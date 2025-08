Atenție, CFR! Braga vine la Cluj cu cel mai valoros lot din istoria clubului. Pau Victor, cumpărat cu 12 milioane € de la Barça, debutează în Gruia

Braga, adversara lui CFR Cluj, vine în Gruia cu cel mai valoros lot din istoria clubului.

Joi, 7 august, de la ora 19:30, echipa lui Dan Petrescu primește vizita portughezilor de la Braga, în prima manșă a turului al treilea preliminar din Europa League.

Meciul este așteptat cu sufletul la gură de fanii ardeleni, dar și cu mult realism: misiunea campioanei României se anunță infernală. Nu și imposibilă!

Sporting Braga vine în Gruia cu cel mai valoros lot din istoria clubului, evaluat la 173 de milioane de euro, și cu o forță financiară impresionantă care reflectă ambițiile uriașe ale formației de la Oceanul Atlantic.

CFR Cluj - Braga. Lusitanii au un lot evaluat la 173 milioane de euro

Braga, a patra forță din Portugalia, după Benfica, FC Porto și Sporting Lisabona, a investit 28,57 milioane de euro doar în transferurile din această vară. Cu 5,82 milioane de euro mai mult față de precedentul sezon.

Capul de afiș este, fără îndoială, Pau Victor, atacant spaniol în vârstă de 23 de ani, achiziționat de la FC Barcelona în urmă cu 10 zile pentru 12 milioane de euro.

La această sumă se pot adăuga încă 3 milioane de euro, sub formă de bonusuri colective și individuale. Acesta devine astfel cel mai scump jucător din istoria clubului.

Pau Victor, cel mai scump fotbalist din istoria clubului Braga: „ Ne așteaptă două manșe dificile”

Spaniolul, care nu a evoluat în meciurile din turul al doilea preliminar al UEFA Europa League împotriva lui Levski Sofia (0-0 în deplasare, 1-0 acasă), este pregătit să debuteze împotriva lui CFR Cluj. Și este foarte optimist:

„Avem ambiția de a merge mai departe, de a juca în Europa League. Este un obiectiv clar. Ne așteaptă două manșe dificile. Meciul de joi va fi foarte important.

Trebuie să mergem acolo ca să câștigăm și să obținem un rezultat bun. Apoi, să ne calificăm acasă. Avem o echipă capabilă să treacă mai departe, dar asta trebuie demonstrat pe teren.

Am venit să câștig toate meciurile. Și asta înseamnă să câștig campionatul. La fel cum am venit să câștig și cupele. Am venit să câștig toate trofeele posibile. Trebuie să luăm fiecare meci pe rând. Nu vreau să privesc mai departe de atât. Dar, evident, obiectivul este să câștigăm tot”, a declarat Pau Victor, citat de publicația A Bola.

50 de milioane de euro reprezintă clauză de reziliere pe care o are Pau Victor în contractul cu Braga, valabil până în 2030

Braga a investit 60 milioane de euro în transferurile efectuate în ultimul an

Clubul din nordul Portugaliei nu doar că are cel mai scump lot din istoria sa, evaluat la 173 de milioane de euro de site-ul Transfermarkt, dar traversează o perioadă istorică din punct de vedere al investițiilor și ambiției.

Președintele Antonio Salvador a anunțat clar: titlul de campioană a Portugaliei este ținta stabilită de Braga în următorii patru ani.

Iar asta se vede în strategia de mercato: clubul a stabilit recorduri succesive de transferuri, de la Mario Dorgeles (11 milioane euro) la Pau Víctor (12 milioane euro), cu peste 60 de milioane euro cheltuiți în total în ultimul an pentru 33 de jucători.

Pau Victor FOTO Imago

Antrenorul Carlos Vicens este deja sub presiune. Fanii sunt nemulțumiți de jocul echipei

Cu toate astea, fanii nu sunt mulțumiți de jocul echipei. Noul antrenor, Carlos Vicens, fost secund al lui Pep Guardiola la Manchester City, este deja contestat de o parte a suporterilor, după calificarea chinuită cu Levski Sofia.

Ibericul are doar două luni la cârma echipei și meciul cu CFR Cluj va fi un test important pentru a-și câștiga încrederea fanilor și a demonstra că poate conduce acest proiect ambițios.

„Este inacceptabil ca echipa să nu fie ultra-competitivă pe 31 iulie 2025”, comentau fanii după returul cu Levski Sofia, câștigat cu mari emoții, scor 1-0, în prelungiri, după 0-0 în Bulgaria.

200 este numărul meciurilor europene pe care Braga îl bifează la Cluj-Napoca

CFR Cluj este o echipă cu tradiție europeană. Îmi aduc aminte că i-am urmărit timp de câțiva ani în Champions League, inclusiv în faza grupelor, contra unor echipe puternice. Nu suntem favoriți, în dicționarul meu acel cuvânt nu există. Când începe meciul, este unsprezece contra unsprezece și va trebui să fim la cel mai înalt nivel dacă vrem să concurăm cu ei. Nu suntem încă la cel mai bun nivel fizic. Carlos Vicens, antrenor SC Braga

Transferurile efectuate de Braga în mercato de vară, 2025-2026

Pau Víctor - atacant/23 ani (Barcelona) - 12 mil. euro

Mario Dorgeles - mijlocaș defensiv/20 ani (Nordsjaelland) - 11 mil. €

Fran Navarro - atacant/27 ani (FC Porto) – 2,7 mil. €

Gustaf Lagerbielke (Celtic / ex-Twente) – 2,57 mil. €

Alaa Bellaarouch - portar/23 ani (Strasbourg) - 300.000 €

Leonardo Lelo - fundaș stânga/25 ani (Casa Pia) - gratis

Gabriel Moscardo - mijlocaș defensiv/19 ani (PSG) - împrumut

Valoare totală: 28,57 mil. €

31,4 milioane euro este cota de piață a jucătorilor din lotul formației CFR Cluj, conform Transfermarkt

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport