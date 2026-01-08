Gest controversat în Cupa Africii Un jucător de la Wolfsburg și-a cerut scuze după ce a făcut un gest jignitor la adresa unui erou național din Congo

Mohamed Amoura (25 de ani), atacantul algerian de la Wolfsburg, și-a cerut scuze după ce a făcut un gest controversat, considerat jignitor la adresa unui erou național din Congo.

Întâmplarea s-a petrecut la finalul partidei dintre Algeria și Congo, câștigat de algerieni cu 1-0 în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni.

Mohamed Amoura a sărbătorit victoria și în fața suporterilor congolezi, unde se afla un fan care stătea drept, deasupra tuturor, îmbrăcat în culorile naționale, cu o mână ridicată.

Atacantul a imitat postura acestuia, apoi s-a întins pe jos.

Mohamed Amoura și-a cerut scuze după gestul considerat jignitor la adresa unui erou național din Congo

Fanul, pe nume Michel Nkuka Mboladinga, devenise celebru la acest turneu final pentru că a stat în acea postură, câștigându-și porecla „Lumumba”, pentru că imita felul în care stătea Patrice Lumumba, primul prim-ministru al Republicii Democrate Congo, conform espn.co.uk.

Patrice Lumumba a fost liderul mișcării pentru independența față de colonialismul belgian și a fost asasinat în 1961, iar în prezent este considerat erou național în Republica Democrată Congo.

Ulterior, atacantul și-a cerut scuze oficial și a explicat că nu era conștient de semnificația simbolului pentru populația din Congo.

„Meciul contra Congo a fost un meci important, foarte intens, cu multă tensiune și emoție pe teren.

Țin să precizez un lucru: în acel moment nu eram conștient de ceea ce reprezenta persoana sau simbolul prezent în tribune. Am vrut pur și simplu să fac o glumă, fără nicio intenție rea sau dorință de a provoca pe cineva.

Respect Congo și echipa lor. Sincer, le doresc tot ce e mai bun și sper să se califice la Cupa Mondială. Dacă atitudinea mea a putut fi înțeleasă greșit, îmi pare sincer rău, pentru că nu aceasta a fost intenția mea!”, a notat fotbalistul, pe rețelele de socializare.

Pentru a calma spiritele, Federația Algeriană de Fotbal a organizat o întâlnire cu suporterul Michel Nkuka Mboladinga la sediul său și i-a oferit un tricou al echipei naționale a Algeriei, pe care era imprimat numele liderului istoric „Lumumba”.

Mohamed Amoura evoluează la VfL Wolfsburg, pentru care a bifat 49 de meciuri, a marcat 16 goluri și a oferit 14 pase decisive.

Atacantul, evaluat la 32 de milioane de euro de Transfermarkt, a mai jucat anterior la Union Saint-Gilloise, Lugano și ES Setif.

Ce urmează pentru Algeria în Cupa Africii pe Națiuni

Cupa Africii pe Națiuni a ajuns în faza sferturilor de finală. Algeria va întâlni Nigeria pe 10 ianuarie.

Celelalte trei partide din „sferturi” sunt:

9 ianuarie 2026: Mali – Senegal

9 ianuarie 2026: Camerun – Maroc

10 ianuarie 2026: Egipt – Coasta de Fildeș

