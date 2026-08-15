Liga 1, Etapa #5 LIVE de la 18:30 cu Csikszereda - Sepsi » Diseară se joacă derby-ul rundei
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Liga 1, Etapa #5 LIVE de la 18:30 cu Csikszereda - Sepsi » Diseară se joacă derby-ul rundei

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.08.2026, ora 09:05
alt-text Actualizat: 15.08.2026, ora 09:07
  • Csikszereda joacă împotriva celor de la Sepsi, astăzi, de la 18:30, în etapa #5 din Liga 1
  • Capul de afiș al rundei este derby-ul Rapid - Dinamo, programat de la 21:30, în Giulești.
  • Toate partidele din Liga 1 sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Vineri, FC Argeș și Farul au remizat, scor 1-1, în etapa #5 din Liga 1, iar Petrolul a învins-o pe FC Voluntari, scor 2-1.

Campioana României, U Craiova, joacă duminică, în deplasare, cu Oțelul, iar FCSB încheie etapa luni, împotriva celor de la Botoșani.

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Astăzi, 15 august

Csikszereda - Sepsi, live de la ora 18:30

  • Arbitru: Chivulete Andrei Florin. Asistenți: Neacșu George Florin și Necula Mihăiță. Arbitru VAR: Dima Iulian. Arbitru AVAR: Mitruți Daniel
  • Stadion: Municipal

Rapid - Dinamo, live de la ora 21:30

  • Arbitru: Feșnic Horațiu. Asistenți: Avram Valentin-Gabriel și Cerei Alexandru. Arbitru VAR: Andrei Florin. Arbitru AVAR: Porumbel Valentin
  • Stadion: Giulești

Duminică, 16 august

Corvinul Hunedoara - CFR Cluj, live de la ora 18:30

Oțelul Galați - U Craiova, live de la ora 21:30

Luni, 17 august

U Cluj - UTA Arad, live de la ora 18:30

FCSB - FC Botoșani, live de la ora 21:30

S-au jucat:

FC Argeș - Farul 1-1

  • Au marcat: Moldoveanu ('18)/ Radaslavescu ('22)

Echipele de start:

  • FC Argeș : Căbuz - Oancea, Tudose, Sadriu, Tofan - Rădescu, Sierra, Rață - Pîrvu, Moldoveanu, Luvambo
  • Rezerve: Crăciun, Șerban, Borța, Micovschi, Garutti, Antoniou, Alagbe, Gheorghe, Idowu, Dulcea, Balaure, Charpentier
  • Antrenor: Bogdan Andone
  • Farul : R. Munteanu - Bouzamoucha, Dican, Gustavo - Sîrbu, Njike, Ahlinvi, Țicu - Sylvestre, Doicaru, Radaslavescu
  • Rezerve: Buzbuchi, Maftei, Larie, Cercel, Kaminski, Banu, N. Popescu, Vînă, Marincean, Tănasă, Vojtus
  • Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău
  • Arbitru: Găman George Cătălin. Asistenți: Ilinca Cristi Daniel și Coza Ionuț Marius. Arbitru VAR: Costreie Adrian Sorin. Arbitru AVAR: Mitruți Daniel
  • Stadion: Orășenesc

FC Voluntari - Petrolul 1-2

  • Au marcat: Roman ('20)/ Bran Flores ('9, pen), Malula ('71)

Echipele de start:

  • Petrolul: Zima - Țuțu, Papp, Malula, Dumitrescu - Hanca - Leo Santos, Bran, Jerdea, Martins - Nlundulu
  • Rezerve: Rădulescu, Argeșanu, Zaian, Căpușă, Huseynov, Ioniță, Costache, Leescu, Ludewig, Manolache, Paraschiv, Vega
  • Antrenor: Ricardo Sousa
  • Voluntari: Jurhar - Haruț, Crișan, Dumbrăvanu - Schieb, Gheorghe, Onișa, Guțea, Șuteu - Roman, Babic
  • Rezerve: B. Ștefan, Chioveanu, Ghindovean, Chică-Roșă, Haită, Kiki, Mamic, Merloi, Petculescu, M. Ștefan, Toma, Vencu
  • Antrenor: Florin Pîrvu
  • Stadion: „Anghel Iordănescu” (Voluntari)
  • Arbitru: Kovacs Istvan. Asistenți: Marica Mihai Marius și Vodă Alexandru-Mihai. Arbitru VAR: Andrei Florin. Arbitru AVAR: Porumbel Valentin

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1FC Argeș510
2Petrolul 59
3FCSB48
4Farul58
5Rapid48
6Dinamo48
7U Craiova46
8U Cluj36
9Corvinul45
10Sepsi45
11Oțelul45
12FC Voluntari54
13CFR Cluj33
14FC Botoșani43
15UTA Arad42
16Csikszereda40

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