Probleme pentru FCSB Noul transfer poate rata meciul cu FC Argeș: „Nu știm dacă va veni în timp util”

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB, a dezvăluit că Andre Duarte (28 de ani), stoperul transferat în această iarnă, este incert pentru primul meci oficial din noul an.

FC Argeș - FCSB se joacă vineri, de la 20:00, în etapa #22 a Ligii 1, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Andre Duarte a fost prezentat oficial de campioana României pe 1 decembrie, însă maghiarii de la Ujpest au contestat rapid mutarea.

Clubul din Ungaria a susținut că despărțirea jucătorului de echipă nu a fost făcută în mod legal și a intentat un proces la FIFA.

Andre Duarte, incert pentru partida cu FC Argeș

Cu o zi înainte de meciul de la Mioveni, finanțatorul campioanei a anunțat că maghiarii de la Ujpest nu au trimis până la acest moment cartea verde, ceea ce înseamnă că Duarte are șanse minime să fie folosit la primul meci oficial din acest an.

Totuși, FCSB a acționat la FIFA în acest caz și ar urma să primească o carte verde provizorie pentru stoperul portughez.

„Nu au dat cartea verde cei de la Ujpest. Am mers la FIFA. O să ne dea ei una provizorie, dar nu știu dacă va veni în timp util pentru meciul cu FC Argeș”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

800.000 de euro este cota lui Andre Duarte, conform Transfermarkt

La partida cu FC Argeș, FCSB nu se va putea baza nici pe Siyabonga Ngezana și Daniel Graovac. Fundașul sud-african se află în vacanță, după ce a participat alături de naționala țării sale la Cupa Africii pe Națiuni.

De cealaltă parte, Daniel Graovac nu este disponibil pentru partida cu FC Argeș fiind suspendat, motivul fiind cumulul de cartonașe galbene.

Astfel, Charalambous s-ar putea baza în centrul defensivei pe cuplul Lixandru - Chiricheș.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport