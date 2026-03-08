Cea mai nebună cursă F1! FOTO. Schimbările au revoluționat Formula 1. Russell a câștigat prima etapă.  Spectacol total +9 foto
George Russell și trofeul câștigătorului Marelui Premiu al Australiei Foto: Imago
Formula 1

Cea mai nebună cursă F1! FOTO. Schimbările au revoluționat Formula 1. Russell a câștigat prima etapă. Spectacol total

Theodor Jumătate
Publicat: 08.03.2026, ora 09:00
Actualizat: 08.03.2026, ora 13:01
  • George Russell a învins, duminică, în Marele Premiu al Australiei. Mercedes a făcut „dubla”: Kimi Antonelli, pe 2. 
  • Într-o cursă trepidantă, cu multe depășiri, Ferrari s-a luptat cu Mercedes, Charles Leclerc a avut cel mai bun start și a fost primul la un moment dat, însă a încheiat pe 3. Lewis Hamilton, pe 4. 
  • Totul s-a schimbat în Formula 1: mașini, motoare, modul de condus. Și e mai palpitant.

Mulți contestatari, tot mai mulți înaintea startului noului sezon de Formula 1. Mai ales piloți, nemulțumiți de schimbările revoluționare care au transformat mașina, motorul și modul de a conduce în F1.

Inclusiv campionul mondial Lando Norris, care îi replica supăratului Max Verstappen: „Poate să se retragă, dacă vrea, nu-l obligă nimeni să continue”. După ce olandezul spusese că „aceasta este o Formula E pe steroizi”.

Norris: „Am trecut de la cele mai bune la cele mai proaste monoposturi”

Norris s-a plâns după calificări: „Am trecut de la cele mai bune monoposturi fabricate vreodată în Formula 1, și cele mai plăcute de condus, la probabil cele mai proaste. E rău, dar trebuie să trăiești cu asta și să maximizezi ceea ce primești”.

Singurii care păreau bucuroși de modificări erau „driverii” Mercedes, George Russell și Kimi Antonelli, pentru că Mercedes a pus la punct cea mai bună mașină, adaptându-se rapid la schimbări. Mai ales Russell, considerat principalul favorit acum.

Dar Lewis Hamilton, de la Ferrari, de 7 ori campion cu Mercedes, a pus la îndoială realizările echipei germane: „Trebuie să vedem cum a obținut această putere suplimentară. Sper că e doar putere pură, că nu e vorba de raportul de compresie”.

Savoarea primei etape. Și luptă dură Mercedes vs Ferrari. A învins Russell

Cu toate aceste proteste, dezbateri, nemulțumiri, prima etapă de Formula 1 a fost extraordinară, spectaculoasă, plină de depășiri și de momente imprevizibile, cu abandonuri neașteptate și mult Virtual Safety Car (VSC).

Și o mare atenție a piloților la bateria mașinii, să nu se descarce, și la noul mod de depășire, „Overtake Mode”, care a înlocuit faimosul DRS.

Russell (dreapta) și Leclerc au făcut show-ul primei etape F1 Foto: Imago Russell (dreapta) și Leclerc au făcut show-ul primei etape F1 Foto: Imago
Russell (dreapta) și Leclerc au făcut show-ul primei etape F1 Foto: Imago

La finalul Marelui Premiu al Australiei de la Melbourne, a câștigat Mercedes. Primii doi au fost George Russell și Kimi Antonelli.

Mult timp, a fost o luptă dură cu Ferrari. Charles Leclerc și Lewis Hamilton au fost pe locurile 1 și 2, la un moment dat, însă au încheiat pe 3 și 4.

Marele Premiu al Australiei FOTO Imago
Marele Premiu al Australiei FOTO Imago

Galerie foto (9 imagini)

Marele Premiu al Australiei FOTO Imago Marele Premiu al Australiei FOTO Imago Marele Premiu al Australiei FOTO Imago Marele Premiu al Australiei FOTO Imago Marele Premiu al Australiei FOTO Imago
+9 Foto
labels.photo-gallery

Suită de depășiri între Russell și Leclerc. Strategia Mercedes, câștigătoare

Nici nu începuse cursa de pe Albert Park și australienii vedeau accidentul compatriotului Oscar Piastri (McLaren), în turul de încălzire. Nico Hulkenberg (Audi) nu a plecat nici el.

Startul a fost uluitor. Cei de la Ferrari s-au strecurat în față. Leclerc a urcat fantastic de pe 4 pe 1. Hamilton, plecat de pe 7, a ajuns al treilea.

Startul a fost incendiar, Leclerc infiltrându-se pe primul loc. Foto: Imago Startul a fost incendiar, Leclerc infiltrându-se pe primul loc. Foto: Imago
Startul a fost incendiar, Leclerc infiltrându-se pe primul loc. Foto: Imago

Russell, pole-position, era al doilea.

Formula 1 2026 a pornit vijelios, cu o confruntare teribilă între Leclerc și Russell. O suită de depășiri între ei. Foloseau „Overtake Mode”, dar aveau grijă și să nu se descarce bateria.

Strategia Mercedes a fost mai bună. După abandonul lui Isack Hadjar (Red Bull), cauzat de o problemă mecanică, Russell și Antonelli au profitat de VSC și au oprit să schimbe pneurile.

Leclerc și Hamilton au rămas pe pistă, însă nu s-au putut distanța. Și, odată ce au ajuns și ei la pitstop, au pierdut primele locuri.

A învins Russell, înaintea colegului Antonelli și a piloților Ferrari, Leclerc și Hamilton.

Russell: „Îmi place mașina asta!”. Recuperarea lui Verstappen și debutantul Lindblad

Cum s-a terminat cursa, directorul Mercedes, Toto Wolff, l-a felicitat în cască pe Russell: „Ești formidabil! Ai făcut ceva extraordinar. Ai condus minunat, am avut un weekend minunat. Bravo, prietene!”.

Russell a răspuns: „Foarte tare! Foarte tare! Îmi place mașina asta, îmi place motorul ăsta!”.

Cel mai mare contestatar al schimbărilor, Verstappen s-a descurcat foarte bine și el la Melbourne, ținând cont de ce s-a întâmplat în această etapă.

Plecat de la boxe, ultimul după accidentul din calificări, cvadruplul campion mondial al lui Red Bull a recuperat excelent. De pe ultimul loc a încheiat pe 6. Nu l-a putut depăși pe Norris, în ultimul tur.

Excelent a fost și debutantul Arvid Lindblad (Racing Bulls), care s-a luptat inclusiv cu Verstappen, boss-ul RB. Britanicul a terminat în puncte. Pe 8.

5 piloți
au abandonat la Melbourne: Oscar Piastri (McLaren), Nico Hulkenberg (Audi), Isack Hadjar (Red Bull), Valtteri Bottas (Cadillac), Fernando Alonso (Aston Martin)

Clasament final

  1. George Russell (Mercedes)
  2. Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)
  4. Lewis Hamilton (Ferrari)
  5. Lando Norris (McLaren)
  6. Max Verstappen (Red Bull Racing)
  7. Oliver Bearman (Haas)
  8. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  9. Gabriel Bortoleto (Audi)
  10. Pierre Gasly (Alpine)
  11. Esteban Ocon (Haas)
  12. Alexander Albon (Williams)
  13. Liam Lawson (Racing Bulls)
  14. Franco Colapinto (Alpine)
  15. Carlos Sainz Jr (Williams)
  16. Sergio Perez (Cadillac)
  17. Lance Stroll (Aston Martin)

Au abandonat: Nico Hulkenberg (Audi), Oscar Piastri (McLaren), Isack Hadjar (Red Bull Racing), Valtteri Bottas (Cadillac) și Fernando Alonso (Aston Martin).

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share