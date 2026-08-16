Șumudică a explodat pe bancă FOTO. Reacție vulgară la debutul în noul mandat la CFR. Pe cine și-a vărsat nervii după primul gol primit +9 foto
Foto: Sport Pictures
Superliga

Șumudică a explodat pe bancă FOTO. Reacție vulgară la debutul în noul mandat la CFR. Pe cine și-a vărsat nervii după primul gol primit

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.08.2026, ora 23:16
alt-text Actualizat: 16.08.2026, ora 23:46
  • Corvinul - CFR Cluj. Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul ardelenilor, a fost un car de nervi după golul încasat de Octavian Vâlceanu (29 de ani) în prima repriză.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În minutul 43, Fabry a executat un corner de pe partea dreaptă a terenului. Centrarea acestuia a fost respinsă, dar mingea a rămas tot în posesia celor de la Corvinul.

Replică acidă pentru Ciucu Mihai Stoica, atac la primarul Capitalei: „Poate își rezolvă problemele! Bine că s-au pus microfoane”
Citește și
Replică acidă pentru Ciucu Mihai Stoica, atac la primarul Capitalei: „Poate își rezolvă problemele! Bine că s-au pus microfoane”
Citește mai mult
Replică acidă pentru Ciucu Mihai Stoica, atac la primarul Capitalei: „Poate își rezolvă problemele! Bine că s-au pus microfoane”

FOTO. Marius Șumudică a explodat pe bancă după golul încasat de Vâlceanu

Balonul a ajuns la Antoniu Manolache, fundașul central al hunedorenilor, care se afla cu spatele la poartă. Acesta s-a întors, a driblat un adversar și a șutat cu sete, cu piciorul stâng, dintr-un unghi închis.

În ciuda poziției dificile, Manolache l-a surprins pe Vâlceanu și a trimis balonul direct în vinclu, la colțul scurt.

Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1
Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1

Galerie foto (9 imagini)

Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1 Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1 Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1 Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1 Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1
+9 Foto
labels.photo-gallery

Jucătorii Corvinului au început să sărbătorească, iar situația a devenit tensionată pe banca CFR-ului. Aflat la primul meci de la revenirea în Gruia, Marius Șumudică a fost extrem de nervos.

Antrenorul a izbucnit după golul încasat, considerând că portarul ar fi trebuit să intervină.

Șumudică a fost surprins de camerele TV în timp ce părea că îi reproșează lui Mihai Ștețca, antrenorul de portari de la CFR, gafa lui Vâlceanu.

Deși pe imaginile Prima Sport se aud doar celebrările celor de la Corvinul, tehnicianul pare că îi spune colaboratorului său: „P*** mea cu portarul tău”.

Momentul când Marius Șumudică a înjurat după golul lui Manolache. Foto: captură Prima Sport 1
Momentul când Marius Șumudică a înjurat după golul lui Manolache. Foto: captură Prima Sport 1

Galerie foto (9 imagini)

Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1 Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1 Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1 Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1 Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1
+9 Foto
labels.photo-gallery

Corvinul - CFR Cluj, echipele de start

  • Corvinul: Sandu - Iacob, Ivancevic, Manolache, Neacșa - Hrezdac, Ribeiro - Pîrvulescu, Yeboah, Fabry - Espinosa
  • Rezerve: Frănculescu, Drîngă, Ilie, Zanc, Cărăruș, Goodlad, Bratu, Deaconu, Hayatu, Gillard
  • Antrenor: Florin Maxim
  • CFR Cluj: Vâlceanu - Braun, Pantalon, Abeid, Simao - Korenica, Djokovic, Păun - Cordea, Drazic, Sfait
  • Rezerve: Gal, Moreira, Camora, Kun, Kresic, Ziblim, Barrios, Perianu, Costa, Biliboc, Miclăuș, Sula
  • Antrenor: Marius Șumudică
  • Arbitru: Flueran Viorel. Asistenți: Birdes Romică Ionuț și Vatamanu Cosmin. Arbitru VAR: Trandafir Cristina. Arbitru AVAR: Petrescu Radu Marian
  • Stadion: „Francisc Neumann”

