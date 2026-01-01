Guvernul a suspendat echipa națională! Superstarul echipei, interzis, staff-ul tehnic, dizolvat,  după rezultatele de la Cupa Africii pe Națiuni
Echipa națională a Gabonului. Foto: Imago
Guvernul a suspendat echipa națională! Superstarul echipei, interzis, staff-ul tehnic, dizolvat, după rezultatele de la Cupa Africii pe Națiuni

Ionuț Cojocaru
Publicat: 01.01.2026, ora 17:07
  • Guvernul Gabonului a decis să suspende pe termen nedeterminat echipa națională, în urma parcursului de la Cupa Africii pe Națiuni.

Întreg stafful tehnic a fost dizolvat și doi dintre cei mai importanți jucători: Pierre-Emerick Aubameyang (36 de ani) și căpitanul Bruno Ecuele Manga (37 de ani) au fost interziși la prima reprezentativă a Gabonului, conform nytimes.com.

Scandal în Gabon. Guvernul suspendă echipa națională

Gabon a încheiat pe ultimul loc în Grupa F la AFCON 2025, cu trei înfrângeri din tot atâtea partide.

  • 24 decembrie 2025: Camerun - Gabon 1-0
  • 28 decembrie: Gabon - Mozambic 2-3
  • 31 decembrie: Gabon - Coasta de Fildeș 2-3

Momentul care a aprins spiritele a fost ultimul meci, împotriva Coastei de Fildeș: gabonezii conduceau cu 2-0, după reușitele lui Kanga (minutul 11) și Bouanga (minutul 21), dar s-au prăbușit pe final.

Jean-Philippe Krasso a redus din diferență în minutul 44, iar în ultimele zece minute ivorienii au întors rezultatul prin golurile lui Evan Guessand (minutul 90+1) și Bazoumana Traore (minutul 90+6).

Imediat după eliminare, guvernul a făcut public, la televiziunea națională, un comunicat extrem de dur, în care a calificat prestația „Panterelor” drept „rușinoasă” și a anunțat măsuri radicale.

30,6 milioane de euro
valorează echipa națională a Gabonului, conform transfermarkt.com. Cel mai scump jucător este Denis Bouanga (8 milioane de euro), urmat de Mario Lemina (6 milioane) și Jacques Ekomie (4 milioane)

În același mesaj, autoritățile au anunțat că Pierre-Emerick Aubameyang și Bruno Ecuele Manga sunt excluși din națională și nu vor mai fi convocați.

  • Bruno Ecuele Manga: jucătorul cu cele mai multe selecții din istoria naționalei (105)
  • Pierre-Emerick Aubameyang: golgheterul all-time al Gabonului (41 de goluri).

Ecuele Manga a fost titular în primele două partide de la AFCON, însă a fost lăsat pe bancă la meciul cu Coasta de Fildeș.

Aubameyang, jucătorul lui Marseille, a marcat în înfrângerea cu 3-2 în fața Mozambicului, dar nu a făcut parte din lot în ultima partidă, din cauza unei accidentări la coapsă.

Staff-ul tehnicianului Thierry Mayouma, dizolvat

Efectele înfrângerilor nu s-au oprit la nivelul jucătorilor. Guvernul a decis „dizolvarea staffului tehnic”. Selecționerul Thierry Mayouma, fost internațional cu peste 30 de apariții pentru Gabon, și colaboratorii săi au fost puși pe liber.

„Având în vedere prestația rușinoasă a «Panterelor» la Cupa Africii pe Națiuni 2025 și luând în considerare efectele multiple care sunt diametral opuse valorilor de etică și exemplu promovate de Republica a Cincea, Guvernul a decis: dizolvarea staff-ului tehnic; suspendarea echipei naționale până la noi ordine; excluderea jucătorilor Bruno Ecuele Manga și Pierre-Emerick Aubameyang din echipă.

În plus, Guvernul solicită Federației Gaboneze de Fotbal să își asume pe deplin responsabilitățile”, au notat autoritățile în comunicatul transmis.

Eșec și în preliminariile pentru Campionatul Mondial

Tensiunile vin pe fondul unei serii de dezamăgiri la nivel de rezultate. În noiembrie, Gabon a ratat calificarea la Cupa Mondială, după ce a pierdut în fața Nigeriei, scor 4-1) într-o semifinală de baraj disputată într-o singură manșă.

Ironia este că, în preliminarii, Gabon avusese un parcurs solid: opt victorii în zece meciuri, dar a terminat la un singur punct în spatele liderului de grupă, Coasta de Fildeș.

Clasamentul Grupei F din preliminariile africane pentru Campionatul Mondial 2026

LocEchipăMeciuriPuncte
1Coasta de Fildeș1026
2Gabon1025
3Gambia1013
4Kenya1012
5Burundi1010
6Seychelles100

cupa africii pe natiuni gabon pierre emerick aubameyang guvern
