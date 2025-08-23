Aproape de tragedie în MotoGP! VIDEO. Cameramanul a scăpat ca prin minune de moarte
Un cameraman a fost aproape de tragedie, în timul antrenamentelor pentru Marele Premiu al Ungariei la MotoGP/ Foto:capură Instagram
Moto GP

Aproape de tragedie în MotoGP! VIDEO. Cameramanul a scăpat ca prin minune de moarte

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.08.2025, ora 22:55
alt-text Actualizat: 23.08.2025, ora 23:06
  • Un cameraman a văzut moartea cu ochii, în timpul antrenamentelor pentru Marele Premiu al Ungariei la MotoGP.
  • Cursa va avea loc, duminică, pe circuitul Balaton Park.

Pilotul spaniol Pedro Acosta (Red Bull) a fost implicat într-un accident, în timpul antrenamentelor de vineri.

Tânârul de 21 de ani a pierdut controlul motocicletei KTM din cauza vitezei mari. Acosta a fost aruncat de pe circuit.

Gazonul lasă de dorit U Cluj a revenit acasă, însă terenul de pe Cluj Arena e afectat serios după Untold » Au vopsit zonele fără iarbă!
Citește și
Gazonul lasă de dorit U Cluj a revenit acasă, însă terenul de pe Cluj Arena e afectat serios după Untold » Au vopsit zonele fără iarbă!
Citește mai mult
Gazonul lasă de dorit U Cluj a revenit acasă, însă terenul de pe Cluj Arena e afectat serios după Untold » Au vopsit zonele fără iarbă!

Moment șocant în Ungaria. Un cameraman a scăpat ca prin minune de moarte

Motocicleta acestuia s-a făcut și ea țăndări. S-a rostogolit în afara circuitului până a ajuns la gardul de protecție, moment în care a prins înălțime și a lovit platforma în care se afla unul dintre cameramani.

Motocicleta s-a ridicat la aproape 3-4 metri înălțime și a izbit din plin și camera TV.

Din fericire, organizatorii au anunțat pe rețelele de socializare prin intermediul unui video, că totul este în regulă. Cameramanul s-a ales doar cu câteva răni la nivelul degetelor.

„Cameramanul nostru, Joao, evită impactului cu motocicleta lui Pedro Acosta este probabil cel mai șocant videoclip pe care îl veți vedea astăzi! Suntem atât de bucuroși să vedem că este bine!” au notat cei de la MotoGP, pe pagina de Instagram.

Marc Marquez a câștigat cursa de sprint 

Un alt spaniol, Marc Marquez (Ducati), sextuplul campion mondial a bifat cea de-a 13-a victorie consecutivă pe circuitul Balaton Park, după ce s-a impus în proba de sprint.

Marquez a plecat din pole-position și nu a mai putut fi prins până la final. Podiumul a fost completat de italieni Fabio Di Giannantonio și Franco Morbidelli (ambii, piloți ai echipei Ducati-VR46)

Ibericul va pleca din pole position și duminică, în cursa propriu-zisă la MP al Ungariei.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Stanciu, remiză la debut Foarte activ, căpitanul naționalei a fost aproape de primul gol în Serie A la duelul cu Lecce
Campionate
21:43
Stanciu, remiză la debut Foarte activ, căpitanul naționalei a fost aproape de primul gol în Serie A la duelul cu Lecce
Citește mai mult
Stanciu, remiză la debut Foarte activ, căpitanul naționalei a fost aproape de primul gol în Serie A la duelul cu Lecce
Nepoata Simonei Halep, agresată! VIDEO. Incident grav: tânăra gimnastă Cristina Halep , lovită de antrenoare!
Special
19:52
Nepoata Simonei Halep, agresată! VIDEO. Incident grav: tânăra gimnastă Cristina Halep, lovită de antrenoare!
Citește mai mult
Nepoata Simonei Halep, agresată! VIDEO. Incident grav: tânăra gimnastă Cristina Halep , lovită de antrenoare!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
motogp ungaria marc marquez tragedie cameraman Pedro Acosta
Știrile zilei din sport
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Stranieri
12:50
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi: „E diferență mare între România și Turcia”
Citește mai mult
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Campionate
12:18
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Citește mai mult
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Stranieri
12:12
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Citește mai mult
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Stranieri
12:06
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Citește mai mult
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:33
„Cu oricine jucăm suntem favoriți” Florin Tănase, optimist înainte de meciul cu FC Argeș + Ce a spus Adrian Șut
„Cu oricine jucăm suntem favoriți”  Florin Tănase, optimist înainte de meciul cu FC Argeș + Ce a spus Adrian Șut
19:09
Infantino vrea Rusia înapoi în fotbal Președintele FIFA a descoperit secretul politicii mondiale: „Cu cât se întâmplă asta mai des…”
Infantino vrea Rusia înapoi în fotbal Președintele FIFA a descoperit secretul politicii mondiale: „Cu cât se întâmplă asta mai des…”
17:03
CFR s-a făcut de râs FOTO. Ardelenii sunt groggy după demisia lui Petrescu! Două goluri făcute cadou după gafe de amatori
CFR s-a făcut de râs FOTO. Ardelenii sunt groggy după demisia lui Petrescu! Două goluri făcute cadou după gafe de amatori
17:30
Blackout total FOTO: Bolgado, ROȘU după ce și-a pocnit adversarul!
Blackout total FOTO: Bolgado, ROȘU după ce și-a pocnit adversarul!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Top stiri din sport
Laurențiu Roșu, victorie la FIFA Secundul lui Contra și-a recuperat banii de la Damac! Saudiții au refuzat aproape un an să-i achite restanțele
Campionate
11:21
Laurențiu Roșu, victorie la FIFA Secundul lui Contra și-a recuperat banii de la Damac! Saudiții au refuzat aproape un an să-i achite restanțele
Citește mai mult
Laurențiu Roșu, victorie la FIFA Secundul lui Contra și-a recuperat banii de la Damac! Saudiții au refuzat aproape un an să-i achite restanțele
Mesaj pentru români VIDEO. Sorana Cîrstea , după titlul câștigat la Cleveland: „Suntem o țară mică din Europa de Est, dar...”
Tenis
11:15
Mesaj pentru români VIDEO. Sorana Cîrstea, după titlul câștigat la Cleveland: „Suntem o țară mică din Europa de Est, dar...”
Citește mai mult
Mesaj pentru români VIDEO. Sorana Cîrstea , după titlul câștigat la Cleveland: „Suntem o țară mică din Europa de Est, dar...”
Surprins de forma lui Thiam Impresii din interiorul FCSB, după primul antrenament al atacantului: „E clar că are nevoie de timp”
Superliga
09:47
Surprins de forma lui Thiam Impresii din interiorul FCSB, după primul antrenament al atacantului: „E clar că are nevoie de timp”
Citește mai mult
Surprins de forma lui Thiam Impresii din interiorul FCSB, după primul antrenament al atacantului: „E clar că are nevoie de timp”
Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o
Ciclism
09:00
Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o
Citește mai mult
Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o

Echipe/Competiții

fcsb 116 CFR Cluj 53 dinamo bucuresti 14 rapid 37 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
24.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share