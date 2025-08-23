U CLUJ - DINAMO 0-1. Alexandru Chipciu (36 de ani), căpitanul gazdelor, a avut un nou discurs dur după înfrângerea de pe teren propriu.

Chipciu nu își explică haosul din jocul ardelenilor și modul în care el și colegii săi au tratat partida cu Dinamo.

U CLUJ - DINAMO 0-1 . Alexandru Chipciu: „Asta mă doare mai mult decât înfrângerea”

„Nu e ăsta stilul nostru, nu asta antrenăm și cred că asta mă deranjează mai mult decât rezultatul. Ei au avut posesia, nu au fost ocazii. A fost un meci strâns, echilibrat.

La fel cum ne-a răsplătit pe noi fotbalul anul trecut, pe un fond de joc bun, când te mulțumești cu lucruri puține primești și goluri în ultimele minute și apoi îți pare rău.

Faptul că bubuim toate mingile și jucăm un fotbal urât, asta mă doare mai mult decât înfrângerea. Campionatul e clar că e lung, dar nu e stilul de joc care ne-a definit anul trecut.

E greu că s-au schimbat și mulți jucători, iar lipsa asta de personalitate mă dezarmează.

Cred că pentru noi, Europa a fost un nivel peste ceea ce putem în momentul de faţă. Chiar dacă lumea spunea că jucăm cu armeni, în realitate au fost portughezi, columbieni şi alţii, o echipă mai puternică decât noi, şi asta s-a simţit pe teren.

În campionat cred că avem un lot de primele 6, dar cu toate schimbările e greu. Până se conturează un prim 11 stabil, până se leagă relaţiile de joc, durează.

Trebuie să acceptăm că, în momentul de faţă, lucrurile nu arată bine. Nu e nimic pierdut, dar pare că nu găsim cheia pentru a juca un fotbal mai bun.

Avem nevoie de timp. Am avut şi un ghinion fantastic cu fundaşii – mereu când intrau, se accidentau, toţi”, a declarat Alexandru Chipciu la Prima Sport.

