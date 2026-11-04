Nu-l înțelege pe Drăguș Critici pentru atacantul de la FCSB: „Ce idee e asta? Pentru asta te-a băgat pe teren?!”

Basarab Panduru (56 de ani), fost internațional român, a criticat modul în care Denis Drăguș (27 de ani) a evoluat în meciul pierdut de FCSB cu U Cluj, scor 0-1, în etapa #14 a Superligii.

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Analistul consideră că atacantul a coborât prea des la mijlocul terenului, în loc să rămână aproape de poarta adversă.

Drăguș, pus la zid după eșecul suferit de FCSB: „Pentru asta te-a băgat?!”

FCSB a fost învinsă luni seară, pe Cluj Arena, după golul marcat de Jovo Lukic în minutul 77. A fost a cincea înfrângere suferită de „roș-albaștri” în actuala ediție a campionatului.

Denis Drăguș a fost trimis pe teren în minutul 67, în locul lui Aymen Boutoutaou, și a fost aproape să aducă egalarea în prelungiri, când a șutat spectaculos din voleu, dar mingea a lovit bara transversală.

Cu toate acestea, Basarab Panduru a avut obiecții legate de poziționarea atacantului.

Drăguș a coborât de mai multe ori la mijlocul terenului să primească mingea, în loc să rămână în apropierea porții adverse.

„Cum să fie OK? Ce idee e asta?! Tu să vii aici, îi pasezi lui ăla, ăla centrează, iar tu nu mai ajungi niciodată în careu și nici nu este nimeni acolo.

Eu știu de ce ai veni aici? Că așa vrei tu, că așa îți place mingea. Să vii să iei mingea și să driblezi patru.

De-asta te-a băgat în teren? Ca să vii să iei mingea din terenul tău?

Așa este el, așa o să facă. Nu este nevoie de el la mijlocul terenului. Nu vii la 60 de metri de poarta ta”, a declarat Panduru la Prima Sport.

VIDEO. Golul marcat de Lukic în U Cluj - FCSB 1-0

Gigi Becali, de altă părere despre Denis Drăguș

Spre deosebire de Panduru, patronul FCSB s-a declarat impresionat de evoluția atacantului după intrarea sa pe teren.

„E important că a venit Drăguș și crește foarte mult procentul echipei. Calitatea lui s-a văzut, elimină ușor adversarul, joacă foarte lejer.

Dacă juca Drăguș de la început, îi băteam, dar n-am putut, că n-am vrut să riscăm”.

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