Vasile Dîncu (64 de ani), fostul ministru al Apărării, a declarat că inițiativa sa referitoare la permisiunea echipelor departamentale de a evolua în Liga 1 nu a reușit pentru că influența lui Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, era mult mai mare decât a sa.

Actualul europarlamentar PSD a lăsat să se înțeleagă că nici Marcel Ciolacu, fostul lider al partidului și candidat la alegerile prezidențiale din 2024, nu și-ar fi dorit ca inițiativa să treacă de Parlament, deoarece ar fi avut nevoie de sprijinul suporterilor FCSB în campania electorală.

Vasile Dîncu îl acuză pe Becali că a blocat Steaua în Liga 2

Fostul ministru al Apărării a explicat motivele pentru care nu a reușit să obțină dreptul de promovare al Stelei în Liga 1. „Roș-albaștrii” sunt calificați și în acest an în play-off, însă vor rămâne în Liga 2 indiferent de locul ocupat la finalul sezonului.

„Cred că este o situație aberantă. Pentru că mai bine de jumătate din echipele din Superliga sunt finanțate din finanțări publice. Fie că e vorba de consilii județene, primării sau minister este același lucru până la urmă.

Și aici mi se pare că ar trebui să facem dreptate. Ori să nu mai existe finanțare, dar asta ar distruge fotbalul românesc, ori să lăsăm să existe și echipe precum Steaua. Dar aici nu este doar problema legislației.

Eu nu am reușit cu acea inițiativă pentru că George Becali avea o influență mai mare decât mine în politică la acel moment.

Venea campania electorală și președintele Partidului Social Democrat (n.r. - Marcel Ciolacu) avea nevoie de cei 60% dintre suporterii Stelei de care credea că are nevoie să meargă în turul doi.

Îmi pare rău că s-a întâmplat asta, pentru că se face o nedreptate”, a declarat Vasile Dîncu, conform agerpres.ro.

Vasile Dîncu: „Nu există o dorință în cadrul MApN de a promova echipa”

Dîncu a vorbit și despre problemele din cadrul Ministerului Apărării, unde nu s-ar dori cu adevărat ca Steaua să promoveze în Liga 1.

„Pe de altă parte, ce am constat eu ca ministru al Apărării este că nu există o dorință în cadrul MApN de a promova echipa în Liga 1. Nu am înțeles foarte bine de ce, s-a întâmplat asta de câteva ori.

Sau am înțeles, dar este o temă pe care nu vreau să o dezvolt public. Dar este o vină colectivă. Mi se pare o aberație, nu poți să lași o echipă să participe într-o competiție fără a lua premiu pentru locul pe care l-a câștigat pe teren.

Și nu cred că marea problemă este că finanțarea este publică. Eu am găsit și o soluție, cu o finanțare mixtă și cu promotor privat și o asociație a suporterilor, dar acest lucru am văzut că până la urmă nu a fost bine primit în minister.

Sigur că dacă mai stăteam, făceam asta, dar nu s-a nimerit”, a mai spus Dîncu.

Cum i-a răspuns Gigi Becali lui Vasile Dîncu: „Numele meu e cât 1.000 de influențe ale lui”

După ce a auzit cele spuse de Vasile Dîncu, Gigi Becali a reacționat și l-a ironizat pe fostul ministru.

„Eu sunt cât 1.000 de Dîncu! Cum să se poată pună el, Dîncu, cu Becali? Eu sunt Becali, de 1.000 de ori Dîncu. Eu nu am avut nicio influență, influență înseamnă să intervii. Numai numele meu e cât 1.000 de influențe ale lui Dîncu.

Influența mea e doar numele meu, pe care l-am construit cum l-am construit. Nu că am intervenit. De ce voturi avea nevoie Ciolacu la vremea respectivă?

Dîncu să știe un lucru. Influența lui e la nivel de județ. Când e vorba de țară, de nivel național, el e prea mic. Nu poate să aibă influență.

Ca dovadă că a stat prea puțin la București. El nu e de București, e de Cluj, de provincie, de altceva. Ca atare, nu putea să aibă succes la București”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

