Replică acidă pentru Ciucu Mihai Stoica, atac la primarul Capitalei: „Poate își rezolvă problemele! Bine că s-au pus microfoane”
Mihai Stoica și Ciprian Ciucu/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Superliga

Replică acidă pentru Ciucu Mihai Stoica, atac la primarul Capitalei: „Poate își rezolvă problemele! Bine că s-au pus microfoane”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 16.08.2026, ora 22:22
alt-text Actualizat: 16.08.2026, ora 22:24
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, i-a dat o replică acidă lui Ciprian Ciucu (48 de ani), primarul general al Capitalei.
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Sâmbătă, Ciucu a fost întrebat când se va putea juca din nou fotbal pe Arena Națională. În răspunsul său, edilul a lansat „săgeți” spre FCSB, evitând să pronunțe numele echipei:

„O să fie gata, se joacă acest meci între Dinamo și cealaltă echipă și asta e tot, dar în rest se va juca”.

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Mihai Stoica, replică pentru Ciprian Ciucu: „Sper să ne deschidă porțile, îi e silă să pronunțe numele echipei”

Cel mai mare stadion al României este închis în această perioadă pentru fotbal, iar FCSB a fost nevoită să-și caute provizoriu o nouă casă.

Roș-albaștrii au evoluat în Ghencea, dar s-au mutat pe „Arcul de Triumf” din cauza suprafeței de joc. Vor pleca și de acolo și vor merge la Târgoviște pentru meciul cu UTA.

„Meciul de mâine (n.r. cu FC Botoșani) va fi pe «Arc». Marți, cei care se ocupă de omologare se vor deplasa la Târgoviște și, dacă totul va fi în regulă, cum știm că va fi, pentru că s-au jucat meciuri internaționale acolo, meciul cu UTA se va juca la Târgoviște.

Dar, până atunci, noi jucăm la CFR. După UTA, jucăm cu Dinamo la Cluj”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Când a fost întrebat dacă partida cu Petrolul, programată în etapa #9, se va desfășura pe Arena Națională, Mihai Stoica a avut o replică acidă pentru Ciprian Ciucu.

„Da, vom solicita cu respect Ligii Profesioniste de Fotbal, dacă se poate, ca meciul să fie programat luni (n.r. - pe 14 septembrie), pentru a fi siguri că putem juca (Arena Națională va fi indisponibilă și în weekendul 11-13 septembrie).

Sper să ne deschidă porțile domnul primar. Știu că nu existăm pentru dumnealui, că îi e silă și să pronunțe numele echipei.

Hai că îți spun eu ce a zis primarul Ciucu. Când era primar de sector, a zis: «Ce echipă e aia? Aia e echipă din alt oraș».

Nu, nu e din alt oraș. Domnule primar, este cartierul Berceni al Bucureștiului. Dar pe atunci era la sectorul 6, nu știa foarte bine ce... cine, unde aparține. Acum, fiind primar general, nu știu cât știe.

Poate își rezolvă problemele și o să fie bine. Primarul Ciucu ar trebui să știe că suntem în București. Noi suntem o echipă bucureșteană.

În ultimele declarații a spus că joacă Dinamo cu echipa cealaltă. Îi e silă. Nu e problemă asta”.

Mihai Stoica: „Bine că s-au pus între timp niște microfoane și s-au auzit chestii”

În luna iunie, Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile de către procurorii DNA, fiind acuzat de luare de mită în perioada noiembrie-decembrie 2025, în care era primar al Sectorului 6.

Primarul general al Capitalei a depus constestație, dar Tribunalul București a respins-o, astfel că măsura a rămas în vigoare. Ciucu neagă acuzațiile, afirmând că unele persoane s-ar fi folosit de numele său.

„Marele Ciucu (n.r. – ironic). E primar general, normal. Sigur că a fost ales. Bine că s-au pus, între timp, niște microfoane și s-au auzit chestii. Sigur că da, prezumția de nevinovăție. Bineînțeles că va dovedi că este neprihănit”, a concluzionat Mihai Stoica.

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