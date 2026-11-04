Tensiuni Carrick-Cunha De ce l-a trimis antrenorul la vestiare pe eroul lui Manchester United din meciul cu AS Roma » Brazilianul a reacționat nervos

Matheus Cunha (27 de ani) și Michael Carrick (45 de ani), antrenorul lui Manchester United, au fost protagoniștii unui moment tensionat cu după victoria spectaculoasă cu AS Roma, scor 3-2, din etapa #4 a Ligii Campionilor.

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Atacantul brazilian, care a marcat de două ori și a fost eliminat pe finalul partidei, a părut nemulțumit după ce tehnicianul i-a cerut să părăsească terenul.

Matheus Cunha, schimb tensionat de replici cu Michael Carrick după Manchester United - Roma 3-2

Deși a contribuit decisiv la victorie, marcând două goluri în minutele 83 și 86, Cunha a încheiat partida cu un cartonaș roșu.

Brazilianul a primit primul avertisment după golul de 3-2, când și-a scos tricoul și a sărit în mijlocul suporterilor pentru a sărbători.

About last night 💭 https://t.co/BiJPTGLybp — Manchester United (@ManUtd) November 4, 2026

Câteva minute mai târziu, atacantul a comis un fault asupra lui Leonardo Balerdi și a văzut al doilea cartonaș galben, fiind eliminat în prelungirile partidei.

Cunha a urmărit ultimele momente ale partidei de lângă teren, iar după fluierul final a încercat să revină pe gazon pentru a sărbători victoria alături de coechipieri.

Michael Carrick l-a oprit și i-a cerut să meargă la vestiare , conform talksport.com. Fanii au surprins un schimb de replici între cei doi, după care atacantul a reacționat nervos.

Un reprezentant al clubului l-a însoțit pe brazilian spre tunelul de acces la vestiare, în timp ce acesta continua să protesteze.

În cele din urmă, Cunha s-a oprit pentru a-i aplauda pe suporterii lui Manchester United, înainte de a părăsi terenul.

De ce l-a trimis Michael Carrick la vestiare pe Cunha

Antrenorul ar fi încercat să evite o eventuală sancțiune suplimentară pentru atacant. Conform regulamentului IFAB, un fotbalist eliminat trebuie să părăsească atât terenul, cât și zona tehnică și împrejurimile acestora.

Prin urmare, revenirea lui Cunha pe gazon după fluierul final putea ridica probleme disciplinare, conform manchestereveningnews.co.uk.

Dacă incidentul ar fi fost consemnat de oficialii meciului în raportul de arbitraj, brazilianul ar putea risca sancțiuni suplimentare din partea UEFA.

9 meciuri consecutive fără victorie avea Manchester United înaintea succesului cu Roma, scor 3-2, obținut de echipa antrenată de Michael Carrick

Michael Carrick, despre Cunha: „Sunt dezamăgit de felul în care s-a terminat”

La conferința de presă, antrenorul lui Manchester United a vorbit despre contribuția atacantului brazilian.

„Matheus poate face astfel de lucruri, are momentele lui. L-am mutat mai în centru la pauză, am făcut schimb de poziții între el și Bryan, pentru a schimba puțin așezarea echipei.

A ajuns în poziții bune. Sunt dezamăgit de felul în care s-a terminat, dar asta arată și cât de mult îi pasă și cât de implicat este. De aceea îl vrem aici”, a declarat Carrick.

Cunha a întors rezultatul pentru Manchester United în 3 minute

Manchester United a jucat slab în prima repriză și a intrat la pauză condusă cu 2-0, huiduită de propriii suporteri.

În partea secundă, brazilianul a obținut lovitura de pedeapsă din care Bruno Fernandes a redus diferența.

Căpitanul lui United a ratat inițial penalty-ul, dar execuția a fost repetată după ce arbitrii au constatat că un jucător al Romei intrase prea devreme în careu. La a doua încercare, Fernandes a înscris.

Cunha a restabilit egalitatea în minutul 83. Trei minute mai târziu, atacantul a primit o pasă de la tânărul Shea Lacey și l-a învins din nou pe portarul advers, completând revenirea gazdelor.

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