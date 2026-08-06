CFR CLUJ - TROMSO 0-5. Ioan Varga (55 de ani), patronul formației din Gruia, a anunțat că va lua măsuri drastice după umilința echivalentă cu eliminarea din turul al treilea preliminar al Conference League.

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Varga a precizat că va face curățenie atât la nivelul staff-ului tehnic, cât și al lotului de jucători.

CFR CLUJ - TROMSO 0-5 . Ioan Varga: „Curăț tot”

„Scuză-mă, dar sunt negru de supărare. Mi-e greu să vorbesc după așa umilință și așa fotbal.

Curăț tot! O să curăț inclusiv pantaloni (n.r. aluzie la fundașul croat, Renato Pantalon), antrenori și câțiva dintre jucători.

Nu vreau să dau nume la ora asta, dar o să vedeți că o să mă țin de cuvânt și chiar o să fac curățenie la CFR Cluj”, a declarat Ioan Varga, conform fanatik.ro.

Ioan Varga: „Folha e istorie”

Ulterior, patronul formației din Gruia a anunțat că îl va demite pe Antonio Folha și a dezvăluit două dintre variantele pe care le are pentru a-l înlocui.

De asemenea, Varga a întărit și mai mult ideea unei posibile plecări la sfârșitul sezonului.

„Îi dau afară pe toți! Antrenori, jucători, pe toți. Folha e istorie la CFR. Sunt foarte dezamăgit, îmi pare rău, îmi găsesc cu greu cuvintele.

Pe cine pun antrenor? Nu știu, vedem. Poate Iordănescu, poate Șumudică, ne gândim de mâine încolo.

Cu atitudinea aceasta, nu ai cum să faci performanță. Am mai spus și mă repet, anul acesta voi susține clubul din punct de vedere financiar, dar de la anul, va fi o altă poveste.

E posibil să mă duc la Arad, acolo sunt toate condițiile, domnul Falcă e un bun prieten, stiți asta. Cred că acolo aș fi mult mai apreciat. Aici, la CFR, toată lumea cântă prohodul, nimeni nu e cu noi, mi-a ajuns”, a mai spus Varga, citat de digisport.ro.

CFR Cluj - Tromso 0-5

CFR Cluj a avut o seară de coșmar. Formația din Gruia a fost de nerecunoscut în duelul cu Tromso.

Norvegienii conduceau deja cu 3-0 după primele 27 de minute, în urma „dublei” reușite de Heine Larsen și a golului marcat de Dahlqvist.

Oaspeții au mai marcat o dată până la pauză, însă reușita a fost anulată pentru o poziție de ofsaid pe traiectoria șutului.

La pauză, Antonio Folha l-a schimbat pe Andre Moreira și l-a introdus între buturi pe Octavian Vâlceanu, însă lucrurile nu s-au schimbat.

Dahlqvist a reușit să mai puncteze de două ori. S-a terminat CFR Cluj - Tromso 0-5, iar ardelenii sunt ca și eliminați din Conference League.

Manșa retur va avea loc joia viitoare, în Norvegia, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.

În play-off, învingătoarea va da peste Brighton.

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