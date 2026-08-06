Decizie bizară la CFR Cluj L-a umilit, acum îl vrea înapoi! Cum îl ironiza: „Cea mai proastă alegere! Nu se potrivește cu noi”

Ioan Varga (55 de ani), patronul celor de la CFR Cluj, a anunțat că îl va demite pe Antonio Folha după umilința cu Tromso, 0-5, din Conference League.

Printre variantele luate în calcul pentru înlocuirea tehnicianului portughez se numără și Marius Șumudică (55 de ani).

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Tehnicianul este liber de contract după despărțirea de Al Okhdood, din luna martie, când a fost demis de formația din Arabia Saudită.

Ioan Varga l-a umilit și l-a ironizat pe Șumudică: „Cea mai proastă alegere”

Șumudică nu este străin de CFR Cluj. A condus formația din Gruia în perioada iunie - august 2021, fiind demis după ce ardelenii ratau calificarea în grupele Europa League.

Înainte ca despărțirea să fie oficializată, Ioan Varga a decis să închidă porțile bazei la ora antrenamentului fără să-l anunțe pe tehnician. Șumudică a rămas în fața porții și a fost nevoit să conducă ședința de pregătire într-un garaj.

În primăvara lui 2022, patronul celor de la CFR Cluj l-a ironizat pe Șumudică, în momentul în care se vorbea de o posibilă revenire în Gruia.

„I-am reproșat lui Marian Copilu și că Marius Șumudică a fost cea mai proastă alegere pentru CFR Cluj. Nu era pentru noi. Nu spun că Șumudică e un antrenor slab sau rău, dar nu se potrivește cu profilul clubului nostru”, declara Varga, citat de fanatik.ro.

Oameni ca Ionuț Chirilă și Marius Șumudică, oameni de genul acesta, sunt niște personaje care se bagă singure în seamă și nu trebuie băgate în seamă Ioan Varga, în martie 2023 pentru sursa citată

Cu Marius Șumudică pe bancă, CFR Cluj a obținut 9 victorii, 7 eșecuri și o remiză. La acea vreme, antrenorul de 55 de ani era înlocuit cu Dan Petrescu.

Marius Șumudică: „E clar că orice antrenor și-ar dori să antreneze CFR-ul ”

În luna mai, tehnicianul susținea că ar fi dispus să revină în Gruia, dacă i s-ar propune.

„E clar că orice antrenor și-ar dori să antreneze CFR-ul. Despre ce vorbim? Iar încep haterii că se autopropune Șumudică sau…

Eu vorbesc de ceea ce a găsit Șumudică la CFR. În momentul în care m-am dus era un club foarte bine pus la punct, un club care plătea.

Ok, mai întârziau o lună, două, se întâmplă oriunde lucrul ăsta. Terenurile de antrenament erau biliard. Eu nu vreau să vorbesc despre mine în momentul de față.

Vreau să vorbesc despre mirajul cupelor europene, despre un club care își dorește să facă performanță”, declara Șumudică pentru sursa citată.

Rocar, Inter Gaz, Progresul, Farul Constanța, Gloria Bistrița, Rapid, AO Kavala, Astra, FC Brașov, FC Vaslui, U Cluj, Al-Shaab, Concordia Chiajna, Kayserispor, Al-Shabab, Gaziantep, Rizespor, CFR Cluj, Yeni Malatyaspor, Al-Raed și Al-Okhdood sunt echipele antrenate de Șumudică în carieră.

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