Scene de război în UCL FOTO+VIDEO. Bătaie pe gazon la Lyon - Fenerbahce! Cum se apără jucătorul de la care a pornit totul: „Mi-au insultat mama și copiii” +26 foto
Foto: X. Montaj: GOLAZO.ro
Liga Campionilor

Scene de război în UCL FOTO+VIDEO. Bătaie pe gazon la Lyon - Fenerbahce! Cum se apără jucătorul de la care a pornit totul: „Mi-au insultat mama și copiii”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 27.08.2026, ora 10:34
alt-text Actualizat: 27.08.2026, ora 10:35
  • Lyon - Fenerbahce 1-2 (2-3 la general). Matteo Guendouzi (27 de ani), jucătorul oaspeților, a fost protagonistul unui scandal uriaș la finalul partidei din play-off-ul Ligii Campionilor.
  • Francezul a oferit ulterior explicații pentru gesturile sale care au înfuriat fanii.
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După 1-1 în tur, Fenerbahce s-a impus în deplasare și s-a calificat în faza principală a Ligii Campionilor. Cu toate acestea, rezultatul a fost umbrit de o încăierare generală între jucătorii și staff-urile ambelor cluburi.

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FOTO. Matteo Guendouzi, în centrul unui scandal imens după Lyon - Fenerbahce 1-2

Matteo Guendouzi, mijlocașul francez al lui Fenerbahce, a fost atacat de jucătorii și membrii staff-ului lui Lyon la finalul partidei, după ce a sărbătorit succesul echipei sale într-un mod provocator.

Fostul jucătorul al lui Olympique Marseille, marea rivală a lui Lyon, s-a bucurat din plin de victorie, chiar în fața fanilor adverși, care și-au vărsat nervii pe acesta.

Guendouzi le-ar fi arătat semne obscene suporterilor lui Lyon în timpul încălzirii și i-ar fi înjurat după ce Fenerbahce a marcat golul de 2-0, conform thesun.co.uk.

În plus, la final, acesta a sărbătorit într-un mod arogant, cu brațele larg deschise, și făcând mai multe semne fanilor, moment în care jucătorii lui Lyon s-au enervat și l-au îmbrâncit pe Guendouzi chiar pe teren.

Scandalul uriaș provocat de Matteo Guendouzi după Lyon - Fenerbahce. Foto: captură X/@aykiri
Scandalul uriaș provocat de Matteo Guendouzi după Lyon - Fenerbahce. Foto: captură X/@aykiri

Galerie foto (26 imagini)

Scandalul uriaș provocat de Matteo Guendouzi după Lyon - Fenerbahce. Foto: captură X/@NanoClmnt Scandalul uriaș provocat de Matteo Guendouzi după Lyon - Fenerbahce. Foto: captură X/@NanoClmnt Scandalul uriaș provocat de Matteo Guendouzi după Lyon - Fenerbahce. Foto: captură X/@NanoClmnt Scandalul uriaș provocat de Matteo Guendouzi după Lyon - Fenerbahce. Foto: captură X/@NanoClmnt Scandalul uriaș provocat de Matteo Guendouzi după Lyon - Fenerbahce. Foto: captură X/@khal4ever
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Romelu Lukaku și Ederson au intervenit pentru a-și apăra colegul, dar scenele șocante nu s-au oprit acolo. Când aceștia se îndreptau spre tunel, mijlocașul francez a continuat să strige către fanii lui Lyon și să se agite.

Cei prezenți în tribune au început să arunce cu pahare și diferite obiecte spre jucătorul lui Fenerbahce. Imediat după acel moment, un membru al staff-ului lui Lyon a încercat să-l agreseze pe Guendouzi.

Turcii au reacționat imediat și l-au imobilizat pe acel bărbat, în tunel începând un nou conflict.

Scandalul uriaș provocat de Matteo Guendouzi după Lyon - Fenerbahce. Foto: captură X/@khal4ever
Scandalul uriaș provocat de Matteo Guendouzi după Lyon - Fenerbahce. Foto: captură X/@khal4ever

Galerie foto (26 imagini)

Scandalul uriaș provocat de Matteo Guendouzi după Lyon - Fenerbahce. Foto: captură X/@NanoClmnt Scandalul uriaș provocat de Matteo Guendouzi după Lyon - Fenerbahce. Foto: captură X/@NanoClmnt Scandalul uriaș provocat de Matteo Guendouzi după Lyon - Fenerbahce. Foto: captură X/@NanoClmnt Scandalul uriaș provocat de Matteo Guendouzi după Lyon - Fenerbahce. Foto: captură X/@NanoClmnt Scandalul uriaș provocat de Matteo Guendouzi după Lyon - Fenerbahce. Foto: captură X/@khal4ever
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Guendouzi a fost lăudat ulterior pe rețelele sociale de mai mulți fani ai lui Marseille pentru comportamentul său și pentru că a contribuit la eliminarea lui Lyon din Liga Campionilor.

Matteo Guendouzi a evoluat pentru Olympique Marseille în mai multe rânduri sub formă de împrumut, de la Arsenal. A fost cumpărat definitiv de francezi în 2022 și a părăsit formația de pe Velodrome în 2024, atunci când a fost transferat de Lazio.

103 meciuri
a jucat Matteo Guendouzi, în total, pentru Olympique Marseille. A marcat 10 goluri și a oferit 20 de pase decisive

Matteo Guendouzi: „Mi-au insultat familia”

După scenele șocante de la finalul partidei, Matteo Guendouzi a explicat de ce a recurs la gesturi provocatoare.

Când 60.000 de oameni îți insultă familia, mama, copiii, chiar și înainte de meci, iar nimeni din brigada de arbitri nu le spune suporterilor să se oprească…

Știu că în Franța, când se întâmplă astfel de lucruri, la un moment dat se vorbește cu suporterii, iar meciul poate fi oprit. Timp de 90 de minute, ba chiar mai mult, dacă punem la socoteală și încălzirea, mi-au insultat familia. Este ceva care te afectează”, a spus mijlocașul, conform lequipe.fr.

În momentul când se bucura, Guendouzi a imitat gestul celebrului rapper francez Jul, pe care l-a făcut în fața suporterilor adverși.

Dacă vreți să ne jigniți, atunci asta trebuie să fie reciproc. Mi-au insultat mama și familia, iar pentru mine asta a fost lipsă de respect.

Dar dacă nici măcar nu mai putem sărbători așa cum ne dorim, cred că este păcat. Toată lumea știe că sunt fan OM (n.r. - Marseille), nu am ascuns niciodată asta. Este o jignire, mi-au insultat familia, iar dacă după aceea nu am voie să fac gestul lui Jul, atunci unde ajungem?

Am văzut și eu meciuri în care suporterii lui Lyon au sărbătorit în fața peluzei la Velodrome (n.r. - stadionul lui Marseille). Trebuie să fie reciproc. Din punctul meu de vedere, am dreptul să sărbătoresc”, a mai spus Guendouzi.

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