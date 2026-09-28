Cine transmite România - Bosnia Postul TV pe care se vede al doilea meci din Liga Națiunilor

România - Bosnia, al doilea meci al „tricolorilor” din Liga Națiunilor, se vede și la TV.

Partida de pe Arena Națională începe de la 21:45 și poate fi urmărită și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

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După 1-2 în Suedia, România revine pe cel mai mare stadion al țării pentru confruntarea cu Bosnia.

Duelul va reprezenta primul meci oficial al lui Gică Hagi pe teren propriu de la revenirea pe banca echipei naționale, însă acesta se va desfășura fără spectatori, după pedeapsa primită de FRF.

Meciul România - Bosnia va fi transmis de Antena 1

Așa cum s-a întâmplat și la partida de la Stockholm, celelalte meciuri care vor urma pentru „tricolori” în această perioadă vor fi transmise în direct pe Antena 1.

Postul TV a achiziționat în 2024 drepturile de televizare pentru aceste meciuri din 2026 și 2027, adică Liga Națiunilor și preliminariile pentru Euro 2028.

Anterior, meciurilor naționalei au fost transmise alternativ de Prima TV și Antena 1, conform unei înțelegeri între cele două canale TV.

FOTO. Bosnia - România 3-1, ultimul duel direct dintre cele două naționale

Lotul României pentru partida cu Bosnia

PORTARI

Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

FUNDAȘI

Tony Strata, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Andrei Burcă, Lisav Eissat

MIJLOCAȘI

Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Cătălin Cîrjan, David Matei, Darius Olaru, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir

ATACANȚI

Florin Tănase, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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