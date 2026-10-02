CFR Cluj, datorie la Fiorentina 16 cazuri noi la FIFA pentru neplata unor obligații și din nou transferuri blocate
Louis Munteanu a fost cumpărat de CFR Cluj de la Fiorentina (montaj GOLAZO.ro)
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CFR Cluj, datorie la Fiorentina 16 cazuri noi la FIFA pentru neplata unor obligații și din nou transferuri blocate

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 02.10.2026, ora 19:54
alt-text Actualizat: 02.10.2026, ora 20:26
  • CFR Cluj apare din nou la FIFA pe lista cluburilor cu interdicție la transferuri.
  • Clubul din Gruia are de achitat peste 70.000 de euro în 16 cazuri privind neplata la termen a unor obligații financiare.
  • Printre acestea se află și o datorie către Fiorentina, pentru formarea lui Louis Munteanu.
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Clubul din Gruia figurează cu patru interdicții la transferuri: una introdusă pe 9 septembrie, pentru trei perioade de mercato, două pe 29 septembrie, valabile până la ridicarea lor, și una pe 30 septembrie, tot pentru trei perioade de mercato.

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CFR Cluj are din nou interdicție la transferuri

Reapariția CFR-ului pe lista FIFA vine la câteva zile după ce Tribunalul Specializat Cluj a autorizat administratorul judiciar RTZ & Partners să efectueze plățile necesare pentru stingerea obligațiilor financiare stabilite de FIFA.

CFR a achitat ulterior obligațiile restante, iar pe 7 septembrie FIFA a ridicat interdicția. Clubul a ieșit atunci de pe lista sancțiunilor și a putut înregistra jucătorii transferați în vară.

Acum, CFR Cluj are din nou interdicții active.

CFR Cluj, datorie la Fiorentina 16 cazuri noi la FIFA pentru neplata unor obligații și din nou transferuri blocate CFR Cluj, datorie la Fiorentina 16 cazuri noi la FIFA pentru neplata unor obligații și din nou transferuri blocate

16 cazuri și peste 70.000 de euro neachitați

Noile sancțiunii apar într-un context mai larg. Comisia de Disciplină a FIFA a publicat 16 decizii prin care CFR Cluj a fost sancționată pentru neachitarea la termen a unor obligații financiare, în baza Regulamentului Camerei de Compensare FIFA.

Deciziile au fost pronunțate în lunile iunie și august 2026, iar sumele cumulate pe care CFR trebuie să le achite în aceste spețe depășesc 70.000 de euro. La acestea se adaugă amenzi disciplinare de peste 29.000 de dolari.

Printre jucătorii ale căror transferuri au generat aceste obligații se numără Mateus Cesare Moura Peloggia, Virgiliu Postolachi, Abdul Kader Keita, Luka Juricic, Bogdan Țîru, Ziv Morgan, Moustapha Name, Emmanuel Mensah și Peter Goodly Michael.

Cea mai mare sumă apare în cazul lui Mateus Cesare Moura Peloggia: CFR Cluj trebuie să achite 48.694 de euro, iar FIFA a stabilit și o amendă de 24.350 de dolari.

CFR Cluj, datorie de 17.000 de euro către Fiorentina pentru Louis Munteanu

Printre cele 16 spețe se află și patru dosare legate de transferul lui Louis Munteanu de la Fiorentina. În aceste cazuri, CFR Cluj trebuie să achite clubului italian circa 17.000 de euro.

Suma reprezintă taxa de solidaritate cuvenită peninsularilor pentru formarea atacantului de 23 de ani, vândut de CFR Cluj în MLS, la D.C. United, în schimbul sumei de 7 milioane de dolari (aproximativ 6 milioane de euro).

FIFA a stabilit și amenzi cumulate de 4.850 de dolari, aplicate pentru recidiva clubului în ceea ce privește neplata la termen a sumelor datorate.

Răzvan Zăvăleanu anunță o strategie-surpriză: „Modalitatea de rezolvare este alta, nu plata!”

Administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu a confirmat existența noilor interdicții și a explicat că situația actuală este diferită de cea rezolvată prin plățile aprobate de instanță în septembrie.

Potrivit lui Zăvăleanu, CFR Cluj încearcă să ridice noile sancțiuni prin mecanismele prevăzute de regulamentele FIFA pentru cluburile aflate în insolvență.

„Modalitatea de rezolvare este alta, nu plata”, a declarat administratorul judiciar, potrivit digisport.ro.

Structura datoriilor prezentată tribunalului de CFR Cluj

CFR Cluj se află în procedură de insolvență din 20 august 2026, când Tribunalul Specializat Cluj a admis cererea clubului. Societatea avea, la 31 iulie, datorii totale de peste 197 de milioane de lei, echivalentul a 37,5 milioane de euro!

  • 170.157.591,50 lei (32.400.000 €) - obligații față de furnizori și alți creditori;
  • 10.351.328,86 lei (1.970.000 €) - datorii către jucători;
  • 16.231.197,08 lei (3.090.000 €) - datorii către bugetul de stat;
  • 347.761 lei ( 66.000 €) - datorii către salariați.

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