Șumudică a explodat pe bancă FOTO. Reacție vulgară la debutul în noul mandat la CFR. Pe cine și-a vărsat nervii după primul gol primit

Corvinul - CFR Cluj. Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul ardelenilor, a fost un car de nervi după golul încasat de Octavian Vâlceanu (29 de ani) în prima repriză.

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În minutul 43, Fabry a executat un corner de pe partea dreaptă a terenului. Centrarea acestuia a fost respinsă, dar mingea a rămas tot în posesia celor de la Corvinul.

FOTO. Marius Șumudică a explodat pe bancă după golul încasat de Vâlceanu

Balonul a ajuns la Antoniu Manolache, fundașul central al hunedorenilor, care se afla cu spatele la poartă. Acesta s-a întors, a driblat un adversar și a șutat cu sete, cu piciorul stâng, dintr-un unghi închis.

În ciuda poziției dificile, Manolache l-a surprins pe Vâlceanu și a trimis balonul direct în vinclu, la colțul scurt.

Jucătorii Corvinului au început să sărbătorească, iar situația a devenit tensionată pe banca CFR-ului. Aflat la primul meci de la revenirea în Gruia, Marius Șumudică a fost extrem de nervos.

Antrenorul a izbucnit după golul încasat, considerând că portarul ar fi trebuit să intervină.

Șumudică a fost surprins de camerele TV în timp ce părea că îi reproșează lui Mihai Ștețca, antrenorul de portari de la CFR, gafa lui Vâlceanu.

Deși pe imaginile Prima Sport se aud doar celebrările celor de la Corvinul, tehnicianul pare că îi spune colaboratorului său: „P*** mea cu portarul tău”.

Corvinul - CFR Cluj, echipele de start

Corvinul : Sandu - Iacob, Ivancevic, Manolache, Neacșa - Hrezdac, Ribeiro - Pîrvulescu, Yeboah, Fabry - Espinosa

: Sandu - Iacob, Ivancevic, Manolache, Neacșa - Hrezdac, Ribeiro - Pîrvulescu, Yeboah, Fabry - Espinosa Rezerve : Frănculescu, Drîngă, Ilie, Zanc, Cărăruș, Goodlad, Bratu, Deaconu, Hayatu, Gillard

: Frănculescu, Drîngă, Ilie, Zanc, Cărăruș, Goodlad, Bratu, Deaconu, Hayatu, Gillard Antrenor : Florin Maxim

: Florin Maxim CFR Cluj : Vâlceanu - Braun, Pantalon, Abeid, Simao - Korenica, Djokovic, Păun - Cordea, Drazic, Sfait

: Vâlceanu - Braun, Pantalon, Abeid, Simao - Korenica, Djokovic, Păun - Cordea, Drazic, Sfait Rezerve : Gal, Moreira, Camora, Kun, Kresic, Ziblim, Barrios, Perianu, Costa, Biliboc, Miclăuș, Sula

: Gal, Moreira, Camora, Kun, Kresic, Ziblim, Barrios, Perianu, Costa, Biliboc, Miclăuș, Sula Antrenor : Marius Șumudică

: Marius Șumudică Arbitru : Flueran Viorel. Asistenți : Birdes Romică Ionuț și Vatamanu Cosmin. Arbitru VAR : Trandafir Cristina. Arbitru AVAR : Petrescu Radu Marian

: Flueran Viorel. : Birdes Romică Ionuț și Vatamanu Cosmin. : Trandafir Cristina. : Petrescu Radu Marian Stadion: „Francisc Neumann”

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