„Luați-vă labele de pe femei!” Protest furios în Olanda după uciderea unei adolescente lângă stadionul lui Ajax » Reacția clubului

Lisa, o tânără în vârstă de 17 ani, a fost omorâtă în această săptămână aproape de centrul sportiv al lui Ajax și de „Johan Cruyff ArenA”, stadionul echipei olandeze.

Soția unui mare sportiv batav a lansat un apel dureros atrăgând atenția asupra pericolului care pândește femeile în Țările de Jos.

O veste a cutremurat Amsterdam și Țările de Jos în această săptămână.

Lisa, o adolescentă de 17 ani, a fost omorâtă în noaptea de marți spre miercuri foarte aproape de stadionul lui Ajax, „Johan Cruyff ArenA”.

Fanii lui Ajax, un minut de aplauze în memoria Lisei

Corpul său a fost descoperit lângă De Toekomst, centrul sportiv al „lăncierilor”. Ea sunase la poliție în acea noapte, spunând că e urmărită.

A fost arestat joi un bărbat de 22 de ani, fără domiciliu stabil, potrivit presei olandeze.

Acesta era suspectat și pentru o tentativă de agresiune sexuală pe 10 august, a anunțat vineri șeful poliției din Amsterdam.

Imagine de ansamblu, cu „ArenA” în prim-plan. În fundal, spre stânga, se vede centrul sportiv De Toekomst (Viitorul) Foto: Imago

Pentru ea, Ajax pregătește un omagiu la meciul de duminică, împotriva lui Heracles Almelo, în Eredivisie.

În minutul 17, vârsta tinerei, toți spectatorii vor aplauda pe „ArenA” în memoria Lisei.

Mesaj tulburător după uciderea Lisei: „Nu sunt în siguranță!”

O tragedie într-o perioadă neagră în Olanda. Mai multe infracțiuni sexuale au avut loc în diferite părți ale țării, cu suspecți arestați și la Rotterdam, și la Zeist.

Daphne Deckers, 56 de ani, prezentatoare TV și scriitoare, soția fostului mare tenisman batav Richard Krajicek (53), a postat un protest sfâșietor pe social media.

Daphne Deckers și Richard Krajicek Foto: Imago

Un strigăt de disperare: „Nu sunt în siguranță”. Descrie cu ce se confruntă zi de zi femeile în Țările de Jos: „Numărul violențelor este șocant”

„Nu sunt în siguranță pe bicicletă, nu sunt în siguranță la locul de joacă, nu sunt în siguranță când plimb câinele, nu sunt în siguranță în parc în plină zi, nu sunt în siguranță în propria casă, nu sunt în siguranță la școală, nu sunt în siguranță la clubul sportiv”.

M-am săturat să văd știri, în fiecare zi, despre fete și femei ucise, violate, hărțuite, intimidate și abuzate. Mă întristeaază, dar mă și înfurie. Luați-vă labele de pe femei! Daphne Deckers, scriitoare olandeză

