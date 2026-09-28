Cine transmite  România - Bosnia Postul TV pe care se vede  al doilea meci din Liga Națiunilor +18 foto
Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Nationala

Cine transmite România - Bosnia Postul TV pe care se vede al doilea meci din Liga Națiunilor

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.09.2026, ora 16:13
alt-text Actualizat: 28.09.2026, ora 16:13
  • România - Bosnia, al doilea meci al „tricolorilor” din Liga Națiunilor, se vede și la TV.
  • Partida de pe Arena Națională începe de la 21:45 și poate fi urmărită și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.
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După 1-2 în Suedia, România revine pe cel mai mare stadion al țării pentru confruntarea cu Bosnia.

Duelul va reprezenta primul meci oficial al lui Gică Hagi pe teren propriu de la revenirea pe banca echipei naționale, însă acesta se va desfășura fără spectatori, după pedeapsa primită de FRF.

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Meciul România - Bosnia va fi transmis de Antena 1

Așa cum s-a întâmplat și la partida de la Stockholm, celelalte meciuri care vor urma pentru „tricolori” în această perioadă vor fi transmise în direct pe Antena 1.

Postul TV a achiziționat în 2024 drepturile de televizare pentru aceste meciuri din 2026 și 2027, adică Liga Națiunilor și preliminariile pentru Euro 2028.

Anterior, meciurilor naționalei au fost transmise alternativ de Prima TV și Antena 1, conform unei înțelegeri între cele două canale TV.

FOTO. Bosnia - România 3-1, ultimul duel direct dintre cele două naționale

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Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (17).jpg

Galerie foto (18 imagini)

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Lotul României pentru partida cu Bosnia

PORTARI

  • Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

FUNDAȘI

  • Tony Strata, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Andrei Burcă, Lisav Eissat

MIJLOCAȘI

  • Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Cătălin Cîrjan, David Matei, Darius Olaru, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir

ATACANȚI

  • Florin Tănase, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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