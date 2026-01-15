Culisele mutării lui Drăgușin GOLAZO.ro a aflat cum privește Tottenham plecarea stoperului » Care e condiția și când s-ar face transferul
Drăgușin mai are patru ani și jumătate de contract la Tottenham Foto: Imago
Culisele mutării lui Drăgușin GOLAZO.ro a aflat cum privește Tottenham plecarea stoperului » Care e condiția și când s-ar face transferul

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 15.01.2026, ora 12:43
alt-text Actualizat: 15.01.2026, ora 12:43
  • Radu Drăgușin (23 de ani) va părăsi probabil Tottenham în această iarnă, pentru că șansele de a juca sunt minime pe White Hart Lane.
  • Dar clubul londonez va accepta despărțirea de „tricolor” numai în anumite condiții. 

Dacă se va realiza mutarea lui Radu Drăgușin, va fi spre sfârșitul lunii, în ultimele zile de mercato.

Tottenham nu vrea să-l împrumute pe Drăgușin. Doar transfer definitiv

Sursele GOLAZO.ro de la Londra susțin că nu e o afacere ușoară și că Tottenham ar accepta să se despartă acum de stoperul în vârstă de 23 de ani, dar numai cu o condiție. 

Să fie vândut și să-și recupereze o mare parte din suma investită în urmă cu fix doi ani, în ianuarie 2024.

25 de milioane de euro
a plătit Tottenham pentru a-l achiziționa pe Radu Drăgușin de la Genoa

Drăgușin, acord personal. Dar cinci milioane diferență între cerere și ofertă

Dacă RB Leipzig ar fi de acord să-l cumpere, în schimb, AS Roma pare interesată doar de un împrumut în această iarnă, cu opțiune de transfer definitiv la vară. Clubul giallorosso vrea să-l vadă întâi jucând, după nouă luni de pauză forțată de ruptura ligamentului încrucișat anterior. 

Drăgușin a jucat doar 5 minute în acest sezon, la Crystal Palace - Tottenham 0-1, în Premier League, pe 28 decembrie Foto: Imago Drăgușin a jucat doar 5 minute în acest sezon, la Crystal Palace - Tottenham 0-1, în Premier League, pe 28 decembrie Foto: Imago
Drăgușin a jucat doar 5 minute în acest sezon, la Crystal Palace - Tottenham 0-1, în Premier League, pe 28 decembrie Foto: Imago

„Tricolorul” ar avea un pact personal cu Roma, pe patru sezoane, potrivit Corriere dello Sport.

Își dorește să joace, iar pe White Hart Lane e foarte dificil acum, mai ales după formația sa a fost eliminată și din Cupa Angliei, și din Cupa Ligii.

14 este locul
ocupat acum de Tottenham în Premier League, cu numai 27 de puncte în 21 de etape

Problema care întârzie transferul: Tottenham nu are încă o înțelegere nici asupra sumei.

Ar fi o diferență de 5 milioane de euro între ce așteaptă Spurs și cât plănuiește să achite Roma. Deocamdată, suma la care se gândește Roma e de 15 milioane. Londonezii pretind minimum 20!

Tottenham încearcă să cumpere alt stoper. Ar rămâne cu apărarea descoperită

Sursele GOLAZO.ro explică de ce Tottenham nu vrea să-l cedeze sub formă de împrumut. 

Acum, pe lângă Drăgușin, antrenorul Thomas Frank are doar trei variante în centrul defensivei: Cristian Romero, Micky van de Ven și Kevin Danso.

Spurs au deja doi stoperi împrumutați, croatul Luka Vuskovic (Hamburg) și japonezul Kota Takai (Monchenglabach).

Insularii ar renunța la Drăgușin, dar numai dacă obțin o sumă imediat în schimbul lui, pentru a o putea reinvesti în achiziționarea altui fundaș central.

Altfel, nu. Nici antrenorul, nici directorii clubului nu vor să lase echipei doar trei stoperi. Mai ales când îi ai pe Romero și Van de Ven, deseori accidentați în ultimele sezoane.

