se pare ca antrenor Costel Gâlcă?

Rapid are un antrenor foarte echilibrat, care se pretează Giuleștiului prin prisma a ceea ce știm cu toții că se poate întâmpla la Rapid. Ca lucrurile să degenereze din interior. Același lucru e valabil și la Craiova.



După ce am învins Rapid în Giulești cu Hermannstadt, am declarat că îl văd pe Costel Gâlcă că este un antrenor care poate da un echilibru clubului.



Cred că am dreptate. Uite că a avut rezultate bune, chiar dacă unii spun că jocul nu e estetic. Până la urmă punctele contează.

Până acum n-am luat echipe în timpul campionatului. Însă se poate întâmpla. Nu prea îmi doresc asta, trebuie să analizezi foarte bine. Sunt echipe care schimbă antrenorul pe finalul campionatului tocmai pentru a pregăti sezonul următor. Marius Măldărășanu, antrenor

„Contează foarte mult un trofeu, ca să antrenezi în străinătate”

Te simți pregătit să antrenezi în străinătate?

Nu m-am gândit la asta. Ca să ajungi afară trebuie să câștigi ceva în țară. Se poate întâmpla pe nepusă masă să ajungi prin diverși impresari în anumite campionate.



Aurel Țicleanu, pe care l-am avut mentor la licența Pro, ne-a sfătuit să nu ezităm să experimentăm orice campionat în care suntem solicitați. Pentru că, orice experiență ne ajută să învățăm. Las lucrurile să curgă de la sine.



Înaintea finalei Cupei României, cu CFR Cluj, m-a sunat cineva să-mi spună de un interes din țările arabe, dar mi-a zis că ar fi bine dacă aș câștiga trofeul. Nici acolo nu ajungi oricum. Contează foarte mult un trofeu.

Îmi place să antrenez zi de zi, pentru că în fiecare zi învăț câte ceva. Tocmai de aceea am refuzat, în 2020, postul de selecționer al naționalei U21, pe vremea când eram antrenor la Metaloglobus. Ca antrenor tânăr trebuie să te lovești zilnic de realitate, să treci prin toate etapele, pentru a înțelege cu adevărat meseria. Funcția de selecționer este, în opinia mea, pentru antrenori cu mai multă experiență. Marius Măldărășanu, antrenor

„Paraschiv va ajuta Rapidul”

Ai lucrat cu Daniel Paraschiv la Hermannstadt. Cum vezi transferul lui la Rapid?

Văd că mulți sunt sceptici în privința lui, dar eu am foarte mare încredere în Paraschiv. Îl cunosc bine și știu ce poate. Probabil se vor cunoaște ultimele șase luni în care nu prea a jucat, dar odată cu câștigarea ritmului de joc va fi un plus pentru Rapid.

Care sunt punctele lui forte?

Este disciplinat tactic, fotbalist de echipă și dă totul pentru echipă. Ține bine de minge, este jucător de execuție și, când își intră în formă, marchează constant. Eu cred că am greșit că l-am folosit prea mult și nu l-am mai scos pe finalul jocurilor. L-am uzat prea mult, dar nu aveam pe cine băga să ajute echipa cum o făcea el.



La Rapid nu va fi o problemă. E Koljic, care a arătat foarte bine în prima parte a campionatului și care va fi în continuare titular. Paraschiv va ajuta Rapidul.

„Craiova și Rapid sunt principalele candidate la titlu. FCSB va intra în play-off fără probleme”

Cum vezi lupta pentru play-off și retrogradare?

Este un campionat nebun, cu surprize mult mai multe. Botoșani, FC Argeș, chiar și UTA la un moment dat când a stat etape bune pe locuri de play-off.



Sunt convins că Hermannstadt se va salva de la retrogradare. Orice e posibil în play-out. Nu uitați că au fost trei sezoane când echipele care au început play-out-ul pe locul 7 au retrogradat. Mă refer la Astra, FCU Craiova și Sepsi.

Crezi într-un play-off fără FCSB?

Nu. FCSB va intra în play-off fără probleme și va conta în lupta la titlu. Craiova și Rapid sunt principalele candidate, dar și Dinamo arată bine și poate pune probleme. Dinamo are un prim „11” foarte bun, dar din ce am simțit nu a avut bancă de rezerve.

„ Am dat identitate clubului Hermannstadt”

Revenind la Hermannstadt, care consideri că este cea mai mare realizare a ta la Hermannstadt? Promovarea, locul 7 în SuperLiga sau finala Cupei României?

Le includ pe toate. Am dat identitate clubului, am creat un stil de joc apreciat. Filosofia mea este că un joc bun va aduce rezultate în timp. Totul ține de răbdare.

Ai mai trecut prin momente grele la Hermannstadt și ai reușit să redresezi situația. Ce s-a întâmplat acum?

M-am convins că un antrenor este ținut în funcție doar de rezultate. Chiar dacă ele vin cu urcușuri și coborâșuri, asta e logica sportului. Alteori a existat mai multă răbdare.



Nu spun că de data aceasta n-a fost, dar mai erau trei etape până la pauza de iarnă. Anul trecut, conducerea a avut răbdare până în decembrie. Eram pe ultimul loc și până la urmă a ieșit cel mai bun sezon al clubului, am câștigat play-out-ul și am jucat finala Cupei României.

