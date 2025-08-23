„Luați-vă labele de pe femei!” Protest furios în Olanda după uciderea unei adolescente lângă stadionul lui Ajax » Reacția clubului
Johan Cruyff ArenA, stadionul lui Ajax Amsterdam Foto: Imago
Diverse

„Luați-vă labele de pe femei!” Protest furios în Olanda după uciderea unei adolescente lângă stadionul lui Ajax » Reacția clubului

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 23.08.2025, ora 15:22
alt-text Actualizat: 23.08.2025, ora 15:22
  • Lisa, o tânără în vârstă de 17 ani, a fost omorâtă în această săptămână aproape de centrul sportiv al lui Ajax și de „Johan Cruyff ArenA”, stadionul echipei olandeze. 
  • Soția unui mare sportiv batav a lansat un apel dureros atrăgând atenția asupra pericolului care pândește femeile în Țările de Jos. 

O veste a cutremurat Amsterdam și Țările de Jos în această săptămână.

Lisa, o adolescentă de 17 ani, a fost omorâtă în noaptea de marți spre miercuri foarte aproape de stadionul lui Ajax, „Johan Cruyff ArenA”.

Ce găsește Ianis Hagi în Turcia Atmosferă sumbră la Karagumruk înainte de transferul românului: „Dezastru!”
Citește și
Ce găsește Ianis Hagi în Turcia Atmosferă sumbră la Karagumruk înainte de transferul românului: „Dezastru!”
Citește mai mult
Ce găsește Ianis Hagi în Turcia Atmosferă sumbră la Karagumruk înainte de transferul românului: „Dezastru!”

Fanii lui Ajax, un minut de aplauze în memoria Lisei

Corpul său a fost descoperit lângă De Toekomst, centrul sportiv al „lăncierilor”. Ea sunase la poliție în acea noapte, spunând că e urmărită.

A fost arestat joi un bărbat de 22 de ani, fără domiciliu stabil, potrivit presei olandeze.

Acesta era suspectat și pentru o tentativă de agresiune sexuală pe 10 august, a anunțat vineri șeful poliției din Amsterdam.

Imagine de ansamblu, cu „ArenA” în prim-plan. În fundal, spre stânga, se vede centrul sportiv De Toekomst (Viitorul) Foto: Imago Imagine de ansamblu, cu „ArenA” în prim-plan. În fundal, spre stânga, se vede centrul sportiv De Toekomst (Viitorul) Foto: Imago
Imagine de ansamblu, cu „ArenA” în prim-plan. În fundal, spre stânga, se vede centrul sportiv De Toekomst (Viitorul) Foto: Imago

Pentru ea, Ajax pregătește un omagiu la meciul de duminică, împotriva lui Heracles Almelo, în Eredivisie.

În minutul 17, vârsta tinerei, toți spectatorii vor aplauda pe „ArenA” în memoria Lisei.

Mesaj tulburător după uciderea Lisei: „Nu sunt în siguranță!”

O tragedie într-o perioadă neagră în Olanda. Mai multe infracțiuni sexuale au avut loc în diferite părți ale țării, cu suspecți arestați și la Rotterdam, și la Zeist.

Daphne Deckers, 56 de ani, prezentatoare TV și scriitoare, soția fostului mare tenisman batav Richard Krajicek (53), a postat un protest sfâșietor pe social media.

Daphne Deckers și Richard Krajicek Foto: Imago Daphne Deckers și Richard Krajicek Foto: Imago
Daphne Deckers și Richard Krajicek Foto: Imago

Un strigăt de disperare: „Nu sunt în siguranță”. Descrie cu ce se confruntă zi de zi femeile în Țările de Jos: „Numărul violențelor este șocant”

„Nu sunt în siguranță pe bicicletă, nu sunt în siguranță la locul de joacă, nu sunt în siguranță când plimb câinele, nu sunt în siguranță în parc în plină zi, nu sunt în siguranță în propria casă, nu sunt în siguranță la școală, nu sunt în siguranță la clubul sportiv”.

