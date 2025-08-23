Aproape de tragedie în MotoGP! VIDEO. Cameramanul a scăpat ca prin minune de moarte

Un cameraman a văzut moartea cu ochii, în timpul antrenamentelor pentru Marele Premiu al Ungariei la MotoGP.

Cursa va avea loc, duminică, pe circuitul Balaton Park.

Pilotul spaniol Pedro Acosta (Red Bull) a fost implicat într-un accident, în timpul antrenamentelor de vineri.

Tânârul de 21 de ani a pierdut controlul motocicletei KTM din cauza vitezei mari. Acosta a fost aruncat de pe circuit.

Moment șocant în Ungaria. Un cameraman a scăpat ca prin minune de moarte

Motocicleta acestuia s-a făcut și ea țăndări. S-a rostogolit în afara circuitului până a ajuns la gardul de protecție, moment în care a prins înălțime și a lovit platforma în care se afla unul dintre cameramani.

Motocicleta s-a ridicat la aproape 3-4 metri înălțime și a izbit din plin și camera TV.

Din fericire, organizatorii au anunțat pe rețelele de socializare prin intermediul unui video, că totul este în regulă. Cameramanul s-a ales doar cu câteva răni la nivelul degetelor.

„Cameramanul nostru, Joao, evită impactului cu motocicleta lui Pedro Acosta este probabil cel mai șocant videoclip pe care îl veți vedea astăzi! Suntem atât de bucuroși să vedem că este bine!” au notat cei de la MotoGP, pe pagina de Instagram.

Marc Marquez a câștigat cursa de sprint

Un alt spaniol, Marc Marquez (Ducati), sextuplul campion mondial a bifat cea de-a 13-a victorie consecutivă pe circuitul Balaton Park, după ce s-a impus în proba de sprint.

Marquez a plecat din pole-position și nu a mai putut fi prins până la final. Podiumul a fost completat de italieni Fabio Di Giannantonio și Franco Morbidelli (ambii, piloți ai echipei Ducati-VR46)

Ibericul va pleca din pole position și duminică, în cursa propriu-zisă la MP al Ungariei.