De crezi că atunci s-a putut, iar acum nu?

Atunci venise președinte nou, „Nico” (n.r. Daniel Niculae), și pentru că n-a vrut ca o eventuală plecare a mea să fie legată de venirea lui la Hermannstadt s-a gândit „Hai să mai mergem până în ultima etapă din decembrie”.



Acum, nu exista certitudinea că dacă aș fi rămas se întâmpla la fel. Sunt împăcat cu situația.

„Demiterea de la Astra a fost mai dureroasă”

Ai mai trăit astfel de momente, mă refer la despărțirea de Astra, în 2018, la debutul tău ca principal în Liga 1.

Atunci a fost mai dureros. După șapte etape eram neînvins și pe locul 3. Era prima mea experiență ca antrenor principal în Liga 1 și făcusem o figură frumoasă.



Am practicat și un fotbal bun. Debutul meu în Liga 1 a fost victorie cu 1-0 împotriva FCSB și pe fondul unui joc bun. Îmi amintesc că după acel meci MM Stoica a declarat că „în prima repriză parcă jucam împotriva lui Manchester City”.



Am fost tare dezamăgit, mă gândeam ce va fi cu cariera mea dacă sunt demis în astfel de condiții. Mi-a prins bine, am înțeles ulterior că tot ce mi se întâmplă este o experiență.

„Mi s-a spus de multe ori că sunt prea băiat bun”

Ai fost aproape să renunți în noiembrie 2024, după o înfrângere la Craiova.

După acel meci le-am spus jucătorilor în vestiar că voi renunța, dar nu anunț public, înainte de a discuta cu conducerea. decât după ce voi discuta cu președintele, cu patronii. Lucrurile s-au întors.



Eu nu vreau să cedez, nu-mi voi da demisia oricum, dar chiar era un moment foarte greu: șase înfrângeri consecutive. Cât să te aștepte lumea?

Ce tip de antrenor ești, dur sau apropiat de jucătorii?

Mi s-a spus de multe ori că sunt „prea băiat bun”. Am fost la fel și când au fost rezultate. Mi-am câștigat respectul prin felul meu de a fi și nu pot să mă schimb acum. Echilibrul este esențial, mai ales în momentele cu probleme financiare.



Vorbeam la un pahar de vin cu unul dintre secunzii mei, după despărțirea de Hermannstadt și mi-a spus: „Măldă, te atașezi foarte mult de echipă, de jucători. Trebuie să fii mai rece, mai altfel. Uite, orice ai face, oricât de bine te-ai purta cu jucătorii, noi suntem acasă și ei sunt la antrenament”.



Așa este, dar eu n-am cum să mă schimb. Așa am fost de când m-am apucat de antrenorat.

„Nu sunt adeptul amenzilor aplicate fotbaliștilor”

Și n-ai încercat și cu biciul?

Nu sunt adeptul amenzilor aplicate fotbaliștilor. Am fost fotbalist și știu ce înseamnă să iei banii la fotbaliști. Când le iei bani la fotbaliști, când de fapt ei nu primesc bani, e o problemă. Lucrurile se întorc împotriva ta ca antrenor.



Cel mai deranjant lucru din cariera mea de antrenor de până acum este că unii oameni din conducere, care au fost la rândul lor fotbaliști, nu înțeleg aceste lucruri. Din punctul meu de vedere, echilibrul este esențial în orice funcție.

E atât de ușor să dai cu barda, dar este mai greu să te impui cu vorbă bună, cu pedagogie. Tai în carne vie doar când mă simt trădat sau dacă, spre exemplu, vreun jucător m-ar înjura. În rest, sunt maleabil și încerc să înțeleg jucătorul. Marius Măldărășanu, antrenor

„Ulciorul nu merge de multe ori la apă”

Ce s-a stricat față de sezonul trecut, cel mai bun din istoria clubului?

În fiecare an am schimbat jucători, dar ulciorul nu merge de prea multe ori la apă. Chiar dacă faci lucrurile la fel, la un moment dat lucrurile nu mai merg.



Au plecat jucători importanți: Murgia, Tiago Goncalves, Ianis Stoica. Au fost și accidentări importante. Când era accident i-am și spus lui Balaure: „Nu mă gândeam vreodată că echipa asta va depinde de tine”.



Asta nu înseamnă că echipa nu se putea redresa, dar a venit un moment de cumpănă și s-a luat o decizie.

Totuși ai rămas în inima fanilor sibieni.

M-au impresionat enorm. Au venit la hotel, mi-au oferit un tablou cu mesajul „Măldă, ești unul dintre noi!”. E rar să vezi așa ceva față de un antrenor care lasă echipa pe un loc de retrogradare.

Am învățat multe de la Mircea Lucescu. Mi-a plăcut stilul său. Știe să lucreze și cu jucătorii tineri și cu cei cu experiență. Gestiona diferit fiecare jucător. Îl certa pe Lupu, ca să ne arate nouă, tinerilor, că nu e de glumit. Viorel Hizo este un alt antrenor care m-a ajutat mult. De la el am învățat să nu fiu ranchiunos. Marius Măldărășanu, antrenor

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport