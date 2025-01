Mbappe, gelos pe Messi Neymar dezvăluie: „Nu voia să mă împartă cu nimeni la PSG”

Brazilianul Neymar (32 de ani) a recunoscut că s-a produs o „ruptură” în prietenia sa cu francezul Kylian Mbappe (26 de ani), atunci când la PSG a ajuns Lionel Messi (37 de ani).

Cei trei au fost colegi la campioana Franței timp de două sezoane (2021-2023).

Neymar a fost invitatul conaționalului Romario, legendarul internațional brazilian, în cadrul unui podcast.

Neymar a oferit detalii neștiute din cariera sa. Mai ales de la Paris Saint-Germain, acolo unde a fost coleg cu alte două staruri: Lionel Messi și Kylian Mbappe.

Neymar, despre Mbappe: „După venirea lui Messi, a devenit puțin gelos”

Romario l-a întrebat pe Neymar dacă Mbappe „este enervant” ca personaj, însă „aripa” lui Al-Hilal a negat vehement această variantă.

Însă, a recunoscut că acesta și-a schimbat radical comportamentul, mai ales față de el, după ce la clubul francez a fost transferat Lionel Messi, fostul său coleg de la Barcelona.

„Nu, nu este enervant. Am avut unele certuri cu el, dar a fost esențial pentru noi la PSG. Obișnuiam să-l numesc «băiatul de aur». Am jucat alături de el, am spus că va fi unul dintre cei mai buni. L-am ajutat mereu, am vorbit cu el, a venit la mine acasă, am luat cina împreună.

Am avut câțiva ani buni de colaborare, dar după venirea lui Messi a devenit puțin gelos. Nu voia să mă împartă cu nimeni. Și apoi au apărut unele certuri, o schimbare de comportament” , a declarat Neymar în podcastul lui Romario, conform Mundo Deportivo.

Neymar a mai spus că PSG a avut adesea probleme din cauza orgoliilor mari, dar nu a dat nume: „Este bine să ai orgolii, dar trebuie să știi că nu joci singur. Erau orgolii mari și nu poate funcționa așa. Dacă nimeni nu aleargă și nimeni nu ajută, este imposibil să câștigi ceva”.

Cifrele celor trei jucători între 2021-2023:

Lionel Messi: 75 de meciuri, 32 de goluri, 35 de pase decisive.

Neymar: 57 de meciuri, 31 de goluri, 25 de pase decisive.

Kylian Mbappe: 89 de meciuri, 80 de goluri, 35 de pase decisive.