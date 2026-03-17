Gigi Becali / Vasile Dîncu FOTO: Montaj GOLAZO.ro
„Influență mare" Vasile Dîncu îl acuză pe Becali că a blocat Steaua în Liga 2: „O situație aberantă" » Cum i-a răspuns patronul lui FCSB

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 17.03.2026, ora 22:37
alt-text Actualizat: 17.03.2026, ora 22:37
  • Vasile Dîncu (64 de ani), fostul ministru al Apărării, a declarat că inițiativa sa referitoare la permisiunea echipelor departamentale de a evolua în Liga 1 nu a reușit pentru că influența lui Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, era mult mai mare decât a sa.

Actualul europarlamentar PSD a lăsat să se înțeleagă că nici Marcel Ciolacu, fostul lider al partidului și candidat la alegerile prezidențiale din 2024, nu și-ar fi dorit ca inițiativa să treacă de Parlament, deoarece ar fi avut nevoie de sprijinul suporterilor FCSB în campania electorală.

CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Citește și
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
Citește mai mult
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!

Vasile Dîncu îl acuză pe Becali că a blocat Steaua în Liga 2

Fostul ministru al Apărării a explicat motivele pentru care nu a reușit să obțină dreptul de promovare al Stelei în Liga 1. „Roș-albaștrii” sunt calificați și în acest an în play-off, însă vor rămâne în Liga 2 indiferent de locul ocupat la finalul sezonului.

„Cred că este o situație aberantă. Pentru că mai bine de jumătate din echipele din Superliga sunt finanțate din finanțări publice. Fie că e vorba de consilii județene, primării sau minister este același lucru până la urmă.

Și aici mi se pare că ar trebui să facem dreptate. Ori să nu mai existe finanțare, dar asta ar distruge fotbalul românesc, ori să lăsăm să existe și echipe precum Steaua. Dar aici nu este doar problema legislației.

Eu nu am reușit cu acea inițiativă pentru că George Becali avea o influență mai mare decât mine în politică la acel moment.

Venea campania electorală și președintele Partidului Social Democrat (n.r. - Marcel Ciolacu) avea nevoie de cei 60% dintre suporterii Stelei de care credea că are nevoie să meargă în turul doi.

Îmi pare rău că s-a întâmplat asta, pentru că se face o nedreptate”, a declarat Vasile Dîncu, conform agerpres.ro.

Vasile Dîncu: „Nu există o dorință în cadrul MApN de a promova echipa”

Dîncu a vorbit și despre problemele din cadrul Ministerului Apărării, unde nu s-ar dori cu adevărat ca Steaua să promoveze în Liga 1.

„Pe de altă parte, ce am constat eu ca ministru al Apărării este că nu există o dorință în cadrul MApN de a promova echipa în Liga 1. Nu am înțeles foarte bine de ce, s-a întâmplat asta de câteva ori.

Sau am înțeles, dar este o temă pe care nu vreau să o dezvolt public. Dar este o vină colectivă. Mi se pare o aberație, nu poți să lași o echipă să participe într-o competiție fără a lua premiu pentru locul pe care l-a câștigat pe teren.

Și nu cred că marea problemă este că finanțarea este publică. Eu am găsit și o soluție, cu o finanțare mixtă și cu promotor privat și o asociație a suporterilor, dar acest lucru am văzut că până la urmă nu a fost bine primit în minister.

Sigur că dacă mai stăteam, făceam asta, dar nu s-a nimerit”, a mai spus Dîncu.

Cum i-a răspuns Gigi Becali lui Vasile Dîncu: „Numele meu e cât 1.000 de influențe ale lui”

După ce a auzit cele spuse de Vasile Dîncu, Gigi Becali a reacționat și l-a ironizat pe fostul ministru.

„Eu sunt cât 1.000 de Dîncu! Cum să se poată pună el, Dîncu, cu Becali? Eu sunt Becali, de 1.000 de ori Dîncu. Eu nu am avut nicio influență, influență înseamnă să intervii. Numai numele meu e cât 1.000 de influențe ale lui Dîncu.

Influența mea e doar numele meu, pe care l-am construit cum l-am construit. Nu că am intervenit. De ce voturi avea nevoie Ciolacu la vremea respectivă?

Dîncu să știe un lucru. Influența lui e la nivel de județ. Când e vorba de țară, de nivel național, el e prea mic. Nu poate să aibă influență.

