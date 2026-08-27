„Mutare proastă pentru FCSB”  Victor Pițurcă, ferm după  transferul lui Daniel Bîrligea în Serie A: „Nu e un moment bun”

Victor Pițurcă (70 de ani) a reacționat după transferul lui Daniel Bîrligea (26 de ani) la Frosinone, după două sezoane petrecute la FCSB.

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Atacantul a plecat, miercuri, în Italia pentru a semna cu noua sa echipă. A avut lacrimi în ochi la aeroport, în momentul în care a vorbit despre despărțirea de FCSB.

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Victor Pițurcă, despre transferul lui Bîrligea: „Pentru FCSB este o mutare proastă”

Victor Pițurcă consideră că mutarea în Serie A este un pas înainte pentru Daniel Bîrligea. Totodată, fostul selecționer subliniază că FCSB a pierdut unul dintre cei mai buni jucători din lot.

„Pentru Bîrligea este o mutare foarte bună, pentru FCSB este o mutare proastă. Au pierdut un jucător bun. Echipa și-a pierdut principalul marcator, golgheterul. Nu va fi simplu, dar eu cred că știe mai bine patronul (n.r. - Gigi Becali) care sunt avantajele și dezavantajele, dacă i-a dat drumul lui Bîrligea.

Nu e un moment bun, din contră. Dar să ne gândim și dacă Bîrligea știa de acest transfer și rămânea în continuare, era foarte greu să aibă concentrarea pe care trebuie să o aibă pentru meciuri.

Știm cu toții că Bîrligea e și puțin mai rebel așa… să folosesc cuvântul acesta. Ar fi fost greu să joace în continuare la același nivel. Toți jucătorii vor să plece la mai bine, e clar lucrul acesta.

Bun, dacă va fi adus alt jucător… eu n-am avut mare încredere când s-a făcut transferul de la CFR Cluj, dar Bîrligea a crescut la FCSB și a ajuns la un nivel bun”, a declarat Victor Pițurcă, conform prosport.ro.

4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Daniel Bîrligea, conform Transfermarkt

Sosit în septembrie 2024 de la CFR Cluj, Daniel Bîrligea a evoluat timp de doi ani la FCSB. A devenit un om de bază în atacul roș-albaștrilor, reușind să marcheze 33 de goluri și să ofere 8 pase decisive în 80 de meciuri jucate.

FCSB poate încasa 5 milioane pe Bîrligea

Patronul de la FCSB a dezvăluit că, în prima fază, Frosinone va plăti 1,5 milioane de euro, iar dacă echipa va rămâne în Seria A se va activa clauza de transfer definitiv, pentru încă 3,5 milioane de euro.

„Ei dau un milion jumate și dacă nu retrogradează dau și restul. Dacă rămân în Serie A e obligatoriu. Sau dacă nu rămân și îl vor în continuare, pot să-mi dea banii.

Mie îmi convine. Că iau un milion jumate pe serviciile jucătorului. Și eu am mai prelungit pe încă un an, adică anul ăsta. Acum l-am recuperat pe un contract.

Dacă pleacă, iau atacant, normal. Nu stau așa.”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

În vara lui 2016, atacantul ajungea la academia celor de la Palermo, unde a evoluat până în 2019. Ulterior, a mai jucat pentru Teramo, înainte de a veni la CFR Cluj, în 2022.

VIDEO. Daniel Bîrligea, în lacrimi la plecarea în Italia

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