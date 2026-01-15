„Căpitan adevărat!” Dinamo, anunț oficial despre Cîrjan și oferta lui Metalist: „S-a ajuns la un acord”

Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a refuzat a doua ofertă de la Metalist 1925 Kharkiv.

Metalist Kharkiv era dispusă să plătească 4,5 milioane de euro pentru a-l aduce pe Cîrjan în Ucraina.

Mijlocașul ar fi putut încasa un salariu uriaș în Ucraina, 60.000 de euro, conform jurnalistului Emi Roșu, însă Cîrjan a decis să rămână la Dinamo.

Dinamo, anunț oficial despre transferul lui Cîrjan la Metalist Kharkiv

Anunțul a fost făcut de Florentin Petre, antrenorul secund al „câinilor”, care a împlinit joi 50 de ani.

„Ne bucură că a refuzat oferta și merge mai departe cu noi. Asta înseamnă că e un căpitan adevărat și are încredere în proiectul pe care l-am început.

Probabil se gândește că poate ajunge la o echipă care îi poate permite să ajungă la nivelul următor. Eu i-am spus părerea mea. S-au purtat niște discuții și s-a ajuns la un acord ca el să mai aștepte nițel”, a declarat Florentin Petre la Digi Sport.

Fostul campion cu Dinamo crede că suma de transfer a lui Cătălin Cîrjan poate exploda până la finalul acestui sezon.

„Dacă are o evoluție bună până în vară, poate cota lui va mai crește. După mine, el este un jucător de 8 milioane de euro.

La ce calități și randament are și ce cifre are la antrenamente, el este mult peste valoarea campionatului nostru”, a declarat Florentin Petre.

Cătălin Cîrjan, cu gândul la un trofeu cu Dinamo: „Ar fi un vis pentru mine”

La sfârșitul anului trecut, Cătălin Cîrjan a dat de înțeles că nu are de gând să plece de la Dinamo și țintește trofee alături de „câini”.

„Este un vis pentru mine să câștig un trofeu cu Dinamo. Clar, anul ăsta, dacă suntem sus și vom termina acolo, ar fi un vis pentru mine să joc în cupele europene. Asta îmi doresc și sper să se întâmple”, a spus căpitanul „câinilor” pentru canalul de YouTube Orange Sport.

Cătălin Cîrjan a fost titular în toate cele 23 de partide disputate de „câini” în acest sezon, reușind să marcheze 4 goluri și să ofere 5 pase decisive.

Fotbalistul în vârstă de 23 de ani a ajuns gratis la Dinamo în vara anului 2024. Fostul junior al lui Arsenal mai are contract cu formația antrenată de Zeljko Kopic până în 2027.

2.500.000 de euro este cota de piață a lui Cătălin Cîrjan, conform transfermarkt.com

