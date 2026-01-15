Surpriză de proporții Revine la FCSB după aproape un an! Poate intra direct titular cu FC Argeș

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB, a anunțat că Joyskim Dawa (29 de ani) ar putea reveni într-un meci oficial după aproape 10 luni.

FC Argeș - FCSB se dispută vineri, de la ora 20:00, în etapa #22 din Liga 1, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Deși a semnat cu FCSB la începutul lunii decembrie, Andre Duarte ar putea fi indisponibil pentru partida cu FC Argeș. Campioana nu a primit cartea verde de la Ujpest și așteaptă intervenția FIFA.

Joyskim Dawa ar putea reveni cu FC Argeș: „E foarte puternic”

În cazul în care Andre Duarte nu va fi eligibil la timp, Gigi Becali a anunțat deja pe cine se va baza FCSB în centrul defensivei, de unde lipsesc Ngezana și Graovac: „O să joace Dawa cu Lixandru”.

Finanțatorul campioanei are încredere că fundașul camerunez se va ridica la nivelul dorit, datorită pregătirii fizice bune.

„ L-au văzut și e foarte puternic. A fost accidentat mult, dar s-a antrenat. L-au văzut în antrenamente, a jucat jocuri.

La un fundaș central e altceva, e mai ușor decât la un atacant ca să-și revină”, a continuat Gigi Becali.

10 luni au trecut de la ultimul meci oficial jucat de Joyskim Dawa

Joyskim Dawa a fost introdus în minutul 63 al duelului amical contra celor de la Beșiktaș, 1-2. După o perioadă lungă de absență, fundașul a primit nota 6,6, conform sofascore.com.

Joyskim Dawa s-a accidentat prima repriză a duelului dintre Eswatini și Camerun, 0-0, din martie 2025. A fost diagnosticat cu ruptură a ligamentelor încrucișate și a fost operat.

Joyskim Dawa: „Nici nu văd o concurență cu Andre Duarte”

În timpul cantonamentului din Antalya, fundașul campioanei a discutat despre perioada în care a fost indisponibil.

„Acesta a fost cel mai dificil moment al carierei, al vieții mele. Cred în mine, sunt sută la sută gata și acum îmi aștept rândul pe teren”, a spus Joyskim Dawa.

Camerunezul nu se teme de competiția cu Andre Duarte, fundaș sosit în această iarnă la FCSB:

„ Nici nu văd venirea lui ca pe o concurență, o luptă între colegi pentru un post în echipă. Cum Mihai e accidentat, e bine să avem alt fundaș. Are mare calitate, sperăm să ne ajute”.

Dawa este optimist înainte de posibila sa revenire pe teren într-un meci oficial.

Sunt foarte bine fizic, dar mai ales mental. Am parcurs un lung drum de întoarcere, am muncit mult la antrenamente și cred că totul va fi bine în meciuri Joyskim Dawa, fundaș FCSB, în timpul canonamentului din Antalya

VIDEO. Joyskim Dawa: „Mental sunt foarte bine”

