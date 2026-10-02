Scrie istorie la 72 de ani! Veteranul atletismului a cucerit o nouă medalie de aur » Recordul stabilit: „Nici nu știam”
Foto: Facebook/Martin Benchea Joca
Atletism

Scrie istorie la 72 de ani! Veteranul atletismului a cucerit o nouă medalie de aur » Recordul stabilit: „Nici nu știam”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.10.2026, ora 20:49
alt-text Actualizat: 02.10.2026, ora 21:29
  • Martin Benchea Joca (72 de ani), un mare împătimit al atletismului, a cucerit încă o medalie de aur, pe echipe la semimaraton, și a stabilit un nou record național al probei la categoria sa de vârstă.
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Cu un total de 230 de medalii în cariera sa, veteranul atletismului din Bacău a participat la Balcaniada Masters, competiție organizată în Craiova în perioada 17-20 septembrie.

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Martin Benchea Joca a cucerit încă o medalie de aur și a stabilit un record național

Martin Benchea Joca, atlet care este pregătit de Carmina Gorgan la CSM Bacău, a câștigat medalia de aur pe echipe la semimaraton, categoria de vârstă 70-74 de ani.

Atletul în vârstă de 72 de ani a stabilit și un record național al probei alături de colegii săi de echipă, care au obținut timpul total de 7 ore, 11 minute și 57 de secunde.

„Nici nu știam de această performanță. Am aflat când ne-au felicitat oficialii, iar bucuria a fost dublă”, a spus în primă parte Martin Benchea Joca, conform desteptarea.ro.

Atletul a cucerit și medalia de bronz la individual în proba de semimaraton, performanță pe care a comentat-o ulterior:

„Că tot vorbeam de cum se îngrămădesc medaliile, România a cucerit 64 de medalii de bronz, cu tot cu a mea, la această ediție a Campionatului Masters ce a reunit la Craiova peste 900 de participanți din 14 țări”.

Martin Benchea Joca a vorbit mai apoi despre realizările sale de la ultimele competiții la care a participat.

„Pot spune că nu am pierdut vara de pomană, așa că, până la reușita balcanică din septembrie, de la Craiova, am participat la Naționalele Masters de la București, din 8-9 august și apoi la Campionatul European de alergare montană organizat în premieră în țara noastră la Râșnov și care a reunit 2.500 de participanți.

La Naționale am luat locul 3 la 5.000 metri și locul 5 la 1.500. Iar la Râșnov am concurat vineri în proba de 3,7 km, pe un traseu pe verticală, iar duminică la 12,5 km.

A fost greu, foarte greu la Rășnov, dar a fost și frumos, foarte frumos, iar faptul că am dus probele la bun sfârșit a reprezentat cea mai importantă victorie pentru mine”, a mai spus Martin Benchea Joca.

Îmi voi lua din nou picioarele la spinare deoarece pe 24 octombrie voi concura la Sfântu-Gheorghe. E pentru a șasea oară când particip. Și sper că va și a șasea oară când voi urca pe podium pentru că de patru ori am luat locul 1 și o dată m-am clasat al treilea Martin Benchea Joca, atlet

Atletul din Bacău va împlini vârsta de 73 de ani la începutul anului viitor.

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