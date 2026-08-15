Liga 1, Etapa #5 LIVE de la 18:30 cu Csikszereda - Sepsi » Diseară se joacă derby-ul rundei

Csikszereda joacă împotriva celor de la Sepsi, astăzi, de la 18:30, în etapa #5 din Liga 1

Capul de afiș al rundei este derby-ul Rapid - Dinamo, programat de la 21:30, în Giulești.

Toate partidele din Liga 1 sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Vineri, FC Argeș și Farul au remizat, scor 1-1, în etapa #5 din Liga 1, iar Petrolul a învins-o pe FC Voluntari, scor 2-1.

Campioana României, U Craiova, joacă duminică, în deplasare, cu Oțelul, iar FCSB încheie etapa luni, împotriva celor de la Botoșani.

Astăzi, 15 august

Csikszereda - Sepsi, live de la ora 18:30

Arbitru : Chivulete Andrei Florin. Asistenți : Neacșu George Florin și Necula Mihăiță. Arbitru VAR : Dima Iulian. Arbitru AVAR : Mitruți Daniel

: Chivulete Andrei Florin. : Neacșu George Florin și Necula Mihăiță. : Dima Iulian. : Mitruți Daniel Stadion: Municipal

Rapid - Dinamo, live de la ora 21:30

Arbitru : Feșnic Horațiu. Asistenți : Avram Valentin-Gabriel și Cerei Alexandru. Arbitru VAR : Andrei Florin. Arbitru AVAR : Porumbel Valentin

: Feșnic Horațiu. : Avram Valentin-Gabriel și Cerei Alexandru. : Andrei Florin. : Porumbel Valentin Stadion: Giulești

Duminică, 16 august

Corvinul Hunedoara - CFR Cluj, live de la ora 18:30

Oțelul Galați - U Craiova, live de la ora 21:30

Luni, 17 august

U Cluj - UTA Arad, live de la ora 18:30

FCSB - FC Botoșani, live de la ora 21:30

S-au jucat:

FC Argeș - Farul 1-1

Au marcat: Moldoveanu ('18)/ Radaslavescu ('22)

Echipele de start:

FC Argeș : Căbuz - Oancea, Tudose, Sadriu, Tofan - Rădescu, Sierra, Rață - Pîrvu, Moldoveanu, Luvambo

Căbuz - Oancea, Tudose, Sadriu, Tofan - Rădescu, Sierra, Rață - Pîrvu, Moldoveanu, Luvambo Rezerve: Crăciun, Șerban, Borța, Micovschi, Garutti, Antoniou, Alagbe, Gheorghe, Idowu, Dulcea, Balaure, Charpentier

Crăciun, Șerban, Borța, Micovschi, Garutti, Antoniou, Alagbe, Gheorghe, Idowu, Dulcea, Balaure, Charpentier Antrenor: Bogdan Andone

Farul : R. Munteanu - Bouzamoucha, Dican, Gustavo - Sîrbu, Njike, Ahlinvi, Țicu - Sylvestre, Doicaru, Radaslavescu

R. Munteanu - Bouzamoucha, Dican, Gustavo - Sîrbu, Njike, Ahlinvi, Țicu - Sylvestre, Doicaru, Radaslavescu Rezerve: Buzbuchi, Maftei, Larie, Cercel, Kaminski, Banu, N. Popescu, Vînă, Marincean, Tănasă, Vojtus

Buzbuchi, Maftei, Larie, Cercel, Kaminski, Banu, N. Popescu, Vînă, Marincean, Tănasă, Vojtus Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

Arbitru : Găman George Cătălin. Asistenți : Ilinca Cristi Daniel și Coza Ionuț Marius. Arbitru VAR : Costreie Adrian Sorin. Arbitru AVAR : Mitruți Daniel

: Găman George Cătălin. : Ilinca Cristi Daniel și Coza Ionuț Marius. : Costreie Adrian Sorin. : Mitruți Daniel Stadion: Orășenesc

FC Voluntari - Petrolul 1-2

Au marcat: Roman ('20)/ Bran Flores ('9, pen), Malula ('71)

Echipele de start:

Petrolul : Zima - Țuțu, Papp, Malula, Dumitrescu - Hanca - Leo Santos, Bran, Jerdea, Martins - Nlundulu

: Zima - Țuțu, Papp, Malula, Dumitrescu - Hanca - Leo Santos, Bran, Jerdea, Martins - Nlundulu Rezerve : Rădulescu, Argeșanu, Zaian, Căpușă, Huseynov, Ioniță, Costache, Leescu, Ludewig, Manolache, Paraschiv, Vega

: Rădulescu, Argeșanu, Zaian, Căpușă, Huseynov, Ioniță, Costache, Leescu, Ludewig, Manolache, Paraschiv, Vega Antrenor : Ricardo Sousa

: Ricardo Sousa Voluntari: Jurhar - Haruț, Crișan, Dumbrăvanu - Schieb, Gheorghe, Onișa, Guțea, Șuteu - Roman, Babic

Jurhar - Haruț, Crișan, Dumbrăvanu - Schieb, Gheorghe, Onișa, Guțea, Șuteu - Roman, Babic Rezerve: B. Ștefan, Chioveanu, Ghindovean, Chică-Roșă, Haită, Kiki, Mamic, Merloi, Petculescu, M. Ștefan, Toma, Vencu

B. Ștefan, Chioveanu, Ghindovean, Chică-Roșă, Haită, Kiki, Mamic, Merloi, Petculescu, M. Ștefan, Toma, Vencu Antrenor : Florin Pîrvu

: Florin Pîrvu Stadion : „Anghel Iordănescu” (Voluntari)

: „Anghel Iordănescu” (Voluntari) Arbitru: Kovacs Istvan. Asistenți: Marica Mihai Marius și Vodă Alexandru-Mihai. Arbitru VAR: Andrei Florin. Arbitru AVAR: Porumbel Valentin

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 FC Argeș 5 10 2 Petrolul 5 9 3 FCSB 4 8 4 Farul 5 8 5 Rapid 4 8 6 Dinamo 4 8 7 U Craiova 4 6 8 U Cluj 3 6 9 Corvinul 4 5 10 Sepsi 4 5 11 Oțelul 4 5 12 FC Voluntari 5 4 13 CFR Cluj 3 3 14 FC Botoșani 4 3 15 UTA Arad 4 2 16 Csikszereda 4 0

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