Federer, pe urmele lui Țiriac  Legendarul tenismen a intrat în clubul miliardarilor » Topul averilor sportivilor. Ion Țiriac ocupă locul 2!

Roger Federer (44 de ani), legendarul jucător de tenis, a devenit oficial miliardar, conform revistei Forbes.

Federer devine al doilea jucător de tenis care ajunge miliardar, după Ion Țiriac.

Roger Federer a devenit miliardar

După ce s-a retras din sport în anul 2022, Federer s-a focusat pe zona de afaceri. Astfel, legendarul sportiv ar fi ajuns să aibă o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari, conform news.ro.

Forbes scrie că o bună parte din averea lui Federer provine din participația sa minoritară în compania elvețiană de îmbrăcăminte și încălțăminte On.

Federer a fost unul dintre cei mai bine plătiți sportivi de pe planetă, datorită contractelor gigantice de sponsorizare pe care le-a avut de-a lungul timpului.

20 de titluri de Grand Slam a câștigat Federer, de-a lungul carierei

Concret, acesta a semnat un contract pe durata a 10 ani cu Uniqlo, după despărțirea de Nike. Din această înțelegere, Federer s-a ales cu 300 de milioane de dolari. Totodată, acesta este ambasador global al unor importante companii precum Rolex sau Moët & Chandon.

De asemenea, de-a lungul carierei sale, Federer a câştigat aproape 131 de milioane de dolari din premii, ceea ce îl plasează pe locul al treilea în istoria tenisului.

Roger Federer, al șaptelea sportiv devenit miliardar

Astfel, Federer devine al șaptelea sportiv care ajunge miliardar și doar al doilea din tenis, după Ion Țiriac.

Ion Țiriac a câștigat Roland Garros la dublu masculin, în 1970, și a jucat hochei pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă din 1964. Țiriac, care a început să investească după căderea comunismului, a intrat în lista miliardarilor în 2007 și are o avere estimată la 2,3 miliarde de dolari, cu investiții în imobiliare, reprezentanțe auto și servicii financiare.

Topul sportivilor miliardari

Michael Jordan (baschet) - 3,8 miliarde de dolari Ion Țiriac (tenis) - 2,3 miliarde de dolari Magic Johnson (baschet) - 1,5 miliarde de dolari Junior Bridgeman (baschet) - 1,4 miliarde de dolari Tiger Woods (golf) - 1,3 miliarde de dolari LeBron James (baschet) - 1,2 miliarde de dolari Roger Federer (tenis) - 1,1 miliarde de dolari

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport