„Nu putem folosi scuza asta” Gnahore și Opruț, după victoria cu U Cluj: „Suntem Dinamo, nu ne permitem așa ceva”
Eddy Gnahore. Foto: SPORT Pictures
„Nu putem folosi scuza asta” Gnahore și Opruț, după victoria cu U Cluj: „Suntem Dinamo, nu ne permitem așa ceva”

  • U Cluj - Dinamo 0-1. Eddy Gnahore (31 de ani) și Raul Opruț (27 de ani), jucătorii „câinilor”, au vorbit despre victoria obținută in extremis pe Cluj Arena.

Partida a fost una echilibrată, iar golul victoriei a venit în ultimele minute de joc. Alexandru Pop a înscris, cu puțin noroc, din pasa lui Sivis și a adus cele 3 puncte în „Ștefan cel Mare”.

U Cluj - Dinamo. Eddy Gnahore: „Trebuie să rezolvăm micile greșeli pe care le tot comitem”

„Am muncit ca să câștigăm. Am pregătit meciul foarte bine. A fost o partidă grea, am alergat foarte mult. Am jucat împotriva lor de multe ori și știam că au o echipă dificilă.

Să câștigi trei puncte aici e foarte important și sunt foarte fericit. Avem calitate, muncim, dar fotbalul nu-i premiază întotdeauna pe cei care muncesc. La începutul sezonului sunt lucruri de îmbunătățit.

Sunt mici greșeli pe care le comitem în continuare și pe care trebuie să le rezolvăm”, a declarat Eddy Gnahore.

De asemenea, mijlocașul lui Dinamo a vorbit și despre noile sosiri la echipa lui Kopic:

„Când ajung nouă jucători, trebuie timp ca să apară chimia între ei. Noi, jucătorii mai vechi, putem să-i facem să se simtă bine. Să înțeleagă foarte repede ce jucăm. Și atunci nu putem să folosim scuza că există mulți fotbaliști noi”.

Raul Opruț: „Suntem Dinamo, nu ne permitem așa ceva”

Fundașul Raul Opruț era mulțumit că echipa sa a început să lege rezultatele pozitive.

Per total ne bucurăm că am reușit să legăm patru rezultate, să zic așa, bune, trei victori și un egal. Cred că, așa cum am spus, am făcut un joc bun, am venit aici să arătăm că vrem să câștigăm.

Încercăm să facem asta mereu pentru că, să zic așa, în ultimul meci am avut o primă repriză slabă, o a două repriză mult mai bună. Și cred că asta ne-a lipsit în acest început de campionat, constanța, pe durata celor 90 de minute.

Cred că jocul echipei a crescut, chiar și în primă etapă. Nu poți zice că am prestat un joc slab. Dar, cum am spus, noi nu am avut constanță, să zic așa, pe durata celor 90 de minute. Ca și echipă, nu ne putem permite asta, mai ales pentru că suntem Dinamo, să jucăm cum am jucat, de exemplu, în prima repriză acasă cu UTA, nu? 

Important este că am câștigat, important este că am dat continuitate”, a mai declarat Raul Opruț.