Ca dovadă că a stat prea puțin la București. El nu e de București, e de Cluj, de provincie, de altceva. Ca atare, nu putea să aibă succes la București”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Citește și

Manchester City, out din Liga Campionilor Real Madrid s-a impus și pe Etihad! S-a stabilit primul sfert de finală + Sporting, remontada de poveste 
Liga Campionilor
00:00
Manchester City, out din Liga Campionilor Real Madrid s-a impus și pe Etihad! S-a stabilit primul sfert de finală + Sporting, remontada de poveste
Citește mai mult
Manchester City, out din Liga Campionilor Real Madrid s-a impus și pe Etihad! S-a stabilit primul sfert de finală + Sporting, remontada de poveste 
Maxim, gol cu Fenerbahce VIDEO. Mijlocașul român  a marcat din nou în prima ligă din Turcia
Stranieri
21:24
Maxim, gol cu Fenerbahce VIDEO. Mijlocașul român a marcat din nou în prima ligă din Turcia
Citește mai mult
Maxim, gol cu Fenerbahce VIDEO. Mijlocașul român  a marcat din nou în prima ligă din Turcia

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
Știrile zilei din sport
Imagini din vila spectaculoasă a lui Carlos Tevez FOTO + VIDEO:  Piscină cu cascadă, muzeu personalizat și facilități ca ale unui resort de lux
Campionate
12:42
Imagini din vila spectaculoasă a lui Carlos Tevez FOTO + VIDEO: Piscină cu cascadă, muzeu personalizat și facilități ca ale unui resort de lux
Citește mai mult
Imagini din vila spectaculoasă a lui Carlos Tevez FOTO + VIDEO:  Piscină cu cascadă, muzeu personalizat și facilități ca ale unui resort de lux
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Nationala
15:39
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Citește mai mult
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Verdict incredibil Maroc câștigă Cupa Africii la „masa verde”! De ce CAF a lăsat-o fără trofeu pe Senegal
Campionate
17.03
Verdict incredibil Maroc câștigă Cupa Africii la „masa verde”! De ce CAF a lăsat-o fără trofeu pe Senegal
Citește mai mult
Verdict incredibil Maroc câștigă Cupa Africii la „masa verde”! De ce CAF a lăsat-o fără trofeu pe Senegal
CFR, amenințată cu depunctarea  Decizia luată de  Comisia de Disciplină a FRF. Ce datorie au ardelenii și către cine
Superliga
10:56
CFR, amenințată cu depunctarea Decizia luată de Comisia de Disciplină a FRF. Ce datorie au ardelenii și către cine
Citește mai mult
CFR, amenințată cu depunctarea  Decizia luată de  Comisia de Disciplină a FRF. Ce datorie au ardelenii și către cine
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:03
Dan Udrea Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Dan Udrea Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
15:17
„Cine e măscăriciul ăsta” Răzvan Burleanu și-a jignit contracandidatul: „Fetița mea a întrebat-o asta pe soția mea”
„Cine e măscăriciul ăsta” Răzvan Burleanu și-a jignit contracandidatul: „Fetița mea a întrebat-o asta pe soția mea”
15:39
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
14:46
A murit Sorin Tufan Fotbalistul care a jucat în anii '90 la Farul și Steaua și-a pierdut viața în accidentul naval de la Midia
A murit Sorin Tufan Fotbalistul care a jucat în anii '90 la Farul și Steaua și-a pierdut viața în accidentul naval de la Midia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Top stiri
„Mi-am stricat viața!” Secretarul general al Federației Române de Atletism le răspunde celor care îl acuză că  „aruncă” banii instituției
Special
09:12
„Mi-am stricat viața!” Secretarul general al Federației Române de Atletism le răspunde celor care îl acuză că „aruncă” banii instituției
Citește mai mult
„Mi-am stricat viața!” Secretarul general al Federației Române de Atletism le răspunde celor care îl acuză că  „aruncă” banii instituției
Discuții aprinse FOTO. Guardiola și Rudiger, despărțiți de Arbeloa!  Antrenorul lui Man. City, ironii după eliminarea din Ligă
Liga Campionilor
09:54
Discuții aprinse FOTO. Guardiola și Rudiger, despărțiți de Arbeloa! Antrenorul lui Man. City, ironii după eliminarea din Ligă
Citește mai mult
Discuții aprinse FOTO. Guardiola și Rudiger, despărțiți de Arbeloa!  Antrenorul lui Man. City, ironii după eliminarea din Ligă
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Diverse
17.03
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
Citește mai mult
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Ilan Laufer admite că traversa pe trotinetă, pe la trecere, când a fost lovit de o mașină. Poate nu cunoaște că această traversare e ilegală, ca și transportul copiilor cu trotineta
B365
17.03
Ilan Laufer admite că traversa pe trotinetă, pe la trecere, când a fost lovit de o mașină. Poate nu cunoaște că această traversare e ilegală, ca și transportul copiilor cu trotineta
Citește mai mult
Ilan Laufer admite că traversa pe trotinetă, pe la trecere, când a fost lovit de o mașină. Poate nu cunoaște că această traversare e ilegală, ca și transportul copiilor cu trotineta

