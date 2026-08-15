Liga 1, Etapa #5 LIVE de la 18:30 cu Csikszereda - Sepsi » Diseară se joacă derby-ul rundei

- Csikszereda joacă împotriva celor de la Sepsi, astăzi, de la 18:30, în etapa #5 din Liga 1
- Capul de afiș al rundei este derby-ul Rapid - Dinamo, programat de la 21:30, în Giulești.
- Toate partidele din Liga 1 sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Vineri, FC Argeș și Farul au remizat, scor 1-1, în etapa #5 din Liga 1, iar Petrolul a învins-o pe FC Voluntari, scor 2-1.
Campioana României, U Craiova, joacă duminică, în deplasare, cu Oțelul, iar FCSB încheie etapa luni, împotriva celor de la Botoșani.
Astăzi, 15 august
Csikszereda - Sepsi, live de la ora 18:30
- Arbitru: Chivulete Andrei Florin. Asistenți: Neacșu George Florin și Necula Mihăiță. Arbitru VAR: Dima Iulian. Arbitru AVAR: Mitruți Daniel
- Stadion: Municipal
Rapid - Dinamo, live de la ora 21:30
- Arbitru: Feșnic Horațiu. Asistenți: Avram Valentin-Gabriel și Cerei Alexandru. Arbitru VAR: Andrei Florin. Arbitru AVAR: Porumbel Valentin
- Stadion: Giulești
Duminică, 16 august
Corvinul Hunedoara - CFR Cluj, live de la ora 18:30
Oțelul Galați - U Craiova, live de la ora 21:30
Luni, 17 august
U Cluj - UTA Arad, live de la ora 18:30
FCSB - FC Botoșani, live de la ora 21:30
S-au jucat:
FC Argeș - Farul 1-1
- Au marcat: Moldoveanu ('18)/ Radaslavescu ('22)
Echipele de start:
- FC Argeș : Căbuz - Oancea, Tudose, Sadriu, Tofan - Rădescu, Sierra, Rață - Pîrvu, Moldoveanu, Luvambo
- Rezerve: Crăciun, Șerban, Borța, Micovschi, Garutti, Antoniou, Alagbe, Gheorghe, Idowu, Dulcea, Balaure, Charpentier
- Antrenor: Bogdan Andone
- Farul : R. Munteanu - Bouzamoucha, Dican, Gustavo - Sîrbu, Njike, Ahlinvi, Țicu - Sylvestre, Doicaru, Radaslavescu
- Rezerve: Buzbuchi, Maftei, Larie, Cercel, Kaminski, Banu, N. Popescu, Vînă, Marincean, Tănasă, Vojtus
- Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău
- Arbitru: Găman George Cătălin. Asistenți: Ilinca Cristi Daniel și Coza Ionuț Marius. Arbitru VAR: Costreie Adrian Sorin. Arbitru AVAR: Mitruți Daniel
- Stadion: Orășenesc
FC Voluntari - Petrolul 1-2
- Au marcat: Roman ('20)/ Bran Flores ('9, pen), Malula ('71)
Echipele de start:
- Petrolul: Zima - Țuțu, Papp, Malula, Dumitrescu - Hanca - Leo Santos, Bran, Jerdea, Martins - Nlundulu
- Rezerve: Rădulescu, Argeșanu, Zaian, Căpușă, Huseynov, Ioniță, Costache, Leescu, Ludewig, Manolache, Paraschiv, Vega
- Antrenor: Ricardo Sousa
- Voluntari: Jurhar - Haruț, Crișan, Dumbrăvanu - Schieb, Gheorghe, Onișa, Guțea, Șuteu - Roman, Babic
- Rezerve: B. Ștefan, Chioveanu, Ghindovean, Chică-Roșă, Haită, Kiki, Mamic, Merloi, Petculescu, M. Ștefan, Toma, Vencu
- Antrenor: Florin Pîrvu
- Stadion: „Anghel Iordănescu” (Voluntari)
- Arbitru: Kovacs Istvan. Asistenți: Marica Mihai Marius și Vodă Alexandru-Mihai. Arbitru VAR: Andrei Florin. Arbitru AVAR: Porumbel Valentin
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|FC Argeș
|5
|10
|2
|Petrolul
|5
|9
|3
|FCSB
|4
|8
|4
|Farul
|5
|8
|5
|Rapid
|4
|8
|6
|Dinamo
|4
|8
|7
|U Craiova
|4
|6
|8
|U Cluj
|3
|6
|9
|Corvinul
|4
|5
|10
|Sepsi
|4
|5
|11
|Oțelul
|4
|5
|12
|FC Voluntari
|5
|4
|13
|CFR Cluj
|3
|3
|14
|FC Botoșani
|4
|3
|15
|UTA Arad
|4
|2
|16
|Csikszereda
|4
|0