E șansa Marocului! VIDEO. Într-o perioadă extraordinară, „leii din Atlas” sunt în finala Cupei Africii. Bounou, ce paradă la 11 metri!

Maroc, care aștepta finala Cupei Africii pe Națiuni din 2004, va juca pe teren propriu ultimul act CAN 2025, duminică, împotriva Senegalului. Portarul Bounou, erou la penaltyuri în semifinale.

Maroc nu mai fusese finalistă la Cupa Africii pe Națiuni de peste două decenii, din 2004, când pierduse, 1-2 cu Tunisia.

Și nu a mai cucerit trofeul de aproape jumătate de secol. Din 1976, unicul triumf al „leilor din Atlas”.

Maroc nu a primit gol în eliminatorii. Înfruntă Senegal în finală

Acum, este ocazia perfectă. Joacă pe teren propriu și e cel mai bun moment al fotbalului local.

După ce naționala de seniori a jucat în semifinalele Mondialului din 2022 (0-2 cu Franța), reprezentativa de juniori a cucerit CM U20 chiar în acest an, 2-0 în ultimul act în fața Argentinei.

Și la CAN 2025, finală! Traseul nu a fost ușor:

1-0 cu Tanzania în „optimi”.

2-0 cu Camerun în „sferturi”.

0-0, 4-2 la penaltyuri cu Nigeria în semifinale.

Finala e duminică (21:00), împotriva Senegalului condus de Sadio Mane, care joacă a treia oară cu trofeul pe masă la ultimele patru ediții ale turneului continental (0-1 cu Algeria în 2019, 0-0, 4-2 pen. cu Egipt în 2021). Chiar Mane a înscris la 1-0 în semifinala cu Egipt.

Bounou a apărat al doilea penalty ca la handbal

Miercuri seară, Marocul lui Walid Regragui a ajuns la penaltyuri, unde a ajutat-o încă o dată Yassine Bounou, superspecialist la loviturile de departajare.

Portarul a apărat două mingi: dacă la Chukwueze a plonjat simplu, spre dreapta, la Onyemaechi a surprins cu strategia sa. Pur și simplu, a sărit de mai multe ori pe picioare spre stânga, precum un goalkeeper de handbal. Și a respins decisiv!

Am pregătit bine această serie de penaltyuri, dar și adversarii au făcut-o. A trebuit să mă bazez pe intuiția mea și am reușit. Yassine Bounou, portar Maroc

Regragui: „Rezultatul erei de aur a fotbalului marocan”

„Jucătorii m-au protejat. Își iubesc antrenorul și le-am spus să mă răsplătească pe teren. Acesta este rezultatul erei de aur a fotbalului marocan”, a declarat selecționerul Walid Regragui.

„Această echipă a scris încă o dată istorie. Punctul nostru forte a fost să nu lăsăm Nigeria să-și creeze ocazii”, a adăugat căpitanul Achraf Hakimi, apărătorul lui PSG.

„Noi meritam să jucăm finala. Toți marocanii o meritau”.

