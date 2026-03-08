Împotriva noilor reguli! Max Verstappen și Lando Norris, categorici cu privire la schimbările din Formula 1: „Este haos”

Max Verstappen (28 de ani), pilotul Red Bull, și Lando Norris (26 de ani), pilotul McLaren, au criticat dur noile reguli din Formula 1, odată cu începerea noului sezon.

George Russell a învins, duminică, în Marele Premiu al Australiei. Coechipierul său de la Mercedes, Kimi Antonelli, a terminat pe 2.

Lando Norris, campionul mondial en-titre, care a terminat pe locul 5 în Marele Premiu al Australiei, a fost primul care a criticat noile reguli din Formula 1.

Lando Norris: „Este haos și vom avea un accident grav”

„Este haos și vom avea un accident grav. E păcat, pentru că noi conducem, iar alții așteaptă ca ceva să meargă foarte prost și să se întâmple ceva, iar asta nu este o situație plăcută.

În funcție de ce fac piloții, poți avea diferențe de viteză relativă de 30 până la 50 km/h, iar când cineva lovește un alt pilot la această viteză, vei zbura peste gard și vei avea de suferit atât tu, cât poate și alții, iar acesta este un gând oribil”, a spus Norris, conform theguardian.com.

Max Verstappen, care a terminat pe locul 6 la Melbourne, a criticat și el schimbările din acest sezon, fiind nemulțumit de modul cum se conduc mașinile.

„Îmi place să particip la curse, dar există o limită. Cred că F1 și FIA (n.r. - Federația Internațională de Automobilism) sunt dispuse să asculte, dar sper să ia și măsuri. Nu sunt singurul care spune asta.

Nu criticăm doar de dragul de a critica. O facem pentru că avem motive. Vrem ca Formula 1 să fie o competiție adecvată, dar astăzi nu a fost cazul.

Iubesc cursele, dar vreau ca totul să fie mai bine decât astăzi”, a adăugat Max Verstappen.

Lewis Hamilton: „Mie mi-a plăcut foarte mult”

În ciuda criticilor lui Verstappen și Norris, Lewis Hamilton s-a declarat mulțumit de noile schimbări.

„Personal, mi-a plăcut foarte mult. Mi s-a părut că a fost o cursă foarte tare. Mi s-a părut că mașina a fost foarte distractiv de condus.

Am urmărit mașinile din față, a fost o luptă frumoasă. Până acum, totul e bine”.

Este logic să așteptăm să treacă două sau trei etape, este un început foarte bun pentru sport, un început foarte bun pentru spectacol. Cred că fanii s-au bucurat foarte mult de începutul cursei. Să continuăm așa și, dacă va trebui să reacționăm după câteva curse, o vom face. Frédéric Vasseur, șeful echipei Ferrari

Ce s-a modificat la mașinile de Formula 1 în 2026

Care sunt principalele schimbări?

Motoarele hibride s-au modificat. Noul raport de putere este aproximativ 50%-50% între partea electrică și cea termică (înainte, motorul cu combustie internă avea 80%).

între partea electrică și cea termică (înainte, motorul cu combustie internă avea 80%). Jumătate din putere e generată de baterii, pe care piloții trebuie să le reîncarce în timpul decelerării și frânării.

Motorul cu combustie internă rămâne un V6 turbo de 1.6 litri, dar care asigură acum doar 540 din cei 1.000 de cai putere, în loc de 850, ca înainte.

dar care asigură acum doar 540 din cei 1.000 de cai putere, în loc de 850, ca înainte. Mașina e mai mică, mai îngustă (ampatamentul, redus cu 200 mm; lățimea, cu 100 mm), mai ușoară (cu 30 kg) și cu efect de sol redus. Podeaua scade și ea cu 100 mm.

(ampatamentul, redus cu 200 mm; lățimea, cu 100 mm), mai ușoară (cu 30 kg) și cu efect de sol redus. Podeaua scade și ea cu 100 mm. Aerodinamică: modificări la aripa față, aripa spate, la podea și partea inferioară (au dispărut tunelurile Venturi pentru efect de sol).

(au dispărut tunelurile Venturi pentru efect de sol). DRS (Drag Reduction System) a fost eliminat și înlocuit cu un sistem de aerodinamică activă .

. Anvelopele, mai înguste (cu 25 mm în față și 30 mm în spate). Diametrul roților scade (15 mm în față și 30 mm în spate).

(cu 25 mm în față și 30 mm în spate). Diametrul roților scade (15 mm în față și 30 mm în spate). Combustibilul e 100% sustenabil.