Citește și

Replică acidă pentru Ciucu Mihai Stoica, atac la primarul Capitalei: „Poate își rezolvă problemele! Bine că s-au pus microfoane”
Superliga
22:22
Replică acidă pentru Ciucu Mihai Stoica, atac la primarul Capitalei: „Poate își rezolvă problemele! Bine că s-au pus microfoane”
Citește mai mult
Replică acidă pentru Ciucu Mihai Stoica, atac la primarul Capitalei: „Poate își rezolvă problemele! Bine că s-au pus microfoane”
Nu plânge după FCSB și CFR Cluj Refuzat de două ori într-o vară, Anderson Ceara și-a găsit echipă: „A crezut în mine”
Campionate
21:38
Nu plânge după FCSB și CFR Cluj Refuzat de două ori într-o vară, Anderson Ceara și-a găsit echipă: „A crezut în mine”
Citește mai mult
Nu plânge după FCSB și CFR Cluj Refuzat de două ori într-o vară, Anderson Ceara și-a găsit echipă: „A crezut în mine”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Directorul unei mari firme din România: „Am avut copii în clasa a 9-a, la profil electrotehnic, care nu știau că la priză curge curentul electric”. Câte concedieri a făcut și ce crede că se va întâmpla cu AI
Directorul unei mari firme din România: „Am avut copii în clasa a 9-a, la profil electrotehnic, care nu știau că la priză curge curentul electric”. Câte concedieri a făcut și ce crede că se va întâmpla cu AI
Directorul unei mari firme din România: „Am avut copii în clasa a 9-a, la profil electrotehnic, care nu știau că la priză curge curentul electric”. Câte concedieri a făcut și ce crede că se va întâmpla cu AI
CFR Cluj liga 1 Corvinul Hunedoara Marius Sumudica antoniu manolache
Știrile zilei din sport
Hagi a trasat obiectivul VIDEO. Selecționerul României, conferință-maraton. Mesaj ferm înainte de Liga Națiunilor
Nationala
12:34
Hagi a trasat obiectivul VIDEO. Selecționerul României, conferință-maraton. Mesaj ferm înainte de Liga Națiunilor
Citește mai mult
Hagi a trasat obiectivul VIDEO. Selecționerul României, conferință-maraton. Mesaj ferm înainte de Liga Națiunilor
Ce s-a întâmplat la metrou VIDEO. Parchetul detaliază faptele pentru care a fost arestat suporterul dinamovist
Superliga
12:40
Ce s-a întâmplat la metrou VIDEO. Parchetul detaliază faptele pentru care a fost arestat suporterul dinamovist
Citește mai mult
Ce s-a întâmplat la metrou VIDEO. Parchetul detaliază faptele pentru care a fost arestat suporterul dinamovist
Scene incredibile cu Neymar VIDEO: Noua regulă din arbitraj  l-a scos de pe teren în Vasco - Santos, iar Thiago Mendes a refuzat să-i strângă mâna: „Un idiot”
Campionate
11:04
Scene incredibile cu Neymar VIDEO: Noua regulă din arbitraj l-a scos de pe teren în Vasco - Santos, iar Thiago Mendes a refuzat să-i strângă mâna: „Un idiot”
Citește mai mult
Scene incredibile cu Neymar VIDEO: Noua regulă din arbitraj  l-a scos de pe teren în Vasco - Santos, iar Thiago Mendes a refuzat să-i strângă mâna: „Un idiot”
Ferrari Luce, vândut pentru un preț uluitor! Cel mai controversat model din istoria producătorului italian a intrat direct în  TOP 5 cele mai scumpe mașini din istorie
Auto
11:06
Ferrari Luce, vândut pentru un preț uluitor! Cel mai controversat model din istoria producătorului italian a intrat direct în TOP 5 cele mai scumpe mașini din istorie
Citește mai mult
Ferrari Luce, vândut pentru un preț uluitor! Cel mai controversat model din istoria producătorului italian a intrat direct în  TOP 5 cele mai scumpe mașini din istorie
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:10
Cristian Geambașu Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Cristian Geambașu Hagi, tratat despre fotbal sănătos
14:46
Mourinho, cu ochiul vânăt! FOTO. Cum a fost surprins portughezul la amicalul cu Schalke: „Putea fi mai rău” » Ce s-a întâmplat
Mourinho, cu ochiul vânăt! FOTO. Cum a fost surprins portughezul la amicalul cu Schalke: „Putea fi mai rău” » Ce s-a întâmplat
13:41
Ana Bărbosu vs. WADA! EXCLUSIV. Gimnasta din România află dacă va fi suspendată. Cazul ei se va judeca în câteva zile la TAS
Ana Bărbosu vs. WADA! EXCLUSIV. Gimnasta din România află dacă va fi suspendată. Cazul ei se va judeca în câteva zile la TAS
13:16
Jucătorii din România, băgați la sertar! O inițiativă legislativă care ar fi protejat fotbaliștii în fața insolvenței, ignorată de politicieni. Ce prevedea
Jucătorii din România, băgați la sertar! O inițiativă legislativă care ar fi protejat fotbaliștii în fața insolvenței,  ignorată de politicieni. Ce prevedea
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Top stiri
Tragedie în viața lui Klitschko Hayden Panettiere, fosta logodnică a campionului mondial la box, a murit la 36 de ani
Box
10:28
Tragedie în viața lui Klitschko Hayden Panettiere, fosta logodnică a campionului mondial la box, a murit la 36 de ani
Citește mai mult
Tragedie în viața lui Klitschko Hayden Panettiere, fosta logodnică a campionului mondial la box, a murit la 36 de ani
„Limbaj vulgar și bullying” Scrisoarea părinților unui supertalent de la Tottenham care a refuzat Republica Moldova și a ales România
Special
09:06
„Limbaj vulgar și bullying” Scrisoarea părinților unui supertalent de la Tottenham care a refuzat Republica Moldova și a ales România
Citește mai mult
„Limbaj vulgar și bullying” Scrisoarea părinților unui supertalent de la Tottenham care a refuzat Republica Moldova și a ales România
„Acolo e valoarea lui” Gică Popescu, reacție tranșantă după ce Dan Petrescu a fost propus în conducerea FCSB
Superliga
07:45
„Acolo e valoarea lui” Gică Popescu, reacție tranșantă după ce Dan Petrescu a fost propus în conducerea FCSB
Citește mai mult
„Acolo e valoarea lui” Gică Popescu, reacție tranșantă după ce Dan Petrescu a fost propus în conducerea FCSB
EXCLUSIV I Cine și cum a reconstruit vulturul și cei doi grifoni de pe Palatul Universității. Simboluri ale Bucureștiului, sculpturile au fost refăcute de la zero
B365
01:00
EXCLUSIV I Cine și cum a reconstruit vulturul și cei doi grifoni de pe Palatul Universității. Simboluri ale Bucureștiului, sculpturile au fost refăcute de la zero
Citește mai mult
EXCLUSIV I Cine și cum a reconstruit vulturul și cei doi grifoni de pe Palatul Universității. Simboluri ale Bucureștiului, sculpturile au fost refăcute de la zero

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 31 rapid 42 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share