Man, schimbat la pauză! PSV s-a dezlănțuit după ieșirea românului: „Decizie aspră” + înlocuitorul a dat gol imediat

Dennis Man (26 de ani) a debutat pentru PSV, în partida cu FC Groningen, scor 4-2, din etapa #3 din Eredivisie.

Internaționalul român a fost titularizat de Peter Bosz la al doilea său meci în lotul campioanei Olandei.

Dennis Man a debutat în tricoul lui PSV Eindhoven

Man a fost activ în prima repriză a duelului de la Eindhoven. A avut câteva acțiuni bune în flancul drept și a coborât de cele mai multe ori pentru a-și ajuta colegii din defensivă.

Cu toate acestea, Peter Bosz a ales să-l schimbe la pauză pe Dennis, cu Esmir Bajraktvarevic (20 de ani), la scorul de 1-1.

Impactul atacantului bosniac s-a văzut instant. A marcat la prima atingere de balon.

„O decizie cam aspră. Mie mi s-a părut că a avut o repriză destul de decentă”, a spus comentatorul televiziunii britanice Premier Sports, în momentul schimbării.

Statisticile lui Dennis Man după primele 45 de minute în tricoul celor de la PSV

43 de atingeri

25/27 pase precise

o intercepție

un șut pe poartă

PSV - FC Groningen 4-2

Au marcat: Til ('32), Bajraktvarevic ('47, '66), Van Bommel ('49) / Wilumsson ('39), Seuntjens ('88)

FINAL!

Min. 88 - GOL Groningen, 4-2! Seuntjens reduce din handicap

Min.66 - GOL PSV, 4-1! Bajraktvarevic face „dubla”

Min. 49 - GOL PSV, 3-1! Van Bommel majorează diferența!

Min. 47 - GOL PSV, 2-1! Abia intrat în locul lui Man, Bajraktvarevic înscrie

Min.46 - Start în repriza secundă! Dennis Man este înlocuit de Esmir Bajraktvarevic.

Min.45+2- Final de primă repriză la Eindhoven!

Min.45 - Man încearcă o acțiune personală pe flancul drept, dar este busculat de un adversar. PSV beneficiază de o lovitură liberă de la aproximativ 30 de metri.

Min.39 - GOL FC Groningen, 1-1! Flamingo pasează greșit, iar Wilumsson profită și restabilește egalitatea, cu un șut la colțul lung, din interiorul careului.

Min.32 - GOL PSV, 1-0! Van Bommel șutează, mingea este și ajunge la Til, care din două încercări, din cădere, deschide scorul.

Min.18 - Toate mingile îl caută pe jucătorul naționalei României! Acesta primește la marginea careului, intră în interior, dar șutează moale la firul ierbii.

Min.16 - Man centrează de pe partea dreaptă, Perisic plonjează pentru a lovi mingea cu capul, dar încercarea lui e blocată de defensiva adversă.

Min.12 - Man și Sildillia combină excelent, internaționalul român primește o minge în interiorul careului, dar este blocat de un adversar, în momentul șutului.

Min.10 - Dennis Man este foarte activ în flacul drept al celor de la PSV. Internaționalul român coboară foarte mult pentru a-și ajuta și colegii din defensivă.

Min.1 - Start de partidă la Eindhoven!

PSV - FC Groningen, echipele de start

PSV: Kovar - Sildillia , Flamingo, Gasiorowski, Dest- Til, Schouten, Saibari - Van Bommel, Perisic, Man

Kovar - Sildillia , Flamingo, Gasiorowski, Dest- Til, Schouten, Saibari - Van Bommel, Perisic, Rezerve: Olij, Schinks, Nagalo, Waayers, Obispo, Van Den Berg, Babadi, Wanner, Bajraktarevic, Land, Pepi, Driouech

Olij, Schinks, Nagalo, Waayers, Obispo, Van Den Berg, Babadi, Wanner, Bajraktarevic, Land, Pepi, Driouech Antrenor: Peter Bosz

FC Groningen: Jurjus - Rente, Blokzjil, Janse, Peersman - Resink, Jonge - Schreuders, Taha, Bergen - Wilumsson

Jurjus - Rente, Blokzjil, Janse, Peersman - Resink, Jonge - Schreuders, Taha, Bergen - Wilumsson Rezerve: Baron, Stubljiar, Prins, Mercera, Bouland, Kelder, Seuntjens, Van der Werff, Holder, Hoekstra, Mendes, Zawada

Baron, Stubljiar, Prins, Mercera, Bouland, Kelder, Seuntjens, Van der Werff, Holder, Hoekstra, Mendes, Zawada Antrenor: Dick Lukkien

Dick Lukkien Arbitru: Danny Makelie/ Stadion: Philips Stadium (Einhoven)

Debutul lui Man așteptat cu sufletul la gură în Olanda

PSV Eindhoven a oficializat transferul lui Dennis Man, pe 12 august. Campioana Olandei le-a plătit italienilor de la Parma suma de 8,5 milioane de euro, în schimbul internaționalului român.

Dennis își va face debutul oficial la PSV în duelul cu FC Groningen.

Olandezii se așteptau să-l vadă pe noul jucător debutând în derby-ul câștigat, 2-0 în deplasare cu Twente, în condițiile în care Dennis a fost oprit în lot de antrenorul Peter Bosz.

Man a rămas pe banca de rezerve, deși Bosz nu a făcut decât trei înlocuiri în meciul câștigat la Enschede.

De ce nu a apelat Bosz la Man? Potrivit surselor GOLAZO.ro, tehnicianul a vrut să-i lase mai mult timp de adaptare lui Dennis la Eindhoven, cu vestiarul, cu stilul de joc, cu filosofia lui PSV, să se integreze mai bine în echipă și să învețe schemele tactice ale roș-albilor.

Și antrenorul are nevoie de o scurtă perioadă pentru a-l urmări la pregătire, să descopere cum se înțelege pe teren cu noii colegi.

De altfel, întrebat care sunt primele impresii despre Man, antrenorul le-a spus jurnaliștilor batavi: „Văd un jucător de viteză, cu o tehnică foarte bună. Dar trebuie să-l cunosc mai bine”.

