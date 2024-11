Universitatea Craiova - FC Hermannstadt 3-1. Marius Măldărășanu (49 de ani), antrenorul grupării sibiene, spune că echipa sa nu reușește să treacă peste perioada dificilă prin care trece.

Tehnicianul a refuzat să vorbească despre o posibilă plecare de la FC Hermannstadt, dar a negat zvonurile conform cărora ar fi primit o ofertă de la Sepsi Sfântu Gheorghe.

FC Hermannstadt a pierdut ultimele 6 meciuri disputate în Liga 1 și a ajuns pe ultimul loc, cu doar 13 puncte.

Universitatea Craiova - Hermannstadt 3-1. Marius Măldărășanu: „Orice am face, nu putem să adunăm puncte”

Măldărășanu spune că echipa sa nu a jucat atât de slab, însă nu reușește să pună capăt seriei de rezultate negative.

„Din punct de vedere defensiv am făcut o primă repriză bună, știam împotriva cui jucăm, era normal să ne închidem.

Am avut șansă să marcăm la prima noastră fază, dar a venit acel penalty. Apoi am luat gol la prima fază din repriza a doua, nu sunt prea multe de spus. Muncim, dar nu e de ajuns.

Au presat, a venit acel fault, am luat golul de 2-1, au jucători de calitate, au încercat să temporizeze, au ținut de minge, am avut și noi situații de a marca pe final, dar era deja 3-1. Orice am face nu ne iese, nu putem să adunăm puncte ”, a declarat Măldărășanu la Prima Sport.

Marius Măldărășanu: „S-au scris fel de fel de lucruri neadevărate”

Despre o posibilă plecare a lui Măldărășanu de la FC Hermannstadt s-a tot vorbit în ultima perioadă, însă acesta spune că nu va lua acum o decizie.

„Nu așteptați de la mine ceva, se poate întâmpla orice zilele astea, dar nu așteptați. S-au tot scris fel de fel de lucruri neadevărate, normal că toată lumea așteaptă.

Dacă am fi câștigat noi, nu vă așteptați de la Costel (Gâlcă - n.r.) să zică el ceva.

Vin astea două săptămâni de pauză cu echipa națională, avem timp de muncă, o să vedeți.

Nu ne gândeam (ca echipa să piardă 6 meciuri la rând - n.r. ), chiar dacă avem momentele noastre de joc bune, nu ne iese pur și simplu”, a mai spus antrenorul.

Marius Măldărășanu spune că nu merge la Sepsi: „Niște minciuni”

Tehnicianul a afirmat că își va discuta situația cu Daniel Niculae, noul președinte al clubului sibian.

Măldărășanu spune că nu a primit nicio ofertă de la Sepsi Sf. Gheorghe, echipa antrenată de Valentin Suciu.

„Nu e normal să vorbesc, nu știu cine mă dorește, au fost în trecut (oferte - n.r.). Acum au apărut niște minciuni că sunt în tratative cu ei (cu Sepsi - n.r.), nu e absolut nimic adevărat, am fost foarte sincer mereu, e calitatea mea.

Că mă dorește, nu știu, în trecut a fost ceva, n-are rost să discutăm, au antrenor.

Acum sunt aici, o zi, trei, cinci, nu e normal să vorbesc și nu mă gândesc niciodată că merg undeva. Când o să plec, probabil că voi avea nevoie de o pauză.

O să discut cu Nico (Daniel Niculae - n.r.) dacă… Multe nu sunt de spus, sunt foarte dezamăgit, n-am cuvinte”, a încheiat Măldărășanu.