M-am săturat să văd știri, în fiecare zi, despre fete și femei ucise, violate, hărțuite, intimidate și abuzate. Mă întristeaază, dar mă și înfurie. Luați-vă labele de pe femei! Daphne Deckers, scriitoare olandeză

VIDEO. „Mereu am fost vânat”
Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

Ioana Mihalcea Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Opinii
23:25
Ioana Mihalcea Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Citește mai mult
Ioana Mihalcea Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
„Așa poți preveni boli grave!” Cum poate fi evitat cancerul prin dietă + cum influențează moștenirea genetică afecțiunile bărbaților
#SănătosAcasă
15:40
„Așa poți preveni boli grave!” Cum poate fi evitat cancerul prin dietă + cum influențează moștenirea genetică afecțiunile bărbaților
Citește mai mult
„Așa poți preveni boli grave!” Cum poate fi evitat cancerul prin dietă + cum influențează moștenirea genetică afecțiunile bărbaților

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
AJAX omor amsterdam protest Țările de Jos Lisa Johan Cruyff ArenA
Știrile zilei din sport
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Stranieri
12:50
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi: „E diferență mare între România și Turcia”
Citește mai mult
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Campionate
12:18
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Citește mai mult
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Stranieri
12:12
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Citește mai mult
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Stranieri
12:06
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Citește mai mult
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:33
„Cu oricine jucăm suntem favoriți” Florin Tănase, optimist înainte de meciul cu FC Argeș + Ce a spus Adrian Șut
„Cu oricine jucăm suntem favoriți”  Florin Tănase, optimist înainte de meciul cu FC Argeș + Ce a spus Adrian Șut
19:09
Infantino vrea Rusia înapoi în fotbal Președintele FIFA a descoperit secretul politicii mondiale: „Cu cât se întâmplă asta mai des…”
Infantino vrea Rusia înapoi în fotbal Președintele FIFA a descoperit secretul politicii mondiale: „Cu cât se întâmplă asta mai des…”
17:03
CFR s-a făcut de râs FOTO. Ardelenii sunt groggy după demisia lui Petrescu! Două goluri făcute cadou după gafe de amatori
CFR s-a făcut de râs FOTO. Ardelenii sunt groggy după demisia lui Petrescu! Două goluri făcute cadou după gafe de amatori
17:30
Blackout total FOTO: Bolgado, ROȘU după ce și-a pocnit adversarul!
Blackout total FOTO: Bolgado, ROȘU după ce și-a pocnit adversarul!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Top stiri din sport
Laurențiu Roșu, victorie la FIFA Secundul lui Contra și-a recuperat banii de la Damac! Saudiții au refuzat aproape un an să-i achite restanțele
Campionate
11:21
Laurențiu Roșu, victorie la FIFA Secundul lui Contra și-a recuperat banii de la Damac! Saudiții au refuzat aproape un an să-i achite restanțele
Citește mai mult
Laurențiu Roșu, victorie la FIFA Secundul lui Contra și-a recuperat banii de la Damac! Saudiții au refuzat aproape un an să-i achite restanțele
Mesaj pentru români VIDEO. Sorana Cîrstea , după titlul câștigat la Cleveland: „Suntem o țară mică din Europa de Est, dar...”
Tenis
11:15
Mesaj pentru români VIDEO. Sorana Cîrstea, după titlul câștigat la Cleveland: „Suntem o țară mică din Europa de Est, dar...”
Citește mai mult
Mesaj pentru români VIDEO. Sorana Cîrstea , după titlul câștigat la Cleveland: „Suntem o țară mică din Europa de Est, dar...”
Surprins de forma lui Thiam Impresii din interiorul FCSB, după primul antrenament al atacantului: „E clar că are nevoie de timp”
Superliga
09:47
Surprins de forma lui Thiam Impresii din interiorul FCSB, după primul antrenament al atacantului: „E clar că are nevoie de timp”
Citește mai mult
Surprins de forma lui Thiam Impresii din interiorul FCSB, după primul antrenament al atacantului: „E clar că are nevoie de timp”
Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o
Ciclism
09:00
Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o
Citește mai mult
Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o

Echipe/Competiții

fcsb 116 CFR Cluj 53 dinamo bucuresti 14 rapid 37 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
24.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